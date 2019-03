Bremen. Die Hiobsbotschaft erreichte Trainer Andreas Pajer von der Kampfgemeinschaft (KG) Enjoy Judo/OT Bremen kurz vor Beginn des zweiten Wettkampftages in der Judo-Niedersachsenliga: Oleg Gusev, eigentlich vorgesehen für die Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm, schaffte die Gewichtsklasse nicht mehr und startete stattdessen in der Klasse bis 90 Kilogramm. „Deswegen mussten wir improvisieren“, erläuterte Pajer, „da wir diese Gewichtsklasse nicht besetzen konnten.“ Trotz mehrerer Absagen trafen sich letztlich noch 17 Kämpfer, Gegner waren Rekordmeister Braunschweig JC und der SV Hambüren.

Im ersten Kampf gegen Hambüren traf Mohamad Sadea auf SV-Routinier Mirco Zemba. Nach gutem Beginn entschied Zemba den Kampf mit zwei Innensicheln für sich, obwohl Sadea noch versuchte, die entscheidende Technik zu kontern. Im zweiten Kampf siegte Konstantin Gusev mit Schulterwurf. Im Schwergewicht versuchte Artur Vartanjan, den Ausfall von Martin Jäschke vergessen zumachen. Doch der Gegner vereitelte sämtliche Angriffsversuche. Mit der letzten Aktion setzte Vartanjan einen Wurfansatz an, der aber geschickt gekontert wurde, wodurch die KG mit 1:2 ins Hintertreffen geriet. André Kuzyk wollte den Kampf in seiner Klasse drehen, doch konnte er den Erfolg trotz starker Anfangstechnik nicht über die Zeit bringen. „Der Kräfteverschleiß war zu groß“, reüssierte Pajier, „und er verlor im Haltegriff.“ Anschließend kam der Auftritt vom erst 16-jährigen Deutschen Meister Oleg Gusev. In der Männerklasse bekam er es mit dem ehemaligen Bundesligakämpfer Andreas von Rekowski zu tun. Doch Gusev besiegte den 24 Jahre älteren Gegner mit einer überlegten Eindrehtechnik. Jetzt kam es auf Yannick Ntyame an, der sich bei seinem Debütkampf einiges vorgenommen hatte. Trotz drückender Überlegenheit und eines Wurfes, der mit Wazari bewertet wurde, verlor er durch einen Selbstfaller. „Er hätte den Sieg am meisten verdient gehabt“, resümierte Trainer Pajer nach dem 4:2 für Hambüren. Im letzten Duell verlor Sven Krüger mit Innenschenkelwurf gegen Simon Voss. „Das 5:2 gibt nicht den Kampfverlauf wieder“, betonte KG-Coach Sascha Steudel, „da war mehr drin.“

Gegen den Braunschweiger JC siegte Mohamad Sadea kampflos, da die Braunschweiger keinen Kämpfer stellen konnte. Marc Oliver Guzek, nach langer Wettkampfpause wieder auf die Matte, unterlag trotz engagierten Einsatzes gegen seinen Braunschweiger Kontrahenten per Konterwurf. Bei seinem zweiten Auftritt kämpfte Yannick Ntyame in der Klasse über 100 Kilogramm, konnte seinen Gegner trotz guter Moral allerdings nicht besiegen. „Hier fehlte die Wettkampferfahrung“, so Pajer, „aber er ist ein hoch motivierter und lernwilliger Kämpfer.“ In der Klasse bis 81 Kilogramm trat Konstantin Gusev an – und machte „einen sehr guten Kampf gegen seinen starken Widersacher“, wie Pajer konstatierte. Letztlich endete der Kampf unentschieden, und es stand es 2:1 für Braunschweig. Oleg Gusev siegte nach hartem Kampf mit zwei sauberen Eindrehtechniken. „Er ist eines unserer größten Talente“, hob Pajer hervor, „der sich noch entwickeln wird.“ Artur Vartanjan wollte wenigstens noch einen Punkt zu holen. „Doch ihm fehlten die explosiven Angriffe“, so Pajer, „er wirkte zu passiv und wurde trotz besserer Kampfanlage mit drei Shido bestraft.“ Die letzte Chance auf ein Remis war der Kampf von Sven Krüger. Gegen Lars Bockhoff, Sohn des ehemaligen KG-Kämpfers Werner Bockhoff, setzte er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit zwei Schulterwürfen durch – und machte das Unentschieden perfekt. „Wir sind mit der Punkteausbeute nicht ganz zufrieden“, bilanzierte Andreas Pajer, „aber aufgrund der personellen Situation müssen wir damit leben.“