Dabei überzeugte Vanessa Wätje auf allen drei Rückenstrecken. Über 200 Meter Rücken siegte sie nach einem souverän geführten Wettkampf und wurde Norddeutsche Masters-Meisterin in der Altersklasse (AK) 20 in der guten Zeit von 2:33,35 Minuten. Über 100 Meter gewann sie denkbar knapp hinter der Zweitplazierten die Bronzemedaille und über 50 Meter erreichte sie in der persönlichen Bestzeit von 0:33,27 Minuten den dritten Platz.

Bei den Männern startete Niklas Dellke ebenfalls in der AK 20. Auch er konnte sich mit einer Medaille belohnen. Über 50 Meter Schmetterling gewann er in 0:28,04 Minuten Bronze. Außerdem schwamm er über 50 m Rücken auf Platz vier und über 50 Meter Freistil auf Rang fünf. In der AK 70 startete Uwe Szerbakowski. Über die stark besetzten 50 Meter Brust reichte es trotz ansprechender Leistung „nur“ zum undankbaren vierten Platz. Die gleiche Platzierung erreichte er über 50 Meter Freistil.