Anlauf zu den großen Höhen: Werder-Stabhochspringer Philip Kass hält mit 5,41 Meter den Bremer Landesrekord. Läuft es am Sonntag in Berlin wie erhofft, könnte er die Bestmarke auf 5,50 Meter schrauben. (Iris Hensel)

Es soll hoch hinausgehen in Berlin. 5,50 Meter, das wäre so etwas wie die Wunschhöhe von Philip Kass. Er wisse, dass er die drauf hat, sagt der Stabhochspringer vom SV Werder. Vor rund einem Monat in Köln, da sei er nur ganz knapp gescheitert beim besten Versuch. Jedenfalls wären 5,50 Meter eine Leistung, die aus Sicht von Philip Kass die Saison 2019 zu einer guten Saison machen würde – und sie wären nach Lage der Dinge wohl auch der sportlich gesehen hochwertigste Bremer Beitrag zu diesem voluminösen Berlin-Wochenende mit viel TV-Präsenz und zehn parallel ausgetragenen deutschen Meisterschaften.

Am Sonntag, 11.30 Uhr, steigt im Olympiastadion das Stabhochsprung-Finale. Mit Philip Kass' Freund Lita Baehre Bo Kanda als einem der Mitfavoriten. Mit Philip Kass selbst, der mit seinen 5,41 Metern von Köln vor einem Monat derzeit auf Rang sechs der Meldeliste steht und der sagt, dass ihm die Höhe viel wichtiger ist als der Rang. „Ich werde lieber Sechster mit einer guten Höhe als Vierter mit einer doofen“, sagt er. Er ist so ehrgeizig, und er muss jetzt so locker und cool bleiben, um die ehrgeizigen Ziele zu packen. 5,40 Meter will er auf jeden Fall schaffen, das ist das Minimalziel für Berlin. Danach ist festgelegt, dass die Latte auf 5,50 Meter gelegt wird.

Philip Kass, der im November 21 Jahre alt wird, führt in der olympischen Kernsportart Leichtathletik das größte Bremer Aufgebot unter den zehn Sportarten an, in denen am Wochenende in Berlin um Meistertitel gekämpft wird. Auch Werder-Springerin Stina Seidler, die mittlerweile in Berlin lebt, ist in der Lage, sich mit dem Stab so weit nach oben zu schrauben, dass sie weit vorn landet. Auch die 21-Jährige liegt im deutschen Ranking auf dem (in ihrem Fall geteilten) sechsten Platz. Mit 4,20 Metern war sie Mitte Juni überraschend deutsche Jugendmeisterin geworden.

Neben dem Stabhochsprung-Duo werden in Berlin auch die Werder-Sprinterinnen Sandra Dinkeldein und Svea Kittner antreten. Läuft alles optimal, könnte Dinkeldein nach Einschätzung ihres Trainers Andrei Fabrizius dabei ins 200-Meter-Finale laufen. Zudem startet sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eine 4x100-Meter-Staffel. Ob auch Sprinthoffnung Fabian Linne antritt, entscheidet sich erst kurzfristig. Linne hatte sich kurz vor der Abreise zur U 20-EM in Schweden eine Zerrung zugezogen, hinter seinem Berlin-Start steht ein großes Fragezeichen.

Für Philip Kass ist Berlin nicht irgendein Wettkampf. Er hatte nach einer zu spät übersprungenen Normhöhe seinerseits die U 23-EM, auch in Schweden, verpasst. Nach dem missglückten Sprung zur EM sei Berlin „quasi an die erste Stelle gerutscht“ in der Wertigkeit. Er freut sich auf den nun neuen Saison-Höhepunkt, er springe, sagt er, lieber da, wo etwas los ist, statt in einem Wettbewerb mit Labor-Atmosphäre. Zudem gibt er sozusagen seinen Einstand im Olympiastadion, Schauplatz so zahlloser leichtathletischer Großtaten. Eine Wunschhöhe zum Olympiastadion-Debüt wäre da wohl ein ziemlich angenehmer Gedanke.

Zur Sache

Sechs Schwimmer und ein Kanute

Von den zehn olympischen Sportarten, die an diesem Wochenende in Berlin ihre deutschen Meisterschaften austragen, werden – zumindest Stand jetzt – drei auch unter Beteiligung Bremer Athleten über die Bühne gehen. Neben den fünf oder sechs Leichtathleten des SV Werder plus den beiden grün-weißen Sprintstaffeln haben sich acht Bremer Schwimmer für Berlin qualifiziert, von denen sechs auch antreten wollen. Dabei handelt es sich neben Armin Herms um Janne Baden von der TSG Huchting/Blumenthal), Sabrina Wessalowski und Tjale Schütz von der SGS Bremerhaven, Kei Hobbiebrunken von der SG Aumund-Vegesack sowie Fabian Buß von Bremen 10. Im Einer-Kajak über 200 Meter ist der 31-jährige mehrfache Nordmeister Kai Eggemann vom Verein für Kanusport Bremen dabei. Berechtigte Hoffnungen auf den Endlauf macht sich allerdings keiner der genannten Bremer Berlin-Starter.