Bremens Sportvereine haben, wenn es um die Wahrung ihrer Interessen geht, traditionell viel Geduld mit politischen Entscheidungsträgern des Bundeslandes. Doch so allmählich werden Geduld und Disziplin während der Corona-Pandemie abgelöst von der Angst um die eigene Existenz. Ein Verein ohne Angebot verliert seine Daseinsfunktion, ein Verein ohne Mitglieder seine finanzielle Basis.

Unbestritten ist, dass auch die Sportvereine von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen profitiert haben. Doch aus einer im Dezember durchgeführten Befragung und aus aktuellen Mitgliederzahlen der Klubs am 1. Januar 2021, über die der WESER-KURIER berichtete, wissen die Verantwortlichen im Landessportbund Bremen (LSB), dass die Sorgen und Nöte in Vereinen und Verbänden größer geworden sind. Besonders alarmierend: Wähnten sich für das Jahr 2020 noch 82 von 116 Befragungsteilnehmern (70,7 Prozent) in ihrer Existenz ungefährdet, glauben das für das laufende Jahr nur noch 49 (42,2 Prozent). Der Anteil der Vereine, die sich als eventuell gefährdet sehen, ist von 24 (20,7 Prozent) auf 45 (38,8 Prozent) gestiegen. Sechs der 116 Klubs und damit vier mehr als 2020 fühlen sich für 2021 stark gefährdet.

Mit diesen Zahlen als Grundlage, wird LSB-Präsident Andreas Vroom an diesem Dienstag auf der nächsten (digitalen) Sitzung der Sportdeputation eine Vorlage präsentieren, in der der LSB einen Fünf-Stufen-Plan zur Rückkehr in den normalen Sportbetrieb zur Diskussion stellt. „In der öffentlichen Debatte wird dem Sport zu wenig Raum gegeben“, sagt Vroom, das sei auch so bei der jüngsten Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel so gewesen. Auch deshalb wolle der LSB seine dringlichen Wünsche in der Sportdeputation vortragen. „Dieser Lockdown macht etwas mit Körper und Geist“, sagt er, „deshalb unser Appell, den Schaden nicht noch größer werden zu lassen.“ Als Vereinschef des TuS Komet Arsten kennt der 52-Jährige die Probleme der Klubs auch aus deren Sicht. Mit Blick auf die Gesundheit und die gesellschaftlichen sozialen Aspekte, die der Sport erfülle, empfiehlt der LSB den meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März als ersten Termin für Lockerungsschritte.

Nach Einschätzung des LSB könnten alle Sportaktivitäten auf Außenanlagen ab diesem Termin unter Einhaltung der Abstandsregeln ausgeübt werden. „Mit der während der Pandemie bisher gezeigten Disziplin und den guten Hygienekonzepten ist Sport wieder möglich“, sagt Andreas Vroom. Ab Stufe 3 des Plans sollten auch Hallenaktivitäten wieder erlaubt werden. Stufe 5 würde die Rückkehr zum Normalbetrieb ohne Einschränkungen für die Aktiven und mit Nutzung aller Räumlichkeiten, also auch der Umkleiden und Duschen, sowie mit Zulassung von Zuschauern unter Bedingungen der Corona-Verordnung bedeuten.

Andreas Vroom erhofft sich mit dem LSB-Vorstoß eine baldige Abkehr von der derzeitigen Verordnungslage, die Sport als Individualsport allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand gestattet. „Die Geduld der Vereine geht zu Ende“, sagt der LSB-Präsident. Erleichtert ist er darüber, dass ab dem 15. Februar zumindest der Reha-Sport schon wieder für zeitgleich bis zu zehn Personen möglich ist.