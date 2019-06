Gerd Lenk (ganz links) legt seinen Posten beim Bremer SV in der sportlichen Leitung nieder. (Christina Kuhaupt)

Das kommt überraschend und dürfte wohl für einigen Wirbel beim Bremer SV sorgen: Gerd Lenk, Teil der Sportlichen Leitung des Bremer Meisters, legt seinen Posten mit sofortiger Wirkung nieder. „Ich stehe für keinerlei Amt mehr zur Verfügung“, sagt der 51-Jährige – und das klingt nicht gerade nach einem harmonischen Abschied. Die eigentlichen Hintergründe der Trennung liegen laut Gerd Lenk allerdings auf einer anderen Ebene: „Es ist der Zeitpunkt gekommen, mal etwas anderes zu machen oder eben auch gar nichts.“ Nachdem er im Verlauf der großen Krise zum Jahreswechsel 2017/2018 ins Amt gerückt war, hatte es eine Menge zu tun gegeben. „Das waren sehr intensive anderthalb Jahre“, sagt Gerd Lenk. Sein Privatleben sei in dieser Zeit nicht selten auf der Strecke geblieben. Nach reiflicher Überlegung sei er deshalb zum Schluss gekommen, zu pausieren oder wenigstens eine weniger umfangreiche Aufgabe zu suchen. Beim BSV wird er diese nicht ausführen, das steht fest. Kategorisch ausschließen will Gerd Lenk die Rückkehr zu dem Verein, bei dem er einst „als Kind das Fußballspielen lernte“, indes nicht. „Man soll nie nie sagen.“

Bei der Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde vor wenigen Tagen saß er schon mitten unter den neuen Kollegen im Vereinsheim des FC Oberneuland: Florent Aziri. Tatsächlich wird der 30-jährige Angreifer nach Oberneuland wechseln. „Wir brauchen noch Flügelspieler“, sagt Trainer Kristian Arambasic, der in Florent Aziri angesichts der starken Konkurrenz in erster Linie einen Back-up sieht. Dass es zuletzt ein wenig unruhig um den Zugang geworden war und ein Zerwürfnis zur frühzeitigen Trennung vom BSC Hastedt geführt hatte, stört den FCO-Trainer nicht: „Beim Bremer SV hat Florent zuvor perfekt funktioniert, und außerdem kenne ich ihn aus meiner Zeit beim VfB Oldenburg.“

Das passt doch richtig gut: Die Werkstatt Bremen wird den Bremer Fußball-Verband bei den Deutschen Meisterschaften der Werkstätten für Menschen mit Behinderung vertreten. Die nationalen Titelkämpfe finden vom 16. bis zum 19. September in der Sportschule Duisburg-Wedau statt. Das Ticket zum großen Turnier löste die Werkstatt im Landesfinale gegen die Elbe-Weser-Werkstatt. Nachdem es zum Ende der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte, gewannen die Bremer das Entscheidungsschießen mit 2:0, siegten unterm Strich also 3:1 gegen die Bremerhavener.

Aus beruflichen Gründen hat sich Necati Uluisik vom Amt des Co-Trainers vom Bremer SV verabschiedet. Er wird ersetzt durch Turan Büyükata, der deshalb seinen Posten als Chefcoach von Bremen-Liga-Absteiger KSV Vatan Sport frei macht – der nun wiederum von Necati Uluisik übernommen wird. Man könnte es natürlich auch simpler formulieren: Der Bremer SV und Vatan Sport haben einfach mal getauscht. „Das war aber keine Absicht, es hat sich so ergeben“, sagt Vatans Vizepräsident Murat Orta. Während Büyükata zum Panzenberg zurückkehrt, nachdem er bereits zu Beginn der vergangenen Saison als Videoanalyst für den Bremer Meister angetreten war, betritt Uluisik jetzt Neuland. Obwohl er in seiner aktiven Karriere für insgesamt 16 Vereine angetreten war, trug der 35-Jährige niemals das Vatan-Trikot. Nun sitzt er sogar auf der Bank der Vatanesen, und das scheint beruflich offenbar kein Problem zu sein.

Mit dem siebten Platz unter zwölf Mannschaften kehrte die U 14-Auswahl des Bremer Fußball-Verbandes vom DFB-Sichtungsturnier in Thüringen zurück. Dabei sicherte sich das Team von Sven Meinecke und Jürgen Fahlbusch sechs Punkte aus vier Partien, landete also zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Die Ergebnisse in Bad Blankenburg fielen sogar recht unterschiedlich aus. Nachdem die Bremer mit einem 8:1 gegen Brandenburg (9.) ins Turnier gestartet waren, hatten sie zunächst sogar die Tabellenführung übernommen. Sie bescherte der BFV-Auswahl allerdings das Duell mit Berlin, dem späteren Turnier-Sieger. Gegen die Topmannschaft des Wettbewerbs gab es angesichts einer 1:6-Niederlage nichts zu holen, der Erfolg der Hauptstadt-Truppe war verdient. Nach dem 1:0-Erfolg über das Rheinland (10.) wäre mit einem Sieg im letzten Spiel allerdings noch immer ein Platz auf dem Treppchen möglich gewesen. Beim 2:6 gegen Thüringen (3.) hatten die jungen Bremer jedoch keine Chance auf einen dritten Sieg. Die BFV-Auswahl: Juan Villa Rudolph (TuS Komet Arsten), Marlon Vogt (SC Borgfeld), Alican Alkan, Mark Manschelewski (beide Tuspo Surheide), Marvin Alpert, Johann Baase, Paul Bellmann, Murat Boral, Fabio Chiarodia, Joshua Dudock, Philip Gramberg, Lennart Johanns, Benajmin Mashollaj, Sol O´Brien, Szymon Szarmach, Noah Wallenßus (alle SV Werder Bremen).