Palmira Seeger Suarez (Abedi)

Die Generalprobe vor dem EM-Start am kommenden Sonnabend in Harsefeld: Lisa Welik und Michael Seeger Suarez laufen unter aufmerksamer Beobachtung ihrer Trainer Andreas und Viktoria Nickel. (Kyrulf Petersen)

Im Rollsportstadion in der Pauliner Marsch herrscht Hochbetrieb. Es ist viel los auf den Tribünen. Vor allem Familienangehörige wollen sehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen bei den Landesmeisterschaften 2019 präsentieren. Etwa 100 Teilnehmer nutzen eine der seltenen Gelegenheiten, sich zu zeigen und im Wettkampf zu messen, sagt der Landessportwart Andreas Nickel. Im Rollkunstlaufen allerdings gibt es manchmal keinen richtigen Wettbewerb, weil in einigen Altersklassen nur ein Starter gemeldet hat. Das mag im Hinblick auf mögliche Spannung bedauerlich sein, ist für die Aktiven aber kein Grund, sich hängen zu lassen. Sie geben ihr Bestes – erst recht vor Publikum.

Dass mangelnde Konkurrenz im eigenen Bundesland oder selbst in ganz Deutschland das Leistungsvermögen schwächen muss, widerlegen Sportler aus Bremen und Bremerhaven regelmäßig. So wurden erst vor wenigen Wochen mit Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow zwei 18-Jährige aus dem Eis- und Rollsportverein Bürgerweide Bremen (ERBB) Junioren-Weltmeister im Paartanz. Mit Lisa Welik und Michael Seeger Suarez, dem Bruder von Palmira, wird ab kommendem Sonnabend bei der Europameisterschaft in Harsefeld ein weiteres ERBB-Paar um eine Medaille kämpfen. Die beiden 15-Jährigen rechnen sich zumindest eine kleine Chance aus, dass sie auf der kurzen Heimreise Edelmetall im Gepäck haben.

Die EM-Debütanten, inzwischen mehrfache deutsche Meister bei den Schülern und zuletzt bei der Jugend, haben national keine Konkurrenz. Nur alle zwei Jahre misst sich mit ihnen ein Paar, das dann in die Altersklasse der Bremer aufgerückt ist. In Harsefeld trifft das ERBB-Duo auf drei italienische Paare. Italien ist die europäische Hochburg im Rollkunstlaufen. Dass die jungen Bremer auch gegen italienische Konkurrenz bestehen können, haben sie zumindest bei internationalen Vergleichen ohne Titelvergabe schon bewiesen. „Das zeigt doch“, sagt Trainerin Viktoria Nickel, „dass die Beiden und wir im Verein es nicht ganz so schlecht machen.“

„Es wäre toll, aufs Treppchen zu kommen“, sagt Lisa Welik. Ihr Trainer-Duo, zu dem neben Viktoria auch deren Ehemann Andreas Nickel gehört, bestätigt die Chancen seiner Schützlinge. „Sie machen schon tolle Figuren“, sagt Viktoria. Was das Leistungsvermögen der Jugendlichen betrifft, widerspricht Andreas keineswegs. Er sieht aber eine ganz andere Gefahr – sozusagen die Gefahr des Paares für sich selbst. „Wir müssen sichern, dass sich Lisa und Michael nicht zu sehr unter Druck setzen.“ Vor allem das Mädchen neige dazu, viel von sich zu verlangen. In den Tagen bis zur EM wird es also noch einige Gespräche mit und Tipps von den Trainern geben.

Ehrgeizig sind beide – das wird schon dadurch klar, dass sie auf die entsprechende Frage gemeinsam heftig nicken. Ohne Ehrgeiz wären sie sportlich gewiss auch nicht so erfolgreich geworden. Sechs bis sieben Trainingseinheiten absolviert das Paar wöchentlich – vor Wettkämpfen fünf im Paartanz und ein bis zwei im Solotanz. Ist es dann nicht umso frus­trierender, ohne Konkurrenz zu starten? „Wir haben uns daran gewöhnt“, sagt Lisa Welik, „aber Gegner wären ein zusätzlicher Ansporn.“ Notgedrungen sucht sich das Paar andere Reizpunkte. „Bei norddeutschen oder deutschen Meisterschaften sind die erreichten Punkte Anreiz für uns“, sagt Michael Seeger Suarez. Egal wo das Duo seine Kür- oder Pflichtauftritte hat: Die Punkte geben Aufschluss über ihre Leistung und lassen internationale Vergleiche zu – auch ohne direkte Konkurrenz.

Keine Leistung ohne Ehrgeiz, kein Erfolg ohne Disziplin: Das gilt für den Trainingsbetrieb wie für das Leben als Schüler. Beide gehen in die zehnte Klasse, wollen in zwei Jahren Abitur machen. Michael Seeger Suarez hat sich das Profil Wirtschaft ausgesucht und Physik als Leistungskurs gewählt. Ist inhaltlich für den Außenstehenden nicht leicht zusammenzubringen, sagt aber viel über die Vorlieben des 15-Jährigen aus. Lisa Welik mag besonders Englisch und Biologie. Beide sagen, dass sie schulisch keine Probleme haben. Wer ihre strahlenden Gesichter sieht, wie sie das sagen, zweifelt nicht an der Aussage. Und, na klar, hätten sie manches Mal gern mehr Zeit für etwas anderes – auch für Freunde. „Aber man weiß ja, wofür man es macht“, sagt Lisa Welik, „man hat ja ein Ziel.“

Das Ziel trägt vorübergehend den Namen Harsefeld. Um sich auf das Ziel vorzubereiten, nutzen auch die beiden EM-Fahrer die Gelegenheit, sich bei besten sommerlichen Bedingungen einem letzten Test, der Generalprobe, zu unterziehen. Wieder sind sie allein in ihrer Altersklasse, aber es läuft gut. „Sie sind fleißig“, sagt Viktoria Nickel, und sie betont eine weitere Stärke des Paares: „Sie brauchen den Nervenkitzel. Im Wettkampf können sie immer noch etwas mehr aus sich herausholen.“ Das klingt doch gut. Bei der EM müssen jetzt nur noch die Nerven mitspielen.

Zur Sache

Vier Bremer bei EM in Harsefeld

Die Reise zur Europameisterschaft im Rollkunstlaufen vom 30. August bis 7. September wird zumindest für die Teilnehmer vom ERB Bremen (ERBB) angenehm kurz ausfallen: Die Gemeinde Harsefeld liegt im Landkreis Stade in Niedersachsen. Neben Lisa Welik und Michael Seeger Suarez, die in der Jugendklasse ihre erste internationale Meisterschaft bestreiten, ist der ERBB mit zwei weiteren Akteuren vertreten. Da ihr Partner Paul Turbanow, mit dem sie vor einigen Wochen bei der Weltmeisterschaft in Barcelona bei den Junioren den Titel holte, verletzt ist, kann Palmira Seeger Suarez nur bei den Juniorinnen im Solotanz starten. Vierter Bremer ist Artur Makarov, der aufgrund der Neuordnung der Altersklassen in Harsefeld erstmals in der höchsten Klasse, der Meisterklasse, auflaufen muss.