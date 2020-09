Lennard Kämna (CLARA MARGAIS/dpa)

Er sei am Daueranschlag, wenn es den Berg hoch geht, er sei gar nicht zufrieden, wie es bei ihm laufe. Die Stürze zum Tourbeginn hätten „mehr Input als ich dachte“. So hatte sich Lennard Kämna am Donnerstag laut deutscher Presse-Agentur geäußert. Erik Weispfennig fand am Sonnabend: „Ich glaube nicht, dass seine Form so schlecht ist.“ Immerhin sei er bei der ersten schweren Bergankunft in den Pyrenäen am Sonnabend als 47. Fahrer ins Ziel gekommen und habe sich dabei im Klassement trotz der rund 20 Minuten Rückstand auf den Etappensieger in bester Gesellschaft befunden. Namhafte Profis um ihn herum. Allerdings: Emanuel Buchmann hatte er früher als gewünscht allein lassen müssen. Früher als andere Anwärter aufs Podium verlor Buchmann, Spitzenfahrer von Bora-Hansgrohe seine Helfer – und am Ende mehr als eine Minute auf die Hauptkonkurrenten im Kampf um einen Podiumsplatz in Paris. Vielleicht habe das Team auch ein wenig Tribut zollen müssen für die wilde Hatz am Tag zuvor, als es Peter Sagan ins Grüne Trikot bringen wollte, vermutete Weispfennig. Vor dem ersten Ruhetag folgt an diesem Sonntag die nächste schwere Bergetappe durch die Pyrenäen. In der Gesamtwertung liegt Lennard Kämna jetzt auf Rang 64.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.