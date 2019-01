Vatan-Präsident Murat Orta (Kuhaupt)

Bremen. Drei Mannschaften und ein Platz, den keiner will: Am 30. und letzten Spieltag der Bremen-Liga befindet sich noch ein Trio in Abstiegsgefahr. Der KSV Vatan Sport (24 Punkte/-43 Tore) und die BTS Neustadt (22/-39) können im Saisonfinale noch abrutschen auf den 15. Rang, der aktuell vom VfL 07 (22/-51) belegt wird. Weil natürlich keines dieser Fußballteams dem Schlusslicht TSV Grolland in die Landesliga folgen möchte, steht am Sonnabend (15 Uhr) also eine ziemlich spannende Abstiegsentscheidung auf dem Programm.

Während die BTS Neustadt die LTS Bremerhaven (9.) zum Heimspiel empfängt, treffen der VfL 07 und Vatan Sport parallel dazu in Findorff aufeinander. Ein echtes Finale um den Klassenerhalt. Denn eines steht fest: Wer dieses Duell für sich entscheidet, wird ganz unabhängig vom Ergebnis der Neustädter auch im kommenden Jahr in der Bremen-Liga antreten. Das wissen sie bei Vatan und beim VfL. Ihre Strategien unterscheiden sich allerdings.

„Wir haben uns ein Endspiel erarbeitet“, sagt Marcel Wino, Abteilungsleiter und Interimscoach in Findorff. Der überraschende 3:2-Erfolg bei Werder III am letzten Spieltag machte die Teilnahme am Abstiegsgipfel erst möglich. Ohne die drei Punkte wäre der VfL angesichts seines schlechten Torverhältnisses bereits abgestiegen. „Da haben wir eine richtig gute Halbzeit gespielt“, unterstreicht Marcel Wino. Die gute Halbzeit sorgt für Hoffnung. Vor allem aber die gesamte Saison und was dieser vorausgegangen war. Denn nach einem beispiellosen Aderlass im letzten Sommer hatte tatsächlich niemand damit gerechnet, dass der VfL am letzten Spieltag noch immer die Chance auf den Klassenerhalt besitzen würde. „Jeder hat uns für einen Absteiger gehalten“, erinnert sich Wino. So gesehen besitzt der VfL nun also eine Chance. „Wir haben keinen Druck“, sagt der Trainer.

Murat Orta widerspricht ihm. „Wenn du dich am 30. Spieltag noch retten kannst, hast du auch Druck“, sagt der Vatan-Präsident. Vielleicht kann er so freimütig über die nervliche Anspannung sprechen, weil der 13. zuletzt einen Lauf hatte. Vatan gewann nämlich dreimal in Serie, gegen die BTS Neustadt (2:1), beim OSC Bremerhaven (2:1) und am Wochenende gegen den Habenhauser FV (4:1). Auf diesem Weg distanzierte das Team die beiden Konkurrenten um zwei Punkte – und wäre mit einem Unentschieden bereits gerettet. „Aber wir spielen auf Sieg“, sagt Orta. Seine Mannschaft würde auch gar nicht auf eine Punkteteilung spielen können: „Wir haben uns bisher gegen keine Mannschaft hinten reingestellt.“

Das Selbstbewusstsein spricht vermutlich für Vatan. Die Wut dürfte für weitere Motivation sorgen. Denn Orta und Co. hat es gar nicht gefallen, dass der kommende Gegner diesen überraschenden Sieg bei Werder landen konnte. „Von uns wird der VfL keine Geschenke bekommen, wir sind nicht Werder“, sagt der Präsident. Eine pikante Aussage, wurde diese Saison doch auch durch ein Vatan Sport geprägt, dass sich nicht immer an die Regeln des Fairplay hielt. Zuletzt zog der Verband dem Team vier Punkte ab, weil ein Spieler mit einem gefälschten Pass angetreten war. „Wir haben dafür bezahlt, und irgendwann ist auch gut“, sagt Murat Orta. Angesichts der Punktabzüge ist ihm allerdings auch klar: „Wir sind selbst schuld, dass es soweit gekommen ist.“

Das wiederum unterscheidet Vatan vom VfL. Der Gastgeber des Abstiegsduells muss sich allenfalls vorwerfen lassen, dass er die ihm zugedachte Rolle als Absteiger nicht angenommen hat und heute besser dasteht als erwartet. „Wir haben nach dem Sieg gegen Werder zwar noch keinen Lauf, aber die Stimmung ist gut“, betont Marcel Wino. Ob er auf Sieg spielt? Natürlich, obwohl bei einer Neustädter Niederlage ja schon ein Punkt reichen würde. „Die LTS würde sich zwar niemals hängen lassen, aber man sollte sich nicht auf einen Sieg bei der BTS verlassen“, so der VfL-Coach. Er will ebenso wie Murat Orta deshalb auch auf Nach­richten vom Spiel des Konkurrenten verzichten.

Volker Fahlbusch ist sich dagegen nicht so sicher, ob er nicht doch mal hören will, wie es zwischen dem VfL und Vatan steht. „Vielleicht möchte ich ja wissen, ob uns ein Punkt reicht“, sagt der Trainer der BTS Neustadt. Am eigentlichen Plan soll diese Haltung aber nichts ändern: „Wir haben den Anspruch, es aus eigener Kraft zu schaffen.“ Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Volker Fahlbusch. Gewinnt sein Team gegen die LTS Bremerhaven, dann kommt es nicht mehr auf das direkte Duell der beiden Konkurrenten an. Sie haben es also in der Hand.

Das Problem der Neustädter liegt dagegen auf der Hand. Nach einem starken Zwischenspurt mit zehn Punkten aus vier Partien schien die BTS noch Anfang April auf einem sehr guten Weg zu sein. Doch zuletzt blieb der Erfolg aus, und deshalb begann wieder das Zittern um den Klassenerhalt. „Wir waren richtig gut drauf und haben uns das Leben jetzt wieder unnötig schwer gemacht“, so Fahlbusch.

Die Niederlagen gegen Vatan Sport (1:2), den FC Oberneuland (2:5) und zuletzt Schwachhausen (0:4) unterschieden sich: Gegen Vatan und Oberneuland kassierten die Neustädter späte Treffer, verloren also unglücklich. Die Heimniederlage gegen den TuS Schwachhausen bezeichnet Fahlbusch dagegen als „Vollkatastrophe“. Mit einer besseren Leistung hätte nämlich die ­Aussicht auf ein Unentschieden bestanden. „Und dann hätte gegen die LTS ein weiterer Punkt gereicht“, so der BTS-Coach. Er wird die Tage vorm letzten Saisonspiel also auch nutzen, um seine Mannschaft aufzubauen und wieder in die Form der erfolgreichen Wochen zu bringen. „Es wird auf jeden Fall schwierig, aber wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir auch mal was schaffen“, unterstreicht Fahlbusch. Noch haben sie es ja auch in der Hand.

