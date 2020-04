Er würde viel lieber auf dem Platz stehen. Den Rasen unter den Schuhen hängen haben, die Sonne im Gesicht. Oder den Regen, in Bremen ohnehin viel wahrscheinlicher. Doch Konrad Fünfstück, U 23-Trainer des SV Werder Bremen, ist wie alle Sportler derzeit zum Warten verurteilt. Warten darauf, wann trotz der Corona-Pandemie wieder Fußball gespielt werden kann. Bis es soweit ist, muss sich auch der 39-Jährige umstellen. „Der Tag besteht größtenteils aus Telefon- und Videokonferenzen mit den Verantwortlichen“, sagt Fünfstück, der zurzeit vor allem im Büro sitzt. Das sei für einen Fußballtrainer ungewöhnlich. Aber ändern kann er an der derzeitigen Situation ohnehin nichts.

Die Spieler werden mit individuellen Trainingsplänen fit gehalten. Jeder hat eine Armbanduhr, deren Daten über einen Computer an die Verantwortlichen übermittelt werden. Das Trainerteam um Konrad Fünfstück kann dann sehen, ob die Intensität der Einheiten angemessen ist oder ein neuer Trainingsplan erstellt werden muss. Bisher wird nur im athletischen Bereich gearbeitet. Dauert die Zwangspause durch das Coronavirus noch länger an, könnte auch in Videokonferenzen im taktischen Bereich gearbeitet werden. Wann die Spieler und ihr Trainer wieder als Mannschaft zusammenkommen, ist nämlich nicht absehbar. Konrad Fünfstück spricht von einem dynamischen Prozess, die Behörden müssten letztlich entscheiden.

„Wenn wir wieder mit dem Training beginnen, müssen wir die behördlichen und gesundheitlichen Auflagen erfüllen“, weiß der Cheftrainer. Werders U 23 würde die Umkleidekabinen auf Platz 11 dann alleine nutzen, die Spieler müssten in kleinen Gruppen über mehrere Kabinen verteilt werden. „Jede Gruppe hätte einen eigenen Physiotherapeuten, dazu müssten die Räume immer desinfiziert werden“, erklärt der 39-Jährige, der die ersten Trainingseinheiten bereits geplant hat. Doch nicht nur die Vorbereitungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Saison laufen auf Hochtouren, auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit ist im Gange.

Kein Kaderumbruch im Sommer

Glaubt man den Angaben von transfermarkt.de, läuft bei rund einem Dutzend Spieler im Sommer der Vertrag aus. Durch die Zwangspause wird ihnen nun die Chance geraubt, sich für ein neues Arbeitspapier zu empfehlen. „Für alle Spieler gilt, dass ihnen ein Zeitfenster geklaut wurde und jetzt die Präsentationszeit fehlt“, weiß auch Konrad Fünfstück. Die Verantwortlichen seien dabei, den Kader zu analysieren. Viele Gespräche über mögliche Vertragsverlängerungen laufen schon. „Da ist es dann wichtig zu sehen: Was trauen wir dem Einzelnen zu? Was braucht er und schafft er den Sprung? Gleichzeitig müssen wir berücksichtigen, was der Spieler will“, verrät der 39-Jährige.

Einen Umbruch wie im vergangenen Sommer werd e es aber nicht geben. 13 Zu- standen damals 15 Abgängen gegenüber. Große Möglichkeiten, Neuzugänge zu scouten und dann im Sommer zu verpflichten, gibt es angesichts der derzeitigen Spielpause sowieso nicht. „Wir haben einen starken 2001er Jahrgang, der im Sommer aus der U 19 aufrücken wird“, sagt Konrad Fünfstück. Außerdem habe zurzeit kein anderer Regionalligist eine jüngere Mannschaft, das Durchschnittsalter liege in Werders Team bei 19 Jahren. „Wenn wir externe Spieler dazu holen, beschränkt sich die Anzahl auf einzelne Positionen.“

Die Zukunft von Werders U 23 hängt allerdings nicht nur vom künftigen Kader, sondern auch vom Abschneiden der Bundesliga-Mannschaft ab. Die Frage, welche Bedeutung ein Abstieg der Profis aus der ersten Liga für sein Team hätte, kommt für Konrad Fünfstück jedoch noch ein bisshen zu früh. „Die handelnden Personen wissen um die Bedeutung der U23. Werder Bremen steht für eine gute Jugendarbeit und profitiert vom Nachwuchsleistungszentrum.“

Der Entwicklungsauftrag für die U 23 würde sich bei einem Abstieg der Profis in die zweite Bundesliga zudem nicht ändern. „Das Ziel jedes Spielers bleibt die Bundesliga-Mannschaft“, sagt Fünfstück. Ob es für einen Spieler nicht leichter sei, eher den Sprung von der vierten in die zweite Liga zu schaffen, interessiere deshalb nicht. „Es geht immer um die Qualität, die Liga ist egal. Ich bin davon überzeugt, dass sich Qualität immer durchsetzen wird.“

Zur Sache

Keine Motivationsprobleme

Sollte die Regionalliga-Saison fortgesetzt werden, steht Werders U 23 sportlich vor unspektakulären Wochen. Der Tabellenführer VfB Lübeck ist enteilt, der Abstiegskampf kein Thema. Motivationsprobleme bei seinen Spielern schließt Trainer Konrad Fünfstück aber aus: „Die Spieler, die bei uns spielen, haben das große Ziel, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Sie sind in der letzten Ausbildungsmannschaft und von sich aus motiviert genug.“ Auch die Disziplin, dass seine Spieler während der Corona-Zwangspause gut strukturiert bleiben und die Lage ernst nehmen, bereitet dem Werder-Trainer keine Sorgen. „In den persönlichen Gesprächen haben wir den Eindruck, dass das vernünftige Kerle sind“, sagt Fünfstück.