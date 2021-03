Discgolf, hier präsentiert auf der Anlage in Brinkum, erfreut sich großer Beliebtheit. Offensichtlich auch auf der Anlage an der Bremer Uni, deren Abbau jetzt noch einmal überdacht werden soll. (Jonas Kako)

Eigentlich schien ihr Schicksal bereits besiegelt: Die Discgolf-Anlage am Sportturm wird demontiert, das teilte die Universität vor rund drei Wochen durch ihren Baudezernenten Hans-Joachim Orlok mit. Die drei Körbe, die als Ziel für insgesamt neun Bahnen dienen, standen also vor dem Aus. Mittlerweile sind offenbar ernsthafte Zweifel angebracht. Die Angelegenheit ist nämlich mit einer gewissen Dynamik versehen. „Die Verantwortlichen wissen jetzt, welche Bedeutung die Anlage für die Uni hat“, sagt Christoph Acktun. Er ist Designer und Initiator des kleinen Platzes auf der Freifläche gleich neben der großen Sporthalle. Die Idee war Acktun 2013 gekommen. Damals hatte der Sportlehrer diverse Kurse im Hochschulsport geleitet und nach seinem eigenen Einstieg ins Discgolf einfach mal nachgefragt: „Können wir da nicht was machen?“ Man konnte, und so entstand die Anlage.

Nach Aussage von Christoph Acktun wird sie bis heute von Studierenden, Uni-Mitarbeitern und zahlreichen Discgolfern von außerhalb genutzt. Es dürfte etwas dran sein an dieser Einschätzung. Das Echo auf die Ankündigung der Demontage war jedenfalls vernehmbar – und es ging weit hinaus über Proteste aus der Discgolf-Szene. So setzte sich der Beirat Horn ebenso ein für den Erhalt der neun Bahnen wie der Sportverein TV Eiche Horn. Zudem sicherte der ASTA seine Unterstützung zu, und schließlich erfuhr Acktun von zahlreichen Beschwerden über das vermeintliche Aus durch Mitarbeiter der Universität. Es mag an diesem Widerstand liegen, dass die Entscheidung nun keinesfalls mehr sicher erscheint.

Die Pressestelle der Universität teilte auf Anfrage jedenfalls mit, dass die Angelegenheit „noch nicht abschließend entschieden“ sei. Im Moment würden allerdings „alle Sportanlagen der Universität“ überprüft, und es existierten Pläne, deren endgültige Bewertung indes auch noch ausstehe. Für Christoph Acktun besteht nun jedenfalls wieder der Anlass zur Hoffnung auf einen Fortbestand des Kurses: „Ich glaube nicht mehr an eine Schließung.“