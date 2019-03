Auf dem Feld stehen sie derzeit auf Rang zwei der Oberliga, fünf Punkte hinter dem führenden Braunschweiger THC. Die Niedersachsen seien ein sehr starkes Team, sagt BHC-Trainer Christian Bremer. Ziel dieser Feldsaison sei es deshalb, jedes Spiel zu gewinnen und da zu sein, sollte Braunschweig ausrutschen. Ansonsten gelte es, in erster Linie neue Spieler zu integrieren.

In der Winterpause sind einige Nachwuchsspieler des Bremer HC volljährig geworden. Von sieben Aspiranten haben es fünf in den regelmäßigen Trainingskader geschafft. Einer davon ist Stürmer Felix Knabe, der bei einem Vorbereitungsturnier in Hannover sechs Tore geschossen hat. Auch der neue Jugendtrainer Richard Barlow wird das Herrenteam als Spieler unterstützen. Er spielte in England in der ersten und in den Niederlanden in der zweiten Liga und bringe nicht nur jede Menge Erfahrung, sondern auch neue Trainingsmethoden mit, sagt Christian Bremer.

Von den etablierten Spielern bleiben, abgesehen von Torwart Markus Hüllebrand, der bei der Regionalliga-Aufstiegsfeier seinen Abschied nahm, alle weiterhin dabei. Sie müssen sich im Training gegen die teaminterne Konkurrenz durchsetzen, wenn sie spielen wollen. Bei den Damen wird seit drei Jahren bereits nach dem Motto aufgestellt: Wer nicht trainiert, spielt auch nicht. Bei den Herren soll diese Praxis jetzt auch durchgesetzt werden. „Das können wir uns erlauben, weil der Kader so groß ist“, sagt Christian Bremer. 20 Mann stehen im Training auf dem Rasen, nur 16 dürfen es bei den Ligaspielen sein.

Einen guten Eindruck machte das Team eine Woche vor Rückrundenstart beim Vorbereitungsturnier in Hannover. Dort hat es ausschließlich gegen Regional- und Zweitligisten gespielt, das erste Spiel zwar verloren, sich dann aber Spiel für Spiel verbessert, erzählt der Coach. Die Bremer holten zahlreiche Unentschieden und einen Sieg heraus. Das letzte Spiel im Turnier mussten sie jedoch verloren geben. Dennoch haben sie ihren Coach voll überzeugt, kämpferisch und von der Einstellung her.

Damit habe das Team selbst die Latte sehr hoch gelegt, sagt Christian Bremer. Das Turnier habe auch aufgezeigt, woran die Oberneulander noch arbeiten müssen: „Wir kriegen zu viele einfache Gegentore“, sagt Christian Bremer. Auf der Defensive liege sein Fokus in der letzten Trainingswoche vor Rückrundenstart.

Zum Auftakt der Rückrunde wartet der DHC Hannover II. Dort spielt der BHC am Sonntag, 15. April. Nur vier Tage später, am Donnerstag, 19. April, um 20.45 Uhr ist Derby-Time. Der BHC empfängt auf seinem Feld im Heinrich-Baden-Weg die zweite Mannschaft vom Stadtrivalen Club zur Vahr.