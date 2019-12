So war’s am 30. Dezember 2018: Der TuS Schwachhausen freut sich über den Sieg beim Hallen-Masters. (Christina Kuhaupt)

In diesem Fall sind sie gegen den Trainer. Wenn die Fußballer des TuS Schwachhausen am Sonnabend beim Hallen-Masters um den Sparkasse-Bremen-Cup antreten, dann würden sie nur zu gern auf Benjamin Eta verzichten. „Alle fordern, dass ich nicht komme“, sagt der 39-Jährige und lacht. Dann stellt er fest: „Wir probieren es trotzdem mal mit mir.“

Der Hintergrund der nicht ganz ernst gemeinten Auseinandersetzung: Im vergangenen Jahr gewann der TuS Schwachhausen den Titel des großen Turniers in der ÖVB-Arena ohne Benjamin Eta. Der Trainer hatte damals langfristig seinen Winterurlaub in den österreichischen Alpen gebucht – und angesichts der Verlegung des Budenzaubers in die Zeit zwischen den Jahren galt sein Augenmerk während des Turniers bereits der täglichen Arbeit mit dem Snowboard.

Allerdings: Am 30.12.2018 hatte sich Eta zur Mittagszeit längst einen Platz in der Berghütte gesichert: „Ich habe dort jedes Spiel live auf dem Smartphone gesehen und den ein oder anderen Tipp gegeben.“ An seinem ramponierten Image als Hallentrainer vermochte dieses Engagement aber nichts zu ändern: Unter Benjamin Eta hatte der TuS Schwachhausen zuvor zweimal lediglich den dritten Platz belegt. Nun gelang unter Dennis Richter der Titelgewinn, und so galt Etas Assistent fortan als Meistermacher unterm Hallendach.

Für den eigentlichen Trainer blieb allenfalls eine Nebenrolle – und die verfolgt ihn bis heute. Auch Christian Schwarz ist nicht unbedingt begeistert von einem Einsatz Benjamin Etas am Sonnabend. „Es wäre besser ohne ihn, aber zur Not machen wir das“, sagt er augenzwinkernd. Noch steht zwar nicht fest, wer in der ÖVB-Arena im TuS-Trikot zum Zuge kommen wird. Aber der erfahrene Stürmer spielt in jeden Fall eine wesentliche Rolle, so viel ist sicher. Denn Christian Schwarz zählt nicht nur zu den starken Hallenspielern.

Er weiß auch, worauf es ankommt am Sonnabend. „Auf die Tagesform und die Disziplin“, sagt der 33-Jährige. Der Ort des Geschehens spielt bei beiden Aspekten eine große Rolle. Schließlich wird das Turnier ja nicht in einer Schulhalle am Rande der Stadt ausgetragen. Die ÖVB-Arena steht für eine beachtliche Kulisse. Im vergangenen Jahr erlebten über 4000 Menschen, wie der TuS Schwachhausen den Titel gewann, und der Rekord des Lotto-Masters liegt sogar jenseits der 7000 Zuschauer.

„Das ist eine richtig coole Atmosphäre“, findet Christian Schwarz. Das Turnier wäre gerade in den vergangenen Jahren professionalisiert worden, und davon habe nicht nur das große Rahmenprogramm profitiert. „Allein der Nebel bei unserem Einlauf“, schwärmt Schwarz. Die Aktiven nehmen am Sonnabend nicht nur teil an einem Fußballturnier. Sie werden präsentiert als Protagonisten einer ziemlich imposanten Show.

Allerdings muss man die Kulisse, die Spots und all den Nebel erst einmal verarbeiten als Kicker, der in der Bremen-Liga gewöhnlich in einer deutlich weniger spektakulären Atmosphäre aktiv ist. „Ich habe die Zuschauer nicht mehr auf dem Schirm, der ein oder andere junge Spieler wohl schon“, sagt Christian Schwarz. Und ist damit wieder beim eigentlichen Thema: Die Tagesform der einzelnen Teams wird beeinflusst werden vom Umgang mit den ungewohnten Bedingungen. Nur wer klarkommt mit der Kulisse, wird seine Leistung abrufen können. Daneben darf sich kein Spieler zum Übermut verleiten lassen.

„Man muss Vollgas geben, aber maximal zwei, drei Minuten – dann wird gewechselt“, erläutert Christian Schwarz. Wer dagegen im Überschwang zu lange auf dem Feld bleibt, weil er die eine entscheidende Aktion sucht, schadet dem Team. Ebenso, wer vorn auf die Chance zum Tor lauert. „Bleibt einer stehen, hast du sofort eine Unterzahl“, bestätigt Benjamin Eta. Die Taktik spielt für den Trainer eine untergeordnete Rolle. Aber auch ihm kommt es sehr darauf an, dass sich die Kicker auf die wesentlichen Dinge konzentrieren: „Alle müssen in Bewegung sein, ihre Gegenspieler im richtigen Moment übergeben und dann schnell nach vorn spielen.“

Wer den Kader des TuS Schwachhausen bilden wird, will Eta erst nach der abschließenden Einheit in der Halle an diesem Dienstag entscheiden. Im Vergleich zu manch anderem Team – das angesichts Verletzter und Hallen-Verweigerern mit einem Rumpf-Aufgebot antritt – muss er sich über die Auswahl aber keine Gedanken machen. Die Nachfrage nach Hallenfußball ist in der Schwachhauser Mannschaft offenbar groß. „Von unseren 24 Spielern wollen etwa 16 dabei sein“, sagt Benjamin Eta. Zum Turnierfavoriten macht er den Titelverteidiger deshalb aber nicht. „Von der Papierform“ hält er den FC Oberneuland und den Blumenthaler SV für die aussichtsreichsten Kandidaten. Aber Eta hat noch einen Geheimtipp: „Der Brinkumer SV, er besitzt viele gute Hallenspieler.“

Das allerdings macht eine Prognose ja so schwer: In der Halle, mit nur vier Feldspielern, lassen sich technische Defizite im Kader einfach besser ausgleichen. „Eigentlich verfügt doch jeder Teilnehmer über sieben, acht gute Kicker“, findet Christian Schwarz. Er hat das eigene Team deshalb auch auf dem Zettel: „Man darf nicht vergessen, dass wir nun dreimal hintereinander mindestens ins Halbfinale gekommen sind.“ Zweimal stand dabei Benjamin Eta an der Bande, beim dritten Mal folgte der Sieg.

Zur Sache

Wahl noch bis Donnerstag

Erstmals werden neben dem Fußballer des Jahres auch die Fußballerin und der Trainer des Jahres in Bremen gekürt. Bis kommenden Donnerstag, 19. Dezember, um Mitternacht können Sie telefonisch noch für ihre Favoriten in den drei Kategorien abstimmen. Nachfolgend noch einmal eine Übersicht der Kandidatinnen und Kandidaten mit den entsprechenden Rufnummern:

Weitere Informationen

Spielerin des Jahres:

Kira Buller (TuS Schwachhausen) 01379 / 60 444 1

Melanie Rethmeyer (Blumenthal) 01379 / 60 444 2

Aline Stenzel (ATS Buntentor) 01379 / 60 444 3

Spieler des Jahres:

Ebrima Jobe (FC Oberneuland) 01379 / 60 444 4

Gökhan Yücel (LTS Bremerh.) 01379 / 60 444 5

Christian Böhmer (Aumund-V.) 01379 /60 444 6

Trainer des Jahres:

Kristian Arambasic (Oberneuland) 01379 / 60 444 7

Benjamin Eta (Schwachhausen) 01379 /60 444 8

Sascha Steinbusch (1. FC Burg) 01379 / 60 444 9

Bitte beachten Sie: Die Kosten für einen Anruf aus dem deutschen Festnetz betragen 50 Cent, Mobilfunktarife sind deutlich teurer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.