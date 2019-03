Den dritten Sieg in Folge landeten die U 19-Kicker des SV Werder beim 6:0 (3:0)-Heimerfolg gegen den VfL Osnabrück. „Wir haben da weitergemacht, wo wir aufgehört haben“, kommentierte ihr Trainer Marco Grote die souveräne Vorstellung gegen das Schlusslicht der A-Juniorenbundesliga Nord. Dabei unterstrich der Werder-Coach, dass der seit einigen Wochen sieglose VfL in letzter Zeit „einige enge Ergebnisse“ vorzuweisen hatte. Insofern war schon eine Menge Konzentration gefragt, um die Gäste zu dominieren. Weil die U 19 dieser Herausforderung aber gewachsen war, entwickelte sich schnell ein einseitiges Spiel mit sehr druckvollen Angriffen in grün-weiß. „Die Tore fielen dann folgerichtig“, so Grote. Dass sein Team nun schon seit dem vergangenen November nicht mehr verloren hat, verbuchte der Trainer dabei als Zeichen einer „stabilen fußballerischen Entwicklung“.

Tore: 1:0 Memisevic (12.), 2:0 Engelhardt (16.), 3:0 Memisevic (31.), 4:0 Philipp (58.), 5:0 Hackethal (70.), 6:0 Memisevic (71.).