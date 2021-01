Mit 29 Punkten wieder einmal der beste Werfer der Eisbären Bremerhaven: Trey Davis, hier im Spiel gegen die Kirchheim Knights. (Sven Peter/Hansepixx)

Die Eisbären Bremerhaven haben die gut zweiwöchige Zwangspause gut überstanden. Vielleicht hatte der Basketball-Zweitligist sogar Glück, dass er erst am Sonnabend bei den Uni Baskets Paderborn wieder in den Spielbetrieb der Pro A eingreifen musste, denn zu Beginn vergangener Woche hatten die Gastgeber ihren prominentesten Mitspieler an den Erstligisten Gießen 46ers verloren. John Bryant, 2012 und 2013 zum besten Spieler der Bundesliga gewählt, verließ die Paderborner nach zwei Monaten. Und ohne ihren „Big John“ unterlag das Team den Bremerhavenern mit 98:104 (54:42).

„Die zweite Halbzeit war der Schritt, für den wir in den letzten Wochen hart gearbeitet haben", resümierte Eisbären-Trainer Michael Mai, "wir wissen, dass wir noch viel Raum zum Wachsen haben, aber ich bin stolz auf die Entschlossenheit des Teams." In der ersten Halbzeit hatte noch nicht viel auf diesen Sieg hingedeutet. Die Paderborner knüpften an ihre Leistung vom 105:79-Kantersieg über Ehingen an und steuerten bis zur Pause einem weiteren "Hunderter" entgegen. Den schafften schließlich die Gäste, nachdem sie sich im dritten Viertel in Angriff und Abwehr erheblich gesteigert hatten.

Angeführt vom erneut überragenden Trey Davis (29 Punkte), verkürzten die Eisbären mit einem 10:1-Lauf vor dem Schlussdrittel auf 75:76. Der Dreier von Leon Friederici zum 78:76 (31.) bedeutete die erste Führung der Gäste seit der Anfangsphase. Nun ließen sich die Bremerhavener nicht mehr von der Erfolgsspur abbringen, obwohl der beste Schütze mit Grant Benzinger (32 Punkte) in den Reihen der Gastgeber stand.

Eisbären: Braun (9), Pölking (4), Kindzeka (5), Heiken, Keßen, Bohannon (2), Ugrai (17), Friederici (14), Heckel (15), Yebo (9), Davis (29)