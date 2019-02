Werders 200-Meter-Talent Fabian Linne muss sich demnächst entscheiden, wo es für ihn hingeht. Bremen oder Köln. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Wow. Das dachten sie dann alle, als Fabian Linne im Ziel war. In Rostock war das, im vergangenen Sommer. Deutsche Jugend-Meisterschaften der Leichtathleten. Bei 21,35 Sekunden war die Zeit stehen geblieben, Fabian Linne hatte nicht länger gebraucht, um 200 Meter zurückzulegen. Sein Trainer Andriy Wornart hatte vor dem Start die Bundestrainerin Claudia Marx auf diesen 18 Jahre jungen Werder-Sprinter aufmerksam gemacht. „Guck‘ dir den mal an“, soll Wornart zu Marx gesagt haben, so erzählt es Fabian Linne.

Marx guckte, und schon bald danach war Fabian Linne Mitglied des Bundeskaders. Die zweiten 100 Meter sei Linne in 10,3 Sekunden gelaufen, erzählt Werders Sprint-Trainer Andrzej Fabrizius. „10,3!“, schwärmt Fabrizius, „das schaffen nicht viele in Deutschland“.

Rennt dieser junge Mann aus Findorff bald allen weg in Deutschland? Das braucht man nicht gleich anzunehmen, dazu ist Leichtathletik auf gehobenem Niveau zu sensibel, um das verlässlich prognostizieren zu können. Man darf das aber auch keineswegs ausschließen, dass Fabian Linne mal ein richtiger Renner wird und der schnellste in Deutschland. Er trägt Spikes wie Usain Bolt, die Bolt-Collection von Puma, er findet Usain Bolt auch richtig gut, und nicht nur die Schuhe erlauben einen wenigstens kleinen Vergleich mit dem Star: Auch Linne ist ein miserabler Starter, aber „hinten raus“, wie die Athleten sagen, da ist auch er verdammt schnell unterwegs. „Und er ist ein Wettkampftyp“, sagt Fabrizius. Es gebe ja so viele Trainingsweltmeister, bei den es dann nicht wie gewünscht funktioniere, wenn es drauf ankommt. „Bei Fabian ist das eher andersherum“, sagt der Trainer.

„Ja, ich bin eher ein Wettkampftyp“, sagt auch der Athlet. Fabian Linne freut sich auf diesen Sonntag. Da läuft er 200 Meter bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in der voll besetzten Leipziger Arena. Da will er in den Endlauf kommen, zumindest ins B-Finale, und eine Woche später in Sindelfingen, bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften, da will er dann sogar eine Medaille holen. Er ist jetzt im zweiten Jahr der U 20, er wird erst im August 19 Jahre alt, und er hat wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung aufzuweisen. „Ein sehr, sehr gutes Talent“, sagt Fabrizius.

Vom Fußball zum Laufen

Es ist noch nicht einmal zwei Jahre her, dass das Sprinttalent sicht- und messbar wurde. Im Mai 2017 trat Fabian Linne in Verden erstmals zu einem 100-Meter-Wettkampf an. Der sportliche Weg bis dahin: Bis zur U 13 Fußballer in Werders Kinder-Teams, dann Morbus Osgood-Schlatter – eine sehr schmerzhafte Reizung am Ansatz der Patellasehne. Nix half, erst ein neuer Physiotherapeut. Aber mit Fußball war trotzdem nix mehr. Er wurde Leichtathlet, weil ein Sportlehrer ihn so sportlich fand. Und auf den Sichtungstag beim SV Werder hinwies. So landete Linne 2016 in der Trainingsgruppe von Sprungtrainer Roman Fricke. Sprang knapp sechs Meter weit und 1,85 Meter hoch, ehe dieser 100-Meter-Versuch in Verden anstand. 10,95 Sekunden rannte Linne, und wie diese Zeit so einzuschätzen sei, habe er nicht recht gewusst, erzählt er. Fricke habe ihm gesagt, offenbar mit Blick auf die Trainingsauftritte des jungen Athleten: „Du gehörst zu den 400 Meter Hürden“. Linne landete in der Trainingsgruppe Langsprint/Hürden von Andriy Wornart. Den kannte er noch vom Fußball, Wornat war damals Koordinationstrainer der U 13, und jetzt wurden Wornat und Linne ein Trainer-Athlet-Team, in dem einer den anderen sehr schätzt.

Dieses Sich-Schätzen ist nun, wo Linne ein ambitionierter 200-Meter-Läufer mit Kaderstatus ist, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ein Faktor bei der Frage: Wie weiter? Fabian Linne will sein Abitur machen in diesem Frühjahr. Und dann mal sehen. Dem Sprinttalent aus Bremen liegt eine Anfrage vom ASV Köln beziehungsweise der Deutschen Sporthochschule vor, sagt Linne. Im März will er sich entscheiden. Hier das super Verhältnis zum Trainer, dort die super Bedingungen, mit denen Bremen nicht mithalten kann.

Wohlfühl-Umfeld Bremen

Sprint-Trainer Fabrizius sagt: „Wir würden Fabian gern halten. Wir sind ungern nur ein Ausbildungsverein.“ Es gebe auch in Bremen gute Bedingungen und genug Kompetenz. Fabrizius erzählt von Athleten, die weggingen und nichts wurden. Erzählt von Athleten, die schon seit zehn Jahren bei ihm trainieren und sich immer noch verbessern würden. Aber er weiß natürlich auch, dass in der Leichtathletik Köln ein gewichtigerer Standort ist als Bremen. Im Spitzensport gibt es da genügend Beispiele für alles, in der Leichtathletik erst recht. Ein Wohlfühl-Umfeld wiegt da oft noch mehr als eine perfekte Infrastruktur. Einerseits. Andererseits kann eine Wohlfühl-Atmosphäre nicht immer alle Struktur-Nachteile wettmachen. „Ja, ist schwer“, sagt Talent Linne. Wenn er laut darüber nachdenkt, muss man leise denken: Die Chancen, dass er in Bremen bleibt, stehen bei 50:50.

Die Chancen, dass er in dieser Saison, in der er ja auf jeden Fall ein Bremer Athlet sein wird, für Bremen glänzt, stehen da wohl etwas höher. Fabian Linne will versuchen, sich im Sommer für internationale Aufgaben zu empfehlen. Er will es schaffen, dass er für die U 20-Europameisterschaften in Schweden nominiert wird. Vielleicht in der Staffel, im besten Fall sogar im Einzel über 200 Meter.

Und er will unter 21 Sekunden bleiben auf seiner aktuellen Spezialstrecke. Das wär’ schon was. In der Halle ist er in diesem Winter, obwohl es in Bremen keine Hallen-Runde zum Kurventraining gibt, immerhin schon eine Zeit von 21,54 gelaufen. Über 200-Meter-Läufer sagt man, dass die Hallen-Zeiten einer Freiluft-Zeit entsprechen, die eine halbe Sekunde besser ist. Dann müsste Fabian Linne sich also jetzt noch um ein paar Hundertstelsekunden verbessern. Dann ließen sich ernst zu nehmende Prognosen für eine Sommer-Leistung im erhofften Tempo anstellen. Am Sonntag in Leipzig will Fabian Linne schneller als 21,54 laufen.

Zur Sache

Werder-Trio in Leipzig

Neben Werders 200-Meter-Sprinter Fabian Linne werden am Wochenende noch zwei andere Werder-Athleten bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in der Arena Leipzig an den Start gehen. Die 24-jährige Sprinterin Sandra Dinkeldein hat sich für 60 Meter (Sonnabend) und 200 Meter (Sonntag) qualifiziert und will ihre bisherigen Saison-Bestzeiten von 7,47 (60 m) und 24,66 (200 m) unterbieten. Hochspringerin Mareike Max will trotz ihrer Fußprobleme im Hochsprung antreten.