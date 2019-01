Walsrode. Für den Gastgeber lief es richtig rund bei der Heimpremiere. Zum ersten Mal richtete der TSC Walsrode ein Turnier für die 1. Bundesliga der Lateinformationen aus. Nachdem die Mannschaft von Trainer Oliver Tienken bei den ersten beiden Ligaturnieren jeweils nur auf dem letzten Rang gelandet war, konnte sie sich vor heimischem Publikum erstmals auf Platz sechs vortanzen. Damit steht die Formation gemeinsam mit der Formationsgemeinschaft Rhein-Main punktgleich auf Rang sieben. Es könnte also im Endspurt für den Klassenerhalt noch mal spannend werden.

Dagegen hat es an der Spitze der Bundesliga keine Veränderung gegeben. Die Lateinformation des Grün-Gold Club Bremen erhielt auch beim dritten Turnier alle Einsen und dürfte so ihrem Ziel, die Liga zu gewinnen, einen bedeutenden Schritt weitergekommen zu sein. Allerdings gab es erstmals bei der Siegerehrung Buhrufe gegen die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese. Der Grund: Trotz eines spektakulären Sturzes beim Roundabout, zögerten die Wertungsrichter nicht, die Bremer mit allen Einsen zu belohnen. Die Zuschauer waren mit dieser Entscheidung nicht zufrieden, so gar der 1. Vorsitzende des Clubs, Jens Steinmann meinte, dass man in der Tat auch mal eine Zwei hätte ziehen können. Schließlich habe das Team der FG Velbert/Bochum hervorragend getanzt.

Am Ende also sah das Ergebnis des dritten Turniers wie gewohnt aus. Platz drei ging an die Formation von Blau-Weiß Buchholz. Die TSG Bremerhaven sicherte sich Rang vier. Am 3. März geht es weiter, dann lädt der TC Ludwigsburg zum vierten und vorletzten Turnier ein. Der Saisonabschluss findet am 17. März im Rahmen der Deutschen S-Lateinmeisterschaft in Bremen statt.