Und wir haben den Pokal: Die strahlenden Frauen des TuS Schwachhausen jubeln nach ihrem 1:0-Erfolg über den ATS Buntentor und dem erneuten Einzug in den DFB-Pokalwettbewerb. (Frank Koch)

Der Jubel war groß und wurde begleitet von Erleichterung: Eine Woche nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord sicherten sich die Kickerinnen des TuS Schwachhausen mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg über den ATS Buntentor den Bremer Lotto-Pokal und damit den Einzug in den DFB-Pokal. Und das war für Trainer Benjamin Eta wenigstens ein „überragender Abschluss“. Genau genommen war seine Elf sogar zum Siegen gezwungen. „Eine Niederlage wäre das Schlimmste, was hätte passieren können“, meinte der Trainer.

Beim Gegner war die Stimmung entsprechend. „Wir haben uns nicht belohnt“, fand Mittelfeldspielerin Carolin Arndt enttäuscht, und Co-Trainer Marc Schönthal unterstrich: „Wir haben auch mit zehn Spielerinnen alles reingehauen.“ Mit zehn Spielerinnen? Es gab diese eine Szene, die später noch für Diskussionen sorgen sollte. Nach rund einer Stunde, der TuS Schwachhausen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits leistungsgerecht geführt, war Merle Liebs zugelaufen auf Julia Prosch. Die ATS-Keeperin, angesichts der Buntentorer Torwart-Misere erst kurz zuvor verpflichtet, war aus ihrem Strafraum geeilt und hatte die Stürmerin gestoppt.

„Ich habe ein Handspiel gesehen“, bemerkte Benjamin Eta. „Für mich war das keine Rote Karte“, fand Schönthal. Für Jennifer Rehnert indes schon. Die Schiedsrichterin stellte die ohnehin verletzte Prosch vom Feld – wegen eines Handspiels. Danach geschah allerdings, was nach einigen Platzverweisen für Spannung sorgt: Der ATS – nun mit Ylenia Sachau im Tor – trat mit einer Jetzt-erst-Recht-Stimmung an, und der TuS fühlte sich offenbar zu sicher. Also gelangte das dezimierte Team immer mal wieder in den Strafraum des Gegners, stand dabei allerdings auch nicht gerade vor dem Ausgleich. „Aber wir haben den Faden verloren“, bekannte Benjamin Eta.

Trotzdem hatte der Trainer des Titelverteidigers „nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren würden“ – und auch das stimmte irgendwie. Zwar war die Partie in den Anfangsminuten etwas dahingeplätschert. Es sollte allerdings nicht lange dauern, bis sich der TuS in Szene setzte. Ein Kopfball von Katharina Hamann ans Lattenkreuz nach einem Freistoß von Kira Buller (12.) sowie Buller selbst, die nach einem Solo erst von Julia Prosch gestoppt wurde (18.), sorgten nicht nur frühzeitig für ein Chancenplus des Eta-Teams. Sie deuteten auch an, dass der TuS offenbar weniger Probleme mit der Bedeutung der Partie hatte: Schwachhausen legte seine Nervosität ab, während der ATS bis in die zweite Hälfte hinein unter seiner Anspannung zu leiden schien.

Der Treffer von Kira Buller hatte es nicht besser gemacht für den frischgebackenen Verbandsliga-Meister. Nachdem sie in der 20. Minute die Flanke von Merle Liebs aus fünf Metern ins Tor geköpft hatte, war zwar noch eine Menge Zeit, um den Rückstand zu korrigieren. Doch für den ATS Buntentor schien der Gegentreffer mit einer Bürde verbunden, der er sich lange nicht entledigen konnte. Immerhin: Für die engagierte Schlussoffensive verdiente sich auch der Verlierer viel Respekt.

Zur Sache

ATS Buntentor - TuS Schwachhausen 0:1

ATS Buntentor: Prosch – Herzog, Lieberum, Sachau, Veenhuis – Brimmer – Arndt, Kedenburg, Menebröker – Stenzel; eingewechselt: Obiedzinski, Langejürgen, Schierenbeck, Rüsenberg

TuS Schwachhausen: Rogowski Quesada – Asmann, Hamann, Möhlmann, Berg – Liebs, Buller, Schröder, Woller, Taubert – Rietmann; eingewechselt: P. Rake, F. Rake, Sprude, Höbrink

Tor: 0:1 Buller (20.)

Schiedsrichterin: Rehnert (OT Bremen)

Zuschauer: 437

Rote Karte: Prosch (Buntentor/62.)