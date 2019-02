Zu Beginn waren die Bremer die dominantere Mannschaft. Nach einer Viertelstunde belohnten sie sich mit einem Versuch. Nach einem Gedränge bekam der 16-jährige Philipp Masala den Ball und legte ihn in der rechten Ecke im gegnerischen Versuchsfeld ab. Die Schussposition war dann allerdings ungünstig für Mathieu Bernou, der die Erhöhung nicht verwandeln konnte. Nur drei Minuten später fanden sich die Gastgeber in der gleichen Situation wieder. Dieses Mal war es der 17-jährige Kai Sölter, der den Versuch legte. Die Schussposition war deutlich besser und Mathieu Bernou traf die Erhöhung.

Kai Sölter ist einer der Youngsters bei 1860 II mit Ambitionen auf die erste Mannschaft. Sobald er 18 wird, will er aufsteigen und hat auch gute Chancen darauf, bestätigte Headcoach Ben Hendry. Er stellte für die Partie ein durchmischtes Team aus sehr jungen und deutlich älteren Spielern, teilweise mit Trainingsrückstand, auf. Der Grund dafür waren zahlreiche Ausfälle. Ein spielfähiges Team hat er gerade so zusammen bekommen. Auch auswechseln konnte er nicht. Das sei in den Köpfen der Spieler gewesen und habe sie verunsichert, sagte der Trainer und erklärt so das, was nach dem zweiten Versuch passierte.

Nach etwa einer halben Stunde kamen auch die Gäste ins Spiel und das erste Mal der Bremer Versuchslinie nahe. Mit vereinten Kräften konnte Bremen 1860 II den Ball in des Gegners Händen knapp über der Grasnarbe halten – und das mehrere Male. Schließlich befreite sich der RFC aus der Bremer Umklammerung und legte seinen ersten Versuch in die linke Ecke des Felds. Der Hamburger Zehner verwandelte aus der eigentlich ungünstigen Position die Erhöhung und verkürzte den Spielstand auf 12:7. Damit war bei den Bremern die Moral gebrochen. Noch vor dem Pausenpfiff legten die Hamburger zwei weitere Versuche und trafen auch die Erhöhungen zum Zwischenstand von 12:21.

So ging es in Halbzeit zwei weiter. Die Gastgeber hatten völlig das Zepter übernommen. Sein Team sei nach der ersten Halbzeit müde geworden und habe dadurch Fehler gemacht, sagte Ben Hendry. Sobald die derzeit Verletzten wieder ins Team stoßen, werde es zu alter Stärke zurückfinden. Da sei er sich sicher.