Ein Mann, ein Erfolg: Florian Wellbrock, der hier bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften den Startblock betritt, geht als Doppel-Weltmeister ins Olympiajahr. (Andreas Gora/dpa)

Hallo Herr Wellbrock, es ist jetzt mittags. Wie viele Kilometer sind Sie schon geschwommen heute?

Florian Wellbrock: Heute Morgen hatte ich relativ entspannte achteinhalb Kilometer auf dem Plan.

Momentan bewegen wir uns da bei circa 16, 17 Kilometern täglich.

Die Umfänge ändern sich nicht unbedingt. Dafür aber die Inhalte. Und dadurch wird es dann automatisch anstrengender.

Das hängt bei mir von der mentalen Tagesform ab.

An manchen Tagen, wenn es richtig gut läuft, schalte ich ab. Und mach‘ einfach mein Training. Wenn es nicht so gut läuft, denke ich schon: Komm‘ schon, ist mehr nicht weit bis Olympia! Jetzt reiß‘ dich zusammen und arbeite dafür!

Definitiv.

Man muss das wollen und Spaß dran haben. Für mich ist der Spaß ganz, ganz wichtig. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nichtsdestotrotz darf der Spaß nicht ausbleiben. Nichts anderes darf im Vordergrund stehen. Spaß ist, denke ich, zu 80 Prozent notwendig, um locker zu bleiben.

Ja, kann es. Jeden Tag aufs Neue. Andere treffen sich abends vielleicht im Café oder in der Kneipe. Ich gehe halt mit meinen Jungs in die Trainingshalle, und wir reißen da die Kilometer runter. Für mich ist das quasi nur eine andere Art von Freizeitbeschäftigung.

Nein, das Gefühl, der Gejagte zu sein, habe ich nicht.

Weil der Italiener Gregorio Paltrinieri immer noch den Europarekord hält (über 1500 Meter Freistil, d. Red.). Er schwimmt ja noch aktiv. Deswegen sehe ich ihn in der Position des Gejagten. Er ist schon länger dabei, hat ein bisschen mehr Erfahrung. Ich sehe mich da noch nicht ganz oben angekommen.

Das blende ich aus. Im Endeffekt geht es ja klar darum, möglichst weit vorn im Feld anzukommen. Das Wichtigste ist, sich selbst zu verbessern und die eigene Zeit zu steigern. Ich muss im Training darauf schauen, wo ich mich steigern kann. Und weniger darauf, was der Italiener oder der Ukrainer (800-Meter-Europameister Michailo Romantschuk, d. Red.) machen könnte.

Ich war damals 2016 mit der Situation definitiv überfordert. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Erfahrung wichtig war für 2020. Ich weiß jetzt, was kommt. Ich bin auf das Event vorbereitet.

Die Zeit hatte ich. Es läuft bei mir vielleicht etwas unspektakulärer ab als bei manch anderem. Ich setze mich dann abends mal hin und schaue mir die WM-Rennen noch mal an.

Das ist schon sehr emotional. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut und bin jedes Mal gespannt, wer denn jetzt gewinnen wird. Obwohl ich ja ganz genau weiß, dass ich das bin. Mir kommt es immer wieder so vor, als würde ich etwas ganz Neues anschauen, das ich noch nie zuvor gesehen habe.

Ja, einfach irre, könnte man sagen. Oder: unglaublich, unfassbar. Es fühlt sich so ein bisschen unwirklich an.

Ich habe sie gut sichtbar in einer Vitrine im Wohnzimmer liegen. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, kann ich mich erinnern an die schöne Zeit. Und es macht Hunger auf mehr.

Ich habe das aufgearbeitet und einen Haken dran gemacht. Ich musste mich ja notgedrungen gleich nach dem Rennen damit beschäftigen. Ich habe es wegstecken können, weil ich ja kurz danach die 1500 Meter gewonnen habe. Das ist für die Zukunft wichtig, denn ich weiß: Auch wenn ich mal einen schlechten Tag erwische, ist der Wettkampf noch lange nicht gelaufen.

Genau so. Es gibt da ja ganz viele tolle Sprüche. ‚Das Leben zwingt uns manchmal in die Knie, aber man kann wieder aufstehen‘. Oder so ähnlich. Ich habe einfach gedacht: Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weitermachen. Nach dem Vorlauf über 1500 Meter habe ich gesehen: Ist wieder alles drin, es läuft wieder.

Nein. Die Testserien, die ich während so einer Wettkampf-Tour mache, haben auch alle gestimmt. Dass das Programm zu viel war, war nicht der Fall.

Es laufen zurzeit einige Gespräche, die mich positiv stimmen. Zudem kann ich das Mediale zurzeit noch ein bisschen genießen.

Das ist etwas, was mich immer noch sehr fasziniert. Dass unsere Partnerschaft scheinbar so unheimlich interessant ist. Wir beide können das nämlich nicht so richtig nachvollziehen. Aber wenn nachgefragt wird, geben wir unsere Antworten.

Ich habe ja nicht mit dem Schwimmen angefangen, um damit reich zu werden.

Es war zunächst ein Hobby, ich konnte es zu meinem Beruf machen. Viele Leute gehen täglich zu ihrem langweiligen 40-Stundenjob und haben eigentlich gar keine Lust dazu. Ich stehe montags auf und freue mich aufs Training. Das ist viel mehr wert als jeder Euro, den man verdienen kann.

. . . ja, ich hatte ganz viel Glück in meinem Leben. Und es gibt auch ein paar Menschen, denn ich das zu verdanken habe, was ich heute habe. Unter anderem meinem jetzigen Trainer (Bernd Berkhahn, d. Red.), der mich sportlich – und auch ein Stück weit menschlich – zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin. Ich würde da nicht mit irgendwem tauschen wollen.

Ich versuche nach wie vor, einmal im Quartal nach Bremen zu kommen, um mich mit meiner Familie und Freunden zu treffen. Ansonsten ist Magdeburg mein Zuhause.

Weihnachten bin ich traditionell bei meiner Familie in Bremen und das wird sich auch nicht ändern. Den 24. Und 25. Dezember habe ich trainingsfrei und kann die Feiertage genießen.

Zur Person

Florian Wellbrock (22)

ist der erste Schwimmer, der bei einer Weltmeisterschaft sowohl im Freiwasser als auch im Becken die Goldmedaille holte. Er wuchs in Bremen auf und wechselte 2015 nach Magdeburg. In diesem Jahr schloss Wellbrock eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann ab. Seine Freundin ist die Weltklasse-Schwimmerin Sarah Köhler.

Zur Sache

Die nächste Ehrung?

An diesem Sonntag werden zum 73. Mal die Sportler des Jahres gekürt – zum 51. Mal im Kurhaus von Baden-Baden. Mehr als 3000 Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten waren aufgefordert, die Nachfolger von Angelique Kerber, Patrick Lange und dem Eishockey-Nationalteam zu wählen. In Baden-Baden werden die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne durch den Abend führen, die Gala wird ab 22.15 Uhr im ZDF übertragen. Zu den Kandidaten, die für den Titel bei den Männern genannt werden, gehört neben dem Ironman-Sieger Jan Frodeno, Skisprung-­Weltmeister Markus Eisenbichler oder Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul auch der Doppel-­Weltmeister im Schwimmen, Florian Wellbrock.