Seit 1989 der Geschäftsführer des TV Eiche Horn: Fred Siegert.

„Wir leben davon, Sport zu erteilen – und das dürfen wir im Moment nicht. Damit ist unsere Geschäftsgrundlage weg“, sagt Fred Siegert. Er ist seit 1989 der Geschäftsführer des TV Eiche Horn, bei dem aufgrund der Corona-Krise aktuell zwischen 3600 und 3700 Mitglieder zur Tatenlosigkeit verdammt sind. „Mir fehlt mein Tischtennis“, sagt Siegert auch. Damit dürfte es ihm genauso gehen wie den meisten Vereinsmitgliedern. Ihm fehle auch der Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden. Sport mache in der Gruppe einfach mehr Spaß als allein. Vielleicht, so meint Fred Siegert, werde den Menschen jetzt, da sie Sport nicht wie gewohnt ausüben können, der Wert der Vereine umso bewusster.

In den Worten des Horner Geschäftsführers schwingt eine ordentliche Portion Hoffnung mit. Hoffnung darauf, dass die Mitglieder dem TV Eiche Horn die Treue halten. Weiter zu ihm stehen, auch wenn das Angebot vorübergehend äußerst eingeschränkt ist. Dass es nicht auf Null ist, liegt an den Mitarbeitern von Eiches Fitnessstudio. Das „Maximum“, so sein Name, produziert derzeit täglich ein Video mit Übungen, das die Mitglieder über die Vereinshomepage oder im Youtube-Kanal des Vereins abrufen können. „Eine tolle Sache“, sagt Siegert über dieses ganz spezielle Außer-Haus-Angebot, „man muss kreativ mit der Krise umgehen.“ Eine tolle Sache ist auch die Einkaufshilfe, die Eiche in dieser schwierigen Zeit älteren Mitgliedern anbietet.

Die Videoproduktion soll nach Möglichkeit schon bald auf weitere Abteilungen ausgedehnt werden. „Wir prüfen gerade, welche dafür noch in Frage kommen“, sagt Siegert. Denn auf diesem Weg könne der Verein den Kontakt zu den Mitgliedern halten. Dass sie dem Klub nicht den Rücken kehren, ist überlebenswichtig. Fred Siegert sagt, dass Eiche einen Monat finanziell einigermaßen glimpflich überstehen könne. Ein zweiter Monat sei nach seinen Schätzungen jedoch schon sehr schmerzhaft. Dann könnte sich das Minus bereits auf etwa 17 000 Euro belaufen.

Siegerts Befürchtungen, was nach der Krise sein könnte, stehen in engem Zusammenhang mit deren Dauer. Firmen könnten pleite gehen, Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und finanziell in Not geraten, und schließlich könnte es für die Vereine noch enger werden. Vor allem das Fitnessstudio und seine Mitarbeiter bekämen die Wucht der Krise jetzt schon zu spüren. Auch im Bereich der Rehasport-Angebote seien die Einnahmen komplett weggebrochen. Eiches Geschäftsstelle ist geschlossen, aber zu erreichen, weil die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Inklusive der Minijobber hat der Verein knapp 20 Angestellte, alle außer Siegert in Teilzeit. Kurzarbeit gebe es im Verein noch nicht.

So schön die Produktion von Videos für Fred Siegert auch ist: „Es ist keine Dauerlösung“, sagt er. Ein Verein lebe nun mal vom persönlichen Miteinander, von der sozialen Funktion des Sports. Siegert glaubt, dass die Krise die Mitglieder sogar enger zusammenbringen könnte. Dann hätte sie wenigstens etwas Gutes.

In einer Serie beleuchtet der WESER-KURIER, wie Bremer Sportvereine auf die Corona-Krise reagieren und welche Veränderungen sie, möglicherweise dauerhaft, erwarten.