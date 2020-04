Nach ersten Lockerungen im wirtschaftlichen Leben wird es jetzt auch eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs geben. Das haben die Sportministerinnen und Sportminister der Bundesländer in einer Telefonkonferenz am Montag beschlossen. Unter der Leitung von Anja Stahmann (Grüne), die als Bremer Sportsenatorin der Ministerkonferenz derzeit vorsteht, wurde über, so wörtlich, „Perspektiven zur Wiederaufnahme des Sports und einen stufenweisen Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Rahmen der Corona-Pandemie-Strategie beraten“. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht.

Für die Vereinssportler bedeuten die einen ersten Schritt Richtung Normalität – allerdings nur im Trainings- und noch nicht im Wettkampfalltag. So soll zunächst im Breiten- und Freizeitsport der Trainingsbetrieb wieder erlaubt werden, sofern die Sportangebote an der frischen Luft stattfinden. Hallensport bleibt also weiter untersagt. Das gelte für alle Sportarten im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen. Wichtige Einschränkung: Dabei müsse immer ein Abstand zwischen den Sportlern von zwei Metern gewährleistet sein. Außerdem müssten die üblichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden, die die Politik eingeführt hatte.

Weitere Bedingung: Der Sport solle zudem weiter kontaktfrei ausgeübt werden. Zweikampfübungen im Training bleiben also weiterhin verboten, der Wettkampfbetrieb und Zuschauerbesuche sind vorerst ebenfalls untersagt. Da sich die Trainingsinhalte der Sportarten sehr unterscheiden, fordert Stahmann von den Fachverbänden "sportartspezifische Vorgaben“ für die Umsetzung. Die sollen in den nächsten Tagen vorgelegt werden.

Weiter erklärte die Senatorin, dass der Wettkampfbetrieb, auch ohne Zuschauer, erst zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufgenommen werden könne. Und auch nur dann, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten würden. „Wettkampfbetrieb ist grundsätzlich in jenen Sportarten zuerst denkbar, bei denen die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gesichert werden kann“, sagte Stahmann. Die Zulassung des Wettkampfbetriebs in Kontakt- und Mannschaftssportarten könne erst in einem späteren Schritt wieder zulässig werden.

Für das Training von Berufssportlern sowie Kaderathletinnen hatte es zuletzt in einzelnen Bundesländern bereits unterschiedliche Ausnahmeregelungen gegeben. Diese sollen jetzt vereinheitlicht werden. Der Deutsche Olympische Sportbund habe bereits am 7. April 2020 eine geeignete Grundlage zur konkreten Umsetzung vorgelegt, die sich als Maßstab eigne. Grundsätzlich erklärte Stahmann noch, dass der Sport für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Erhaltung von Gesundheit und Mobilität der Bürger in einer „für die Gesamtsituation verantwortlichen Form schrittweise wieder ermöglicht werden muss".

Wie berichtet, hatte Stahmann schon am vergangenen Freitag versucht, Lockerungen im Sport umzusetzen. Da aber keine einheitliche Regelung mit Niedersachsen gefunden wurde, verzichtete Bremen auf eine Insel-Lösung und setzte auf die Einigung in der Sportministerkonferenz. Was das jetzt konkret für den Bremer Sport und einzelne Sportarten bedeutet und wie die Vorgaben umgesetzt werden können, will Stahmann an diesem Dienstag in der Senatspressekonferenz erläutern.