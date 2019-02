Insgesamt waren die Klassen unerwartet gut besetzt, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Nur in der Hauptgruppe II D-Standard waren lediglich drei Paare angetreten, in der C-Standard zehn, B-Standard 17, A-Standard elf und sogar in der S-Standard acht Paare. Alle Paare zeigten sich gut vorbereitet und wurden lautstark von den mitgereisten Fans unterstützt. Dabei taten sich insbesondere die Niedersachsen hervor, die mit 25 Paaren auch zahlenmäßig das größte Kontingent am Start hatten.

Ein begeistertes Publikum

Hamburg schickte acht, Schleswig-Holstein fünf, LTV Bremen vier und Mecklenburg-Vorpommern drei Paare. Insbesondere die Startklassen A- und S zeigten hervorragende Leistungen, die das Publikum zu wahren Beifallsstürmen hinrissen. Vom Ausrichter Grün-Gold-Club waren zwei Paare angetreten, Lennart und Nicole Heide wurden Landesmeister von Bremen in der Hauptgruppe II B-Standard und Johannes Rudolph/Melanie Flegel Bremer Vizemeister der Hauptgrupp II C-Standard.

Auch außerhalb Bremens wurden gemeinsame Landesmeisterschaften Nord durchgeführt: die Senioren ermittelten in Kronshagen ihre Landesmeister und Platzierten. Dort wurden Peter und Marzena Hübner mit einem vierten Platz im Gesamtklassement Bremer Landesmeister der Senioren II C-Standard.

Neues Erfolgspaar

Eine neue und anscheinend erfolgreiche Paarzusammenstellung gibt es bei den Junioren: Daniel Pastuchow und Carina Fabrizius haben beim ersten gemeinsamen Start beim 16. Kinder- und Jugendturnier in Pinneberg um den Seifert Automobile Cup auf Anhieb das Turnier der Junioren I B Latein gewonnen und anschließend einen dritten Platz in der Junioren II B-Latein ertanzt.

Ergebnisse

Finals der GLM HGr.II Standard, HGr. II C-Standard (10): 1. Johannes Borowski/Maren Luers, TTC Oldenburg – NTV, 2. Matthias Hummel/Anastasia Gromberg, TC Capitol Bremerhaven – LTV Bremen, 3. Michel Bänsch/Melanie Bottke, Club Saltatio Hamburg – HATV, . . . 9. Johannes Rudolph/Melanie Flegel, GGC Bremen – LTV Bremen

HGr. II B-Standard (17): 1. Benjamin Hanczyk/Joanna Borrée, TTC Gelb-Weiss i. PSV Hannover – NTV, 2. Christian Beth/Marith Balzer, Tanzen in Kiel – TSH, 3. Lauri Abraham/Sandra Lemburg, TSC Neumünster – TSH . . . 8. Lennard Heide/Nicole Heide, GGC Bremen – LTV Bremen