Der Triumph des Außenseiters: Durch einen 3:2-Endspielerfolg gewann der TuS Schwachhausen erstmals das Bremer Hallenmasters. (Christina Kuhaupt)

Lautstark dröhnte der Queen-Klassiker aus den Boxen der ÖVB-Arena, während auf dem Hallenparkett ausgelassen gefeiert wurde: „We are the Champions!“ Die Fangemeinde skandierte: „Wir wollen die Mannschaft sehen!“ Und die Mannschaft, ihre Mannschaft, tat ihr den Gefallen. Mit strahlenden Gesichtern ließen sich die Fußballer des TuS Schwachhausen von ihrem Anhang feiern. Zurecht! Denn die TuS-Kicker waren die große Überraschung des Bremer Hallenmasters um den Sparkasse Bremen-Cup. Durch einen 3:2-Endspielerfolg über die U 21 des SV Werder Bremen gewann der TuS Schwachhausen erstmals in der Vereinsgeschichte die begehrte Trophäe.

„Wir haben uns heute mit diesem Erfolg unsterblich gemacht“, jubilierte Dennis Richter, der Schwachhauser Co-Trainer. „Alle, die heute dabei gewesen sind, haben etwas Großartiges geleistet“, sagte der 29-Jährige, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Benjamin Eta an der Seitenlinie vertrat. Seit genau einem Jahr ist der frühere Schwachhauser Spieler als Assistenz-Trainer bei seinem Verein tätig. Erstmals stand er nun bei einer solch wichtigen Veranstaltung allein in der Verantwortung – und hätte es beinahe verbockt.

„Ich habe zunächst eine falsche Taktik ausgegeben“, erklärte Dennis Richter. Falsch, weil zu defensiv. Und das hätte für sein Team fast schon das Aus in der Vorrunde bedeutet. Nach einem 1:1 gegen die SAV und einem 1:2 gegen Werder stand Schwachhausen im letzten Gruppenspiel gegen den Brinkumer SV bereits mit dem Rücken zur Wand. Der TuS benötigte unbedingt einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz, um als Zweiter noch ins Halbfinale einzuziehen. Dennis Richter lockerte nun die Zügel, richtete seine Mannen offensiver aus – und prompt lief es. Nach 0:1-Rückstand gewann Schwachhausen mit 4:2, es war eine Punktlandung.

„Das ich hier mit der Mannschaft den Titel holen konnte, mach mich überglücklich“

„Die offensive Ausrichtung war genau das richtige Mittel“, sagte TuS-Keeper Lars Richter. „Die Umstellung des Trainers war perfekt!“ Zum ersten Mal war der 22-Jährige, der erst im Sommer vom BSV Hastedt nach Schwachhausen gewechselt ist, bei diesem Hallenmasters dabei – „und dass ich hier mit der Mannschaft gleich den Titel hole, macht mich natürlich überglücklich“.

Am Ende eines langen, eines unterhaltsamen und vom Niveau her sehr ansehnlichen Fußballnachmittags vor mehr als 4200 Zuschauern waren es also nicht die Favoriten, die das Finale bestritten. Nicht der Bremer SV, der im Halbfinale mit 1:2 an Werders U 21 gescheitert war. Und nicht der FC Oberneuland, der in seinem Halbfinale gegen Lars Richter und den TuS Schwachhausen nach Neunmeterschießen mit 5:6 (2:2) den Traum von der Titelverteidigung begraben musste. Die finale Paarung bestritten vielmehr zwei Außenseiter – und der größere von den beiden sollte nach 14 spannenden, am Ende auch packenden Minuten sogar triumphieren.

„Das muss doch der Sieg sein“

„Wir wollten unbedingt Revanche nehmen für die Niederlage in der Gruppenphase“, sagte Thorsten Schwarz. Und damit das auch klappt, packte er selbst 50 Sekunden vor Schluss einfach mal ein echtes Pfund aus. Aus dem Fußgelenk zog Thorsten Schwarz ab – und sorgte für die umjubelte 3:2-Führung. „Als das Ding drin war, habe ich nur noch gedacht: Das muss doch der Sieg sein, wenn wir jetzt hinten dicht machen, gehört der Pott uns!“ Und es sollte tatsächlich reichen. Die verbleibenden Sekunden verstrichen, der Rest war Freude pur.

„Das wird eine kurze Nacht“, sagte Dennis Richter, nachdem er der Schwachhauser Jubeltraube entkommen war. Ja, und ein paar Bier auf den Erfolg werde es dabei bestimmt auch geben, ergänzte der Co-Trainer, während sein Mobiltelefon unaufhörlich Nachrichten empfing und brummte. „Das explodiert gerade“, sagte Richter und schmunzelte. Die Glückwunschnachrichten zu lesen, dazu hatte er in diesem Moment indes noch keine Lust. Diesen besonderen Moment, den galt es schließlich zu genießen.

„Dieses Turnier war beste Werbung für den Hallenfußball. Und Schwachhausen hat hier heute das Optimum rausgeholt“, lobte Holger Franz, der Turnierorganisator und Vizepräsident des Bremer Fußball-Verbandes. Und eines sagte er noch: „In Schwachhausen machen die einen guten Job.“