Den Anfang machten Lisa Marie Schanz und Jan Woitt in der Kinder-C-Latein Klasse. Sie tanzten ein tolles Turnier und standen mit Platz drei am Ende sogar auf dem Treppchen. Und auch im anschließenden Turnier der Junioren I C-Latein konnten die Jüngsten noch einmal überzeugen und kamen souverän ins Finale. Dort wurde mit dem vierten Platz das Treppchen haarscharf verfehlt.

Das war jedoch noch nicht alles, was für Gold und Silber in Pinneberg heraussprang. Im Turnier der Junioren I B-Latein standen erstmals Emil Reichert und Adelina Mazakow zusammen auf dem Parkett. Insgesamt waren acht Paare am Start und Emil und Adelina zeigten von Anfang an, dass Sie nach nur acht Wochen gemeinsamen Trainings schon zu den Favoriten gehörten.

Ohne Probleme zogen die Beiden mit allen möglichen Kreuzen ins Finale ein. Dort wuchsen sie noch über sich hinaus und konnten sich am Ende über einen sensationellen zweiten Platz freuen. Und auch Mark und Nikole Neubauer, dad zweite Gold-und-Silber-Paar, zeigten eine super Leistung und standen am Ende mit dem dritten Platz direkt neben ihren Vereinskollegen auf dem Treppchen, sehr zur Zufriedenheit der mitgereisten Eltern und der Trainerin Julia Schanz.