Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen soll, so der Wunsch von Raik Packeiser, in zehn Jahren zehn Prozent mehr Mitglieder haben als heute. (Yorick Jansens/dpa)

Für manche kaum vorstellbar, für junge Tennisspieler jedoch ein echter Clou. Der erste Satz eines Matches wird auf der Computer-Konsole gespielt, der zweite draußen auf dem Platz. Für Raik Packeiser, seit Sommer 2018 Präsident des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB), sind solche Kombinationen von virtuellem E-Sport und klassischem Duell auf Sand oder Hartplatz nur eine von vielen Möglichkeiten, den Nachwuchs an den Tennissport zu binden. „Wir müssen attraktive Angebote in den Vereinen anbieten und uns einer sich stark veränderten Gesellschaft stellen“, erklärt der 48-jährige Marketingexperte bei seinem Besuch in Bremen.

Um die großen Herausforderungen eines sich veränderten Freizeitverhaltens zu meistern, sei die Fusion der beiden Tennisverbände vor rund einem Jahr für alle schon jetzt eine Bereicherung. Michael Wenkel, Geschäftsführer des Verbandes, dem insgesamt nun 1200 Vereine angehören, spricht gar von einer Solidargemeinschaft, die auf dem Weg sei, sich bestens zu vernetzen und von den hervorragenden Strukturen des gemeinsamen Tennisverbandes profitiere. „Natürlich war der Bremer Tennisverband gut aufgestellt, aber der professionelle Service, der nun allen geboten wird, hätte es in einem kleinen Verband so nicht gegeben.“

Mittlerweile arbeiten die Vereine eng mit dem Verband zusammen. Bei Fragen zu Inklusion, sportlicher Talentförderung, Trainerfortbildungen oder der Verbesserung von ehrenamtlichen Vereinsstrukturen stehen den Klubs kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Rund 50 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten arbeiten daran, so Packeiser, den Service für die Vereine zu erhöhen und auszubauen. Die verschiedenen Standorte machten es in einem solch großen Flächenverband zudem möglich, die Wege zu verkürzen.

So müssten Trainer aus Oldenburg beispielsweise nicht länger nach Hannover zur Fortbildung anreisen, sondern ins benachbarte Bremen. „Die Auslastung des Leistungszentrums Achterdiek ist damit auch viel höher als vorher“, erklärt Michael Wenkel und betont noch einmal, dass damit für alle eine Win-win-Situation entstanden sei, nicht nur in sportlicher Hinsicht. So können sich Bremens Tennisspieler, wie gewünscht, bei den Punktspielen mit der niedersächsischen Konkurrenz messen. Zudem haben die Bremer weiterhin im Tenniszentrum Achterdiek mit Carsten Hartung als Teamleiter und Nicolas Sanchez de la Torre als Inklusions- und Vereinsberater für Bremer und Vereine aus dem Umland wichtige Kontaktpersonen vor Ort.

Das Zauberwort heißt Quick-Check

Wobei vor allem dem Bremer Sanchez de la Torre eine ganz besondere Aufgabe vorbehalten ist. Zusammen mit der Kollegin Julia Meyer ist er erster Ansprechpartner, um die Tennisvereine für die Zukunft fit zu machen. Schließlich ist bei allen Vereinsvertretern angekommen: Vereine verlieren Mitglieder, haben Probleme, ehrenamtliche Vorstandskollegen zu akquirieren, und einige Vereine stehen auf finanziell wackligen Füßen. Die junge Generation habe andere Vorstellungen von Sportvereinen, setze verstärkt auf Individualität und auf unterschiedliche Zeitprioritäten, glaubt Wenkel. Aber was muss passieren, wie können die Vereine reagieren? Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen hat zwar, wie der TNB-Geschäftsführer betont, „keine generellen Lösungen für alle“, aber er könne helfen, den Vereinen eine Grundlage für Veränderungsprozesse an die Hand zu geben.

Das Zauberwort heißt Quick-Check. Dabei handelt es sich um ein Tool, das Daten der Vereine sammelt und auswertet. Der Quick-Check wird als erster von mehreren Schritten bei der Vereinsberatung beim TNB eingesetzt. Er dient zunächst als Standortbestimmung und kann weiterhin kostenlos beim TNB angefordert werden. Rund 300 Vereine, darunter auch einige aus Bremen, haben das Angebot bislang genutzt. Aufbauend auf diesen Ergebnissen erfolgt der zweite Schritt, das Detail-Benchmarking. Dieses Analyse-Tool beschäftigt sich mit den wichtigsten Handlungsfeldern der Vereine. Wie sieht die Mitgliederstruktur aus, wie das Sportangebot und die Infrastruktur, ist möglicherweise ein Verein so überaltert, dass er in fünf Jahren komplett aufgeben muss?

Schließlich werden die Ergebnisse verglichen mit Vereinen im Umkreis von 50 Kilometern. „Da kann jeder sehen, wie seine Situation sich darstellt und wie es bei den Nachbarvereinen ausschaut. So könnte man möglicherweise Strukturen zusammenlegen oder auch gemeinsame Events und Strategien entwickeln“, erläutert Raik Packeiser das Prozedere. Es gibt Vereine, fügt Wenkel hinzu, die haben zusammen eine gemeinsame Geschäftsstelle gegründet und eine 450 Euro Kraft eingestellt. „Ob ich 200 oder 500 Mitglieder verwalte, ist schließlich nahezu gleich aufwendig“, sagt er.

Das Benchmarking kann als Vorbereitung eines individuellen Vereinsberatungsgesprächs dienen, das dann je nach Region von Nicolas Sanchez de La Torre im Norden oder eben Julia Meyer im Süden des Landesverbandes geführt werden kann. Am Ende einer solchen umfassenden Beleuchtung und Beratung sollen möglichst gemeinsam bestmögliche Strategien und Maßnahmen zur Optimierung der Vereinsarbeit stehen. Alles mit dem Ziel, den Verein für bestehende und neue Mitglieder attraktiv zu gestalten und in eine sichere Zukunft zu führen. „Dabei kann es sich um vielfältige Lösungen drehen. Manchmal geht es um eine professionellere Vorstandsarbeit, um die Anwerbung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, manchmal aber auch um juristische Angelegenheiten wie bei einem Hallenbau“, sagt Packeiser. In letzterem Fall greift der Verband gerne auf den Landessportbund zurück, der eine ganze Abteilung mit Experten habe.

"Eingeschlagen wie eine Bombe"

Mittlerweile seien 30 konkrete Beratungen in vollem Gang, sowohl persönlich als auch telefonisch. „Quick-Check und Benchmarking sind eingeschlagen wie eine Bombe“, erklärt Wenkel. Dementsprechend soll die Beratung und Professionalisierung der Vereine mithilfe dieser Tools ein Schwerpunkt für die Zukunft im Tennisverband Niedersachsen-Bremen sein. Der TNB soll schließlich, so der Wunsch von Raik Packeiser, in zehn Jahren zehn Prozent mehr Mitglieder haben als heute, den gesellschaftlichen Wandel aktiv begleiten sowie die Vereinbarkeit von Schule, Freizeitaktivitäten und Sport hinbekommen. Aber auch der Sport selber müsse sich anpassen. „Kein Mensch will sich ernsthaft noch ein Tennisspiel von sechs Stunden anschauen, geschweige denn selbst spielen“, glaubt Packeiser und hofft, dass Tennis bis dahin sein Regelwerk aktualisiert hat und in zehn Jahren kürzer und kompakter geworden ist – egal ob auf der Konsole oder auf dem Tennisplatz.