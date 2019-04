Bremen. Einen etwas überraschenden 2:0 (1:0)-Heimsieg über die SFL Bremerhaven haben die Fußballer des SV Werder III gelandet. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen hatten schließlich für den Gast gesprochen: Während die SFL die vergangenen fünf Partien für sich entschied, war der SVW lediglich zu einem Punkt diesen Zeitraum gekommen. In die Rolle des Favoriten fand der Gast allerdings nicht. Im Gegenteil. In einer weitgehend offenen Partie ging der Gastgeber sogar durch einen Treffer von Ludwig Voß mit 1:0 in Führung (36.). Die zuvor nicht gerade erfolgsverwöhnten Bremer konzentrierten sich in der Folge ein bisschen mehr auf die Defensive und traten passiver auf als die SFL. Zu wirklich zwingenden Chancen kam der Gast allerdings nur selten. Er konnte zudem den ein oder anderen Entlastungsangriff seines Gegners nicht verhindern – und so erhöhte Sora Terada zum entscheidenden 2:0 (74).