Marc Majdandzic (Jörg Niemeyer)

Die Zuschauer auf der mobilen Tribüne können es kaum glauben, mit welcher Wucht und Präzision Marc Majdandzic den Ball übers Netz schlägt. Jetzt, im dritten und entscheidenden Satz gegen Goran Zgola, läuft es wie am Schnürchen bei der deutschen Nummer zwei. Wieder so ein Ball, beidhändig mit der Rückhand gepeitscht, den der weit hinter die Grundlinie zurückgedrängte Pole beim besten Willen nicht erlaufen kann. Die Zuschauer sind leise, sprechen nicht, aber immer wieder entlockt ihnen der 14-jährige Junge aus Bad Oeynhausen ein vernehmbares „Boah“ oder „Wahnsinn“. Dann ist es vorbei: Zgola schlägt den letzten Ball ins Aus, Majdandzic reckt die Faust in die Höhe. Er hat die Deutschen mit dem 6:3, 1:6 und 6:1 mit 1:0 in Führung gebracht.

Deutschland und Polen sind zwei Nationen, die beim European Summer Cup der U 14-Nationalmannschaften das Halbfinale erreicht haben. Insgesamt acht Auswahlteams sind auf der Tennisanlage des Clubs zur Vahr in der Bürgermeister-Spitta-Allee angetreten, um sich eine der beiden Fahrkarten für das Finale um die Mannschafts-Europameisterschaft am kommenden Wochenende im spanischen Murcia zu erkämpfen. Bremen ist eine von vier europäischen Städten, in denen ein Vorrunden-Turnier stattfindet.

Wie 2014, als die deutsche U 14 der Jungen in Bremen gewann und im gleichen Jahr sogar Weltmeister wurde, sind die Vahrer Sandplätze ein gutes Pflaster. Weil nach Majdandzic auch der Lübecker Georg Eduard Israelan in drei Sätzen siegt, stehen die Deutschen schon vor dem Doppel im Endspiel. Es macht nichts, dass Marc Majdandzic und Bon Lou Karstens (Wahlstedt) 4:6 und 2:6 verlieren.

Marc Majdandzic hat das Talent von seinem Vater geerbt, der in seiner damaligen Heimat Jugoslawien Jugendmeister wurde. Der Sohn hat inzwischen gleichgezogen, ist amtierender Meister der U 13 und hat 2018 gleich fünf internationale Turniere für sich entschieden. „Ich möchte die Nummer eins der Welt werden“, sagt er, „und jedes Grand-Slam-Turnier einmal gewinnen.“ Eine mutige Ansage. Aber der 14-Jährige, der dreimal pro Woche gleich nach der Schule zum Training ins westfälische Halle fährt und erst spätabends nach Hause kommt, macht keineswegs einen versponnenen oder abgehobenen Eindruck. „Ein großes Ziel zu haben, ist notwendig“, sagt der Chefkoordinator Leistungssport des Deutschen Tennis-Bunds (DTB), Mirco Westphal. „Es muss ein hohes Ziel sein, denn sonst ist ein Talent zu früh gesättigt.“

Es brauche, so sagt Westphal, auf dem Weg nach oben nicht nur körperliches Training auf dem Platz, sondern auch psychologisches. „Und ganz wichtig ist natürlich auch die Erfahrung, die der Nachwuchs sammelt.“ Marc Majdandzic kann gar nicht genug vom Tennis bekommen. Er trainiere täglich, sogar Weihnachten. „Ich mach‘ das, weil ich das will“, sagt er, „nicht, weil ich das muss.“ So müsse es auch sein, sagt Westphal. „Man muss das Feuer in sich haben, sonst geht es nicht.“ Dieses Feuer, das macht ein Blick über die Vahrer Sandplätze deutlich, lodert beim European Summer Cup in allen Jugendlichen. Sie geben Vollgas, hadern und zetern nach schlechten Schlägen wie die Profis es tun, führen Selbstgespräche, freuen sich über jede gelungene Aktion. Hier spielen Jungs, die ihren Traum von der großen Karriere noch träumen dürfen. Die wie Marc Majdandzic, für ihr Hobby alles andere hinten anstellen und akzeptieren, dass sie keine Freizeit mit ihren Kumpels verbringen können. „Nein“, sagt er, „das nervt mich nicht.“ Zum Glück falle ihm die Schule einigermaßen leicht.

Westphal schätzt, dass die Jugendlichen in den Nationalkadern jährlich auf mindestens 15 Wochen Fehlzeit in der Schule kommen. Eine Klassenkameradin sagt Marc Majdandzic, was dran war – und dann holt es der 14-Jährige zu Hause nach. „Zum Glück fällt mir die Schule nicht so schwer“, sagt er. Schule und Leistungssport: Das ist natürlich auch für Mirco Westphal und alle Trainer ein Thema. Eine Pauschallösung gebe es nicht. Einige Jugendliche absolvieren ihre Ausbildung am Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim, das eine Art Fernschule für angehende Profis ist. Der DTB kooperiert auch mit Eliteschulen des Sports. Einige Talente verließen früh ihr Elternhaus. Für manche Kinder sei das aber nicht der richtige Weg, sagt Westphal. Im Umgang mit den jungen Leistungssportlern ist also viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Mit der gegenwärtigen Situation im Nachwuchsbereich ist Westphal sehr zufrieden. Weil der DTB seit 2017 Fördermittel des Bundesinnenministeriums bekomme, sei die finanzielle Lage so gut, dass sich der Verband mehr Nationaltrainer leisten könne. Aktuell fördere der DTB etwa 30 Talente von der U 13 bis hin zu Akteuren, die schon älter als 20 sind, aber Potenzial erkennen lassen, es trotzdem noch weiter nach oben zu schaffen.

Das Resultat intensiverer Förderung lasse sich bei den Jungs am starken Geburtsjahrgang 2005 ablesen, so Westphal. Bei den Mädchen geben die Jahrgänge 2002 bis 2004 mit sieben bis acht Spielerinnen großen Anlass zu Hoffnung. Vielversprechend seien auch die 18- bis 20-jährigen Männer: Mit Rudolf Molleker, der 2014 in Bremen zum siegreichen U 14-Team gehörte, steht der Beste von ihnen in der Welt aktuell in seinem Jahrgang 2000 auf Rang zwei und in der Männer-Weltrangliste auf Rang 149 – Tendenz: steigend. Auch Daniel Altmaier (1998) und Marvin Möller (1999) traut Westphal eine erfolgreiche Karriere zu. Ob‘s am Ende bei ihnen oder bei Marc Majdandzic wirklich reichen werde, wisse aber niemand. „Planbar ist der Erfolg leider nicht.“

Weitere Informationen

Im Finale des European Summer Cups in der Vahr trifft das deutsche Team an diesem Dienstag um 9 Uhr auf die rumänische Auswahl.