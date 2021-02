Mit Evelyn Burdecki hat Evgeny Vinokurov 2019 Platz fünf belegt, in der neuen Staffel möchte der Bremer Profitänzer erneut "eine coole Show abliefern". (Christoph Hardt/Imago)

Bremen. An diesem Freitag startet auf RTL die neue Staffel der beliebten Tanzshow „Let‘s Dance“ – und Bremen ist bei dieser 14. Auflage sogar doppelt vertreten. Denn zu den Profitänzern, die den 14 Kandidaten zur Seite gestellt werden, gehören auch Malika Dzumaev und Evgeny Vinokurov vom Grün-Gold-Club Bremen. Während Vinokurov 2019 bereits Teil der Show war, macht Dzumaev erstmals mit. „Es war immer mein Traum, bei Let‘s Dance als Tänzerin dabei zu sein“, sagt die 30-Jährige. „Ich freue mich darauf, meine Leidenschaft zum Tanzen mit anderen zu teilen.“ Auch Vinokurov ist voller Vorfreude, der 30-Jährige weiß, was ihn erwartet. Vor zwei Jahren hatte er mit seiner Partnerin Evelyn Burdecki den fünften Platz belegt. „Es lief sehr gut für uns – und es war sehr lustig“, sagt Evgeny Vinokurov und ergänzt: „Ich hoffe, dass es in diesem Jahr noch besser wird.“ Auf jeden Fall wolle er „eine coole Show abliefern“.

„Let‘s Dance“ steht für eisernen Willen und wochenlanges hartes Training, heißt es auf der Homepage des Fernsehsenders RTL. Dinge, die den erfahrenen Tänzern aus Bremen nicht fremd sind. Gemeinsam mit den Prominenten müssen Dzumaev und Vinokurov in den kommenden Wochen alles geben, um die Jury und das Publikum an den Fernsehgeräten mit fesselnden Performances zu überzeugen. Jede Woche werden die Teilnehmer vor neue tänzerische Herausforderungen gestellt, und Woche für Woche wird sich ein Tanzpaar aus dem Wettbewerb verabschieden. Bewertet werden die Darbietungen von einer dreiköpfigen Jury, der Profitänzerin Motsi Mabuse (39), der internationale Wertungsrichter Joachim Llambi (56) sowie der kubanische Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez (53) angehören.

Das Feld der Prominenten ist dabei wieder einmal bunt und namhaft besetzt. Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer ist dabei. Obama-Schwester Auma Obama. Schauspieler Erol Sander. Sänger Mickie Krause. Model Kim Riekenberg. Oder „Prince Charming“ Nicolas Puschmann, der mit einem Mann tanzen wird. Es wird also nach Kerstin Ott und Regina Luca erstmals nach 2019 wieder ein gleichgeschlechtliches Paar starten. Wie sich die einzelnen Paare zusammensetzen, ist derweil noch offen. Das entscheidet sich im Verlauf der Kennenlernshow an diesem Freitag ab 20.15 Uhr, in der die Prominenten und die Profis in kleinen Gruppen bereits erste Schritte auf dem Parkett absolvieren müssen. Countrysängerin Ilse DeLange, Schauspielerin Valentina Pahde und der isländische Fußball-Nationalspieler Rúrik Gíslason etwa tanzen in einer Gruppe mit Malika Dzumaev und Evgeny Vinokurov einen Cha-Cha-Cha zu „Hot Stuff“ von Kygo & Donna Summer.

„Ich bin schon total gespannt darauf, wer mein Partner wird“, sagt Malika Dzumaev. Seit 2003 ist sie bereits im Turniertanzsport aktiv, mehrfach hat sie bei nationalen Meisterschaften im Paartanzen der Klasse S Latein das Finale erreicht. Nun wolle sie auch bei dieser Tanzshow weit kommen und viel Spaß haben, sagt die Grün-Gold-Tänzerin. Klubchef Jens Steinmann freut sich über die Show-Teilnahme der beiden Ausnahmekönner: „Malika Dzumaev und Evgeny Vinokurov fungieren als Werbeträger für den Deutschen Tanzsport und auch für den Grün-Gold-Club Bremen“, sagt Steinmann.