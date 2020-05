Bremen. Rund sieben Wochen nach dem vorzeitigen Corona-bedingten Saisonabbruch steht für die Mannschaft um Kapitän Till Geiler jetzt endgültig fest, dass für den Tabellenzweiten der 2. Liga Nord/West keine Chance mehr auf das Erreichen der 1. Bundesliga besteht. Denn neben den bereits erfolgten Absagen des Final Four, des Bundesfinales und der Deutschen Meisterschaft, wird es auch keine Relegations- oder Aufstiegsspiele mehr geben. Darum hat sich der Vorstand von Floorball Deutschland in enger Abstimmung mit den Teams zunächst dazu entschieden, die 1. Liga auf zwölf Teams zu vergrößern. Dafür steigen aus beiden Staffeln der 2. Liga die zum Zeitpunkt des Saisonabbruches erstplatzierten Teams Blau-Weiß 96 Schenefeld und DHfK Leipzig in die 1. Liga auf. Einen Absteiger aus der 1. Liga gibt es nicht.

Für die Horner ist diese Entscheidung natürlich hart, aber durchaus nachvollziehbar. Für die Bremer stand bereits davor fest, dass ein eventueller Aufstieg für sie nur in Frage kommen würde, wenn dieser Aufstieg auf sportlichem Wege zustande gekommen wäre. „Das war unsere Bedingung an Floorball Deutschland“, sagte Till Geiler. So hätte Eiche eine Mini-Aufstiegsserie unter den drei aufstiegswilligen Teams Schenefeld, Leipzig und Horn, favorisiert. „Dann hätten wir beweisen können, dass wir ins Oberhaus gehören“, so Geiler. Diesen Vorschlag lehnte der deutsche Verband jedoch ab. „Warum, wurde nicht kommuniziert“, erklärte der Horner Kapitän, fügte aber hinzu, „zumindest die Ungewissheit ist jetzt vorbei und die Planung der nächsten Saison wird dadurch erleichtert.“

Die Stimmung in der Mannschaft sei, soweit zurzeit angesichts der Kontakteinschränkungen überhaupt messbar, trotzdem gut. „Zumindest ich habe das Gefühl, dass diese Entscheidung für uns jetzt so in Ordnung ist“, sagt Geiler. Eine interne Aussprache innerhalb des Teams fand noch nicht statt. Lediglich die Forderung nach besagter Mini-Aufstiegsserie hatten die Horner per Skype-Konferenz gemeinsam formuliert.

Fakt bleibt, dass die Horner Saison doch deutlich mühsamer als erwartet verlief. Zehn Punkte betrug der Abstand zum Spitzenreiter Schenefeld, lediglich ein Zähler trennte die Bremer beim Saisonabbruch vom drittplatzierten Team von Tollwut Ebersgöns. Das mit Spannung erwartete Top-Spiel zwischen Horn und Ebersgöns um den Vizetitel fiel dann wegen des vorzeitigen Endes der Serie aus.

Fakt ist aber auch, dass sich die Mannschaft nach Erstligaluft sehnt. „Das Team möchte auf höherem Niveau spielen. Wir haben nun einmal den Drang, besser zu werden“, sagt Till Geiler. Darum ist auch noch nicht abzusehen, wie sich der geplatzte Aufstieg auf den Gemütszustand von solchen jungen ehrgeizigen Talenten wie Leon Schweiger auswirken wird. Noch sind Gespräche zur Kaderplanung aber nicht erfolgt, was zu diesem Zeitpunkt des Jahres durchaus normal ist. „Wir befinden uns ja quasi in der Sommerpause. Wir warten auf Signale“, so Geiler, der hofft, dass zumindest die kommende Saison auch tatsächlich im Oktober beginnen wird. „Ich bin nunmal ein Freund davon, sich jetzt in der nächsten Saison voll reinzuhängen, um zu zeigen, dass wir es besser können.“

Die Serie 2020/21 dürfte dann unter Umständen wieder zu einer ganz besonderen werden, denn mit der Rückkehr des TV Lilienthal kommt es auch wieder zu den spannenden Derbys der beiden Nachbarteams, die es in den vergangenen Jahren nicht mehr gab. Die Lilienthaler hatten sich in der 1.Liga zu einem Topteam gemausert, während die Horner zwei vergebliche Anläufe in das deutsche Oberhaus unternahmen. Später zog Lilienthal sein Team aus der 1. Liga zurück und feierte jetzt als erste Mannschaft der SG Seebergen/Lilienthal als Regionalliga-Meister den Aufstieg in die 2. Liga.

Diese Konstellation birgt durchaus eine gewisse Brisanz. Im Horner Kader stehen derzeit mit Miro Siljamo, Luis Moes, Hannes Röttger, Leon Bauer, Erik Ebbinghaus und Felix Stierle noch sechs ehemalige Lilienthaler – ausgestattet mit einem Zweitspielrecht. Folglich müssen sie sich entscheiden, für wen sie in der Zweitliga-Spielzeit 2020/2021 auflaufen wollen.

Interessanterweise gab es Ende vergangenen Jahres so etwas wie ein informelles Treffen von Vertretern beider Vereine. „Die Lilienthaler waren auf uns zugekommen und unser Abteilungsleiter Daniel Teetz und ich als sein Stellvertreter haben über unsere Vereinsarbeit und unsere Sichtweisen berichtet“, sagt Till Geiler.

Heraus kam, dass eine wie auch immer geartete Kooperation schwierig werden würde. Teetz und Geiler verfolgen das Ziel „von der Breite in die Spitze“, wie es auch der deutsche Dachverband mittlerweile anstrebt: „Wir haben dargelegt, dass wir keine einsame Spitze im Verein haben wollen. Bei uns ist das zehnjährige Mädchen aus dem Nachwuchsteam genauso wichtig wie der Zweitliga-Spieler in der ersten Herrenmannschaft“, sagt der Horner Kapitän.

Zur Sache

2. Bundesliga soll mittelfristig eingleisig werden

Die aktuelle Corona-Situation bringt für den geschäftsführenden Vorstand von Floorball Deutschland einige Probleme mit sich, eröffnet auf der anderen Seite jedoch auch Chancen. Der deutsche Floorball-Dachverband hat dazu jetzt seine Ideen formuliert. Um das Aufstiegsproblem in die 2. Liga zu lösen, ist die Ausweitung des Bundesspielbetriebes geplant, mit dem mittelfristigen Ziel einer zusätzlichen bundesweiten 2. Liga. Dazu soll die bestehende Spielklasse zunächst schrittweise vergrößert werden, indem zur kommenden Saison kein Team aus der 2. Liga absteigt und alle interessierten Teams in der Saison 2020/21 in die 2. Liga aufsteigen dürfen. Zudem wird die kommende 2. Liga, die zurzeit noch in die Bereiche Nord/West und Süd/Ost eingeteilt ist,regional neu strukturiert werden, in welche neuen Gebiete ist noch nicht klar. Ziel ist, das Leistungsgefälle zwischen 1. und 2. Liga zu entschärfen und eine attraktive Liga für die bestehenden und auch für potentielle neue Vereine bieten zu können. Dieses Ziel wird nicht im ersten Jahr zu erreichen sein. Der Dachverband rechnet bei den aktuellen Entwürfen mit einem Drei-Jahres-Plan bis zur endgültigen neuen Struktur. Im ersten Jahr hat die Durchführbarkeit des Spielbetriebs trotz Pandemie einen hohen Stellenwert, damit die kommende Saison bestmöglich und bis zum Ende gespielt werden kann.