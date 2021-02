Seit Anfang Februar ist Franziska Temper Referentin für gesellschaftliche Verantwortung beim Bremer Fußball-Verband. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Franziska Temper hat zwei Leidenschaften, Fußball und soziales Engagement. In der Hansestadt kann die gebürtige Niederösterreicherin diese beiden nun verbinden: Seit Anfang Februar ist Temper Referentin für gesellschaftliche Verantwortung beim Bremer Fußball-Verband (BFV).

„Es ist immer mein Traum gewesen, in diesem Bereich zu arbeiten“, sagt Temper, die zuletzt als Vorstandsassistentin in der österreichischen Fußball-Bundesliga gearbeitet hat. Allerdings werde der Bereich gesellschaftliche Verantwortung, auch „Corporate Social Responsibility“ (CSR) genannt, in ihrer Heimat bisher noch nicht ausreichend behandelt, sagt die 29-Jährige. „In Österreich gibt es Themen, die als wichtiger angesehen werden.“ Darum hat sie sich in Deutschland nach Stellen umgesehen – und wurde an der Weser fündig. Hier habe jeder Erst- und Zweitliga-Verein zumindest eine Person, die sich um den Bereich kümmert, sagt sie, und nennt die CSR-Abteilung von Werder Bremen ein „Paradebeispiel“. Für sein Engagement im Breitensport wurde der Verein jüngst auch mit dem „UEFA Grassroots Award“ ausgezeichnet (wir berichteten). Nun zieht der Bremer Fußball-Verband nach – und es ist an Temper, das Versprechen der gesellschaftliche Verantwortung auch mit Inhalt zu füllen. Die entsprechenden Erfahrungen hat sie bereits gesammelt.

Während ihres Studiums der Kultur- und Sozialanthropologie sowie der Menschenrechte hat Temper immer wieder ihren Fokus auf den Fußball gelegt. Auch, wenn viele Professoren mit ihrem sportlichen Schwerpunkt nichts hätten anfangen können. „Aber ich konnte mich durchsetzen.“ So hat Temper unter anderem vier Monate bei einer gemeinnützigen Organisation im Kosovo verbracht. Dort untersuchte sie, welchen Beitrag Sport darin leistet, Frauenrechte zu fördern, denn in dem Balkanstaat ist sportliche Betätigung weitestgehend Männern vorbehalten. Angebote speziell für Frauen hätten dabei geholfen, dass sie untereinander in Kontakt kommen und sich austauschen können, sagt Temper.

Zwar sei die Situation in Deutschland und Österreich eine andere und Frauen hätten gleichberechtigte Zugänge zum Sport, allerdings eilten Sportlerinnen viele Klischees voraus. Mit denen sei sie selbst auch schon konfrontiert worden. „Ich werde oft belächelt, wenn ich sage, dass ich Fußball spiele, und bekomme zu hören, dass ich ja gar nicht so aussehe.“ Eben nicht so männlich, wie man es Fußballerinnen nachsagt. Temper glaubt, dass Stereotypen wie dieses Frauen davon abhalte, mit dem Sport anzufangen. Auch halte sich das Vorurteil, dass Frauen im Fußball homo- oder bisexuell seien, so Temper. „Aber es ist auch eine der wenigen Sportarten, in der man seine Sexualität offen äußern kann.“ Besonders im Männerfußball sei das noch verpönt. „In der Haltung ist der Frauenfußball sicherlich moderner“, sagt Temper, „aber in der Infrastruktur nicht.“

Es sei keine Überraschung, dass der Frauenfußball hinterherhinke, schließlich war der Sport lange Zeit verboten. Es müsse erst investiert werden, bevor man Früchte ernten könne . „Frauen können halt nicht den ganzen Tag trainieren, wenn sie nebenbei noch studieren oder arbeiten müssen.“ Neben der Förderung von Frauen möchte Temper weitere Schwerpunkte setzen, allen voran die Prävention sexualisierter Gewalt. „Wir wollen den Fußballplatz sicher für alle machen“, sagt die Referentin. Dazu gehört die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle sowie die Sensibilisierung für das Thema in Weiterbildungen von Trainerinnen und Trainern.

„Integration ist auch ein sehr wichtiges Thema“, sagt Temper. Der Fußball nehme eine Vorbildrolle ein, schließlich stehe auf dem Platz die Leistung im Vordergrund; Hautfarbe, Herkunft oder der Name sollten keine Rolle spielen. „Dafür müssen wir eine offene Geisteshaltung fördern und schon in der Jugendarbeit beginnen.“ Außerdem helfe der Sport dabei, Kontakte zu knüpfen, die man dann in anderen Lebensbereichen nutzen könnte. Und auch die Inklusion von behinderten Menschen will sie mitdenken. Ergänzend zur Diversität auf dem Platz wolle Temper auch die Vielfältigkeit auf Führungsebenen voranbringen. Alle Gesellschaftsgruppen sollten eine Stimme haben, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.

Verantwortungsvoll soll sich der Verband laut Temper zukünftig auch gegenüber der Umwelt zeigen. Von Mülltrennung über regionale Produkte bis hin zu Solaranlagen auf Sportplätzen gebe es viele Möglichkeiten, nachhaltiger zu werden. Diese Ideen müssten aber gemeinsam mit den Vereinen ausgearbeitet werden, um die vielen Ehrenamtlichen abzuholen, statt lediglich Regeln aufzuerlegen.

Die Referentin hat viele Pläne, wie der Bremer Fußball-Verband gesellschaftlich aktiver werden kann. Ob die Neu-Bremerin denn auch plant, wieder selbst zu kicken? Lust hätte Temper – dann möchte sie aber auch mehrmals wöchentlich trainieren. „Ich bin ehrgeizig“, sagt die Österreicherin. „Ich muss schauen, wie es sich zeitlich ausgeht.“

Zur Sache

Der kleinste aller Landesverbände

Seit 2005 hat der Bremer Fußball-Verband (BFV) sein Zuhause im Weserstadion, auf zwei Etagen in einem der gläsernen Türme der Nordtribüne. Der BFV ist der kleinste aller 21 Landesverbände, die sich im Deutschen Fußball-­Bund (DFB) versammeln.

So gibt es laut DFB-Statistiken 87 Vereine mit mehr als 44.000 Mitgliedern in Bremen. Von denen sind gut 4000 Frauen und 2200 Mädchen bis 16 Jahre, die sich in 92 Mannschaften organisieren. Insgesamt gibt es 1267 Teams im Bundesland, deren Spiele von 424 lizenzierten Schiedsrichtern und 20 Schiedsrichterinnen gepfiffen werden.

Neben der Spielplanung und -abwicklung gehört die Talentförderung zu den Hauptaufgaben des Verbands. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung von Menschen, die sich auf und neben dem Platz um die Sportlerinnen und Sportler kümmern. Der größte Teil der Verbandsarbeit wird von 120 Ehrenamtlichen in unterschiedlichen Gremien geleistet. Dem gegenüber stehen zehn Hauptamtliche, die für den BFV tätig sind.

Sport soll Menschen vereinen – ganz unabhängig vom Geschlecht. Doch wie weiblich ist der Sport wirklich? Und haben Frauen in Sportvereinen die gleichen Chancen wie Männer? Dieser und weiterer Fragen nimmt sich die neue Serie „Wir im Sport“ an, die in loser Reihenfolge im WESER-KURIER erscheint.