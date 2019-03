Mit einer 0:4 (0:0)-Niederlage beschlossen die Kicker von Vatan Sport das Auswärtsspiel bei der LTS Bremerhaven. „Wir haben uns selbst geschlagen“, meinte ihr Trainer Turan Büyükata enttäuscht. Nach einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit hatte ein eklatantes Missverständnis den ersten Treffer des Gastgebers eingeleitet. Danach ging Jan-Niklas Kersten allein aufs Vatan-Tor zu und vollendete zum 1:0 (52.). Anschließend vermochte das Büyükata-Team nicht mehr an seine Leistung anzuknüpfen, sondern verlor den roten Faden. Also legte Gökhan Yücel nur wenig später nach (58.), und in der Schlussphase erhöhten die Treffer von Jakub Obarek (74., 83.) zum deutlichen Endstand. Damit blieb Vatan nach den 1:1-Unentschieden gegen Hastedt und Habenhausen erstmalig ohne Punkte in diesem Jahr. Die Pleite in Bremerhaven erwischte den Trainer aber vor allem deshalb so schwer, weil sein Team über eine Halbzeit lang doch eine recht gute Leistung abgeliefert hatte. „Da waren wir einfach die bessere Mannschaft“, so Büyükata.