Traumhaftes Finale für die beiden Bremer Vereine

Bundesliga-Segeln ist harte Arbeit, wie der Teammanager der Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen, Jork Homeyer, eindrucksvoll demonstriert. (DSBL/Lars Wehrmann)

Nein, das Knallen der Sektkorken in Glücksburg war an der Weser nicht zu hören. Wohl aber erreichten Bremen sehr gute Nachrichten von der Ostsee. Riesengroß war die Freude der beiden Bremer Teams in der Segel-Bundesliga, entsprechend gut war die Stimmung der Crewmitglieder bei der Saison-Abschlussparty. Denn es gab für das kleine Bundesland nahe Flensburg richtig was zu feiern: Der Wassersportverein Hemelingen (WVH), vor dem Finale noch Dritter in der Gesamtwertung, sicherte sich nach einem großartigen letzten Spieltag und Platz zwei erstmals sogar die deutsche Vizemeisterschaft. Und die Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen (SKWB), als Tabellen-15. auf einem Abstiegsplatz angereist, verbuchte in Glücksburg mit Rang fünf ihre beste Tagesplatzierung des Jahres und kletterte tatsächlich noch auf den 13. Platz der Abschlusstabelle.

„So hatten wir uns das vorgenommen“, sagte SKWB-Teammanager Jork Homeyer, „das war ein super Abschluss.“ Und so entwickelte sich die Feier für die SKWB-Crew zu einem echten Freudenfest, zu dem weitere, beim Finale nicht eingesetzte Crewmitglieder und auch Partnerinnen der Segler nachgereist waren. Dabei hatte das dreitägige Wettfahrtprogramm mit insgesamt 16 Rennen für die SKWB ernüchternd begonnen: Der sechste und letzte Platz im Auftaktrennen wirkte wie ein Schock auf Jork Homeyer, Steuermann Gordon Nickel, Morten Nickel und Nils Fiege. „Da war dann plötzlich doch ganz viel Druck zu spüren“, sagte der Teammanager.

Mit dieser Crew ist die Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen am letzten Bundesliga-Spieltag in Glücksburg aufs Wasser gegangen (v.l.): Jork Homeyer, Nils Fiege, Morten und Gordon Nickel. (DSBL/Lars Wehrmann)

Alle Sorgen unbegründet

Der anfängliche Stimmungskiller sollte jedoch ganz schnell Platz machen für Zuversicht. In den weiteren fünf Rennen des ersten Tages glänzte die SKWB mit drei zweiten, einem dritten und einem ersten Rang. Die 18 Bundesligisten fahren, sofern es das Wetter zulässt, an den drei Tagen eines Spieltags insgesamt 16 Rennen. Jedes Rennen ist mit sechs identischen, vom Veranstalter gestellten J/70-Booten besetzt, sodass alle Teilnehmer die gleichen Bedingungen vorfinden.

Entsprechend der Platzierung im Rennen, gibt es Punkte: Der Sieger erhält einen, der Zweite zwei und der Sechste sechs. Die Summe der Punkte aus allen 16 Rennen ergibt die Spieltagswertung. Der Verein mit den wenigsten Zählern ist Erster, der mit den meisten 18. Der beste Klub eines Spieltags erhält dann einen Punkt für die Abschlusstabelle, der schlechteste Klub 18. Die Summe aller sechs Spieltagsplatzierungen schließlich ergibt den Endstand (siehe unten). Wer die wenigsten Punkte hat, ist Meister.

Weil die SKWB auch am zweiten Tag hervorragend unterwegs war und sich von der mitbedrohten Konkurrenz weiter absetzen konnte, zeichnete sich frühzeitig die Rettung des Klubs vor dem Abstieg ab. „Am Ende war es gar nicht mehr so spannend für uns“, sagte Jork Homeyer. Er hofft, dass es für die SKWB in der kommenden Saison besser laufen wird.

Mit dieser Crew ist der WV Hemelingen am letzten Bundesliga-Spieltag in Glücksburg aufs Wasser gegangen (v.l.): Markus Maisenbacher, Carsten Kemmling, Eike Martens und Tjorben Wittor. (DSBL/Lars Wehrmann)

Eine Verbesserung wird für den WV Hemelingen dagegen immer schwieriger, weil er 2019 seine eigenen Erwartungen fast schon übererfüllt hat. „Der letzte Spieltag war optimal“, sagte Jan Seekamp, „das haben die Jungs gut gemacht.“ Absprachegemäß bestand die WVH-Crew in Glücksburg aus Steuermann Carsten Kemmling, Markus Maisenbacher, Eike Martens und Tjorben Wittor. Teamkapitän Seekamp begleitete „seine Jungs“ im Motorboot, kam am Sonntag und Montag aber auch noch zum Einsatz, weil sich der WVH als deutscher Vizemeister neben Meister Wannsee aus Berlin und dem Bundesliga-Dritten, dem Norddeutschen Regatta Verein, erstmals für den DSL-Pokal qualifiziert hatte.

Dass es in diesem Wettbewerb mit nur drei Erstligisten und viel unterklassiger Konkurrenz für die Hemelinger am Ende nur zu Rang drei reichte, schmälerte das gute Gesamtbild des langen Wochenendes nicht. „Wir hatten vor der Saison gesagt, dass wir aufs Podium wollen – das haben wir erreicht“, bilanzierte Jan Seekamp hoch zufrieden. Ab dem vierten Spieltag hatte sich angedeutet, dass der Verein Seglerhaus am Wannsee wohl zu stark sein würde für die Hemelinger. Aber vom ersten Spieltag an hatte der WVH gezeigt, dass er ein heißer Kandidat fürs Podium sein würde. Dass es neben der Champions-League-Teilnahme nun sogar zu Platz zwei reichte, stellte keine Überraschung mehr da. Aus dem vermeintlich kleinen Außenseiter aus Bremen ist längst eine feste Liga-Größe geworden.

Zur Sache

Abschlusstabelle

1. Verein Seglerhaus am Wannsee 19

2. Wassersportverein Hemelingen 31

3. Norddeutscher Regatta Verein 36

4. Bayerischer Yacht-Club 43

5. Düsseldorfer Yachtclub 44

6. Segel- und Motorboot-Club Überlingen 45

7. Württembergischer Yacht-Club 46

8. Flensburger Segel-Club 53

9. Berliner Yacht-Club 57

10. Chiemsee-Yacht-Club 64

11. Schlei-Segel-Club 66

12. Deutscher Touring Yacht-Club 66

13. Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen 67

14. Seglervereinigung 1903 Berlin 69

15. Münchner Yacht-Club 71

16. Mühlenberger Segel-Club 73

17. Seglergemeinschaft Lohheider-See 83

18. Klub am Rupenhorn 93

Plätze 1 bis 4: qualifiziert für die Champions League 2020

Plätze 15 bis 18: Absteiger