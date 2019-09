Ansprachen des Trainers Gert Stürmer wird es künftig bei den Spielen der Horner Volleyballerinnen nicht mehr geben. Der langjährige Coach wird kürzertreten. (Frank Koch)

Bei den Volleyballerinnen des TV Eiche Horn vor dem Start der neuen Drittliga-Saison von Veränderungen zu sprechen, wäre eine bodenlose Untertreibung. Denn das, was sich bei ihnen zwischen dem letzten Ballwechsel im April dieses Jahres und dem Auftaktspiel am 15. September getan hat, ist weitaus mehr. Es ist eine Zäsur. Nach insgesamt 42 Jahren hat Gert Stürmer sein Traineramt aufgegeben. Vorbei ist nunmehr die Ära, in der Frauenvolleyball in Bremen und sein Name in einem Atemzug genannt wurden. Erst beim TvdB (der danach in der SG Findorff weiter existierte), später dann beim TV Eiche Horn. Ob in der 1. Liga oder in der Regionalliga – der Trainer hieß Gert Stürmer.

Am 15. September zum Start beim Aufsteiger TV Hörde wird nun Marcus Lentz das Team als Chefcoach betreuen. Mit Britta Richter steht ihm eine erfahrene A-Lizenzinhaberin zur Seite, die bereits im Horner Nachwuchsbereich tätig war. Richter (33) ist ein echtes Urgestein der BTS Neustadt, verließ Bremen aus Studiengründen und trainierte unter anderem den Zweitligisten Braunsberda in der Nähe von Bitterfeld. Aktiv spielte sie im Außenangriff und als Libera und ist allein durch ihre Detailversessenheit eine Spezialistin, um die Hornerinnen im individuell technischen Bereich zu verbessern. „Da haben schon einige Spielerinnen beim Training ihre Aha-Erlebnisse gehabt. Wir versuchen schon, als Trainer gleichberechtigt zu sein, am Spieltag wird es aber wohl eher so sein, dass ich letztlich entscheide“, sagt Marcus Lentz.

Der 42-Jährige kann die Entscheidung von Gert Stürmer nachvollziehen. „Ich habe viel von ihm gelernt und werde bei ihm sicherlich weiter Rat suchen. Er war mein Mentor, aber ich verstehe, dass er sich nach all den Jahren jetzt rausziehen möchte.“ Stürmers Abschied war keine Ad-hoc-Entscheidung. „Ich habe mich bereits in den vergangenen zwei Jahren still und leise zurückgezogen. Wenn es nicht sein musste, habe ich auf das ein oder andere Training oder Auswärtsspiel verzichtet. Ich habe gelernt, dass es Schöneres gibt, als 14 Stunden lang für ein Auswärtsspiel gegen Sorpesee unterwegs zu sein,“ sagt der 62-Jährige.

Gerade nach der jüngsten Saison, in der wesentlich mehr drin war als der achte Platz, verstärkte sich bei Stürmer die Grübelei. 42 Jahre lang immer „volle Kanne Volleyball“ waren offenbar genug. „Das Jahr war schon sehr ernüchternd. Wir haben uns also alle getroffen, haben gesprochen, und ich habe es ausklingen lassen.“ Doch Stürmer geht nicht ganz. Mit Abteilungsleiter Eike Koschorrek und Maike Husmann kümmert er sich künftig ausschließlich um das Organisatorische, Schwerpunkt Sponsorensuche und -pflege.

Jetzt steht für ihn und die gesamte Volleyballsparte aber erst einmal das Topspiel des Jahres im Fokus. Am kommenden Freitag schlägt ab 18.30 Uhr mit dem SSC Palmberg Schwerin ein Volleyball-Schwergewicht in der Halle Berckstraße auf. Klar, dass sich die Hornerinnen in diesem einzigartigen Saison-Eröffnungsspiel gegen den zwölffachen deutschen Meister (zuletzt 2018) von ihrer besten Seite präsentieren wollen. „Wir wollen gegen Schwerin mit guten Aktionen für Stimmung sorgen. Diesen Schwung wollen wir auch beim Saisonauftakt gegen Neuling Hörde nutzen“, sagt Marcus Lentz. Für ihn soll es eine ähnliche Saison wie zuletzt nicht wieder geben. „Unser großes Manko war, dass wir es versäumt hatten, unsere Ziele klar zu definieren. Die Saison schien so dahinzuplätschern, wir blieben weit unter unseren Möglichkeiten.“

Trainer und Neuzugänge (v.l.): Marcus Lentz, Nadine Kaspuhl, Dominice Steffen, Pauline Peeck, Physiotherapeutin Anke Eyink und Britta Richter. (Oliver Baumgart (hansepixx))

Vor der neuen Serie wurden die Ziele folglich erfrischend offensiv gesetzt. „Wir müssen natürlich abwarten, wie die Mannschaft die Zugänge integriert und wie sie die Umstrukturierungen umsetzt, ein Platz unter den ersten Drei ist aber durchaus drin“, sagt Lentz und blickt dabei auf seine drei Neuzugänge. Besonders Dominice Steffen ist als ehemalige Nationalspielerin und mit ihren 1,86 Metern sicherlich so etwas wie der Königstransfer. Die 31-jährige Linkshänderin spielte zuletzt beim Zweitligisten Rotation Prenzlauer Berg auf der Außen- und Diagonalposition. Die Schneidermeisterin hat am Goethe-Theater eine befristete Stelle angenommen. Einziges Manko: Sie wird am Theater auch am Wochenende arbeiten und so definitiv nicht alle Spiele bestreiten können.

Mit Pauline Peeck kommt die dringend benötigte Verstärkung auf der Mittelblockposition, Joana Kahrs und Sandra Zepelin können so endlich entlastet werden. Die 22-Jährige ist 1,80 Meter groß und wegen ihrer Ausbildung in Bremen. Sie kam vom Regionalligisten USC Braunschweig an die Berckstraße. Dritte im Bunde ist Nadine Kaspuhl, die ihren ehemaligen Mitspielerinnen Aileen und Justine Husmann von der BTS Neustadt mit etwas Verspätung zu Eiche Horn folgte. Die 24-jährige Angriffs- und Blockspielerin hinterließ bislang gute Trainingseindrücke.

„Wir sind mit 15 Spielerinnen breit aufgestellt, wissen aber, dass wir auf einige aus beruflichen Gründen nicht immer zurückgreifen können“, sagt Marcus Lentz. Verabschieden müssen sich die Hornerinnen von Jessica Sobieraj, die es zum Studium nach Berlin zieht. Sie wird gegen Schwerin aber noch einmal zum Einsatz kommen. Erstmals wird Eiche dann auch von Julia Färber auf dem Feld vertreten sein. Sie übernahm das Amt von der langjährigen Kapitänin Ina Schulze.

Kader: Ina Schulze, Pauline Peeck, Linda Neddermann, Julia Färber, Hanna Frackmann, Bernice Andoh, Katrin Wendling, Justine Husmann, Anne Hanke, Aileen Husmann, Nadine Kaspuhl, Sandra Zepelin, Joana Kahrs, Anniken Tefs, Dominice Steffen.

Zur Sache

Saisoneröffnung mit dem deutschen Top-Team aus Schwerin

Für den TV Eiche Horn und auch für die Bremer Volleyball-Fans ist es ein besonderes Highlight, wenn am Freitag, 6. September, der deutsche Pokalsieger und Bundesliga-Vizemeister SSC Palmberg Schwerin in der Halle an der Berckstraße aufschlägt. Das Topteam ist im Rahmen der 50-Jahr-Feierlichkeiten des Bremer Volleyball-Verbandes zu Gast. Für das BVV-Orgateam um Präsident Lars Thiemann und die Horner Gastgeber um Gert Stürmer und Abteilungleiter Eike Koschorrek gab es im Vorfeld eine Menge zu tun. Die Zuschauer dürfen sich auf mehr als das erwartete 3:0-Spiel freuen, denn ausgemacht wurde auf jeden Fall ein vierter Satz oder optional ein Tiebreak. Schwerin muss auf seine Nationalspielerinnen Denise Hanke, Marie Schölzel, Anna Pogany und Kimberly Drewniok verzichten, die mit der deutschen Auswahl bei der Europameisterschaft an diesem Mittwoch das Viertelfinale gegen Polen bestreiten. Klar, dass der Kader aber immer noch top besetzt ist. Allein die Auftritte der beiden US-Amerikanerinnen Adams Mckenzie (1,90 Meter) und Lauren Barfield (1,95 Meter) sind spektakulär. Das Spiel beginnt bereits um 18.30 Uhr, weil sich die Schwerinerinnen nach einem gemeinsamen Abendessen mit den Hornerinnen und dem Orgateam direkt auf den Heimweg machen wollen. Stürmer mahnt zu frühzeitigem Erscheinen. Eintrittskarten (fünf Euro, ermäßigt zwei Euro) gibt es nur an der Abendkasse, und die 250 Sitzplätze könnten schnell weg sein.