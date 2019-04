Julian Grashoff sorgte für das zwischenzeitliche 1:1 der Bremerinnen gegen die Mannschaft aus Zehlendorf, am Ende ließ sie jedoch zwei, drei Chancen liegen und konnte so nicht mehr zu einem Unentschieden beitragen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Sie hätten nur zu gerne den ersten Sieg in der Hockey-Bundesliga mitgenommen. Doch am Ende war es mal wieder eine denkbar knappe 1:2-Niederlage des HC Bremen gegen die Zehlendorfer Wespen. Eine Mannschaft, die auch gegen den Abstieg kämpft und die sich mit dem glücklichen Sieg in Bremen am TSV Mannheim vorbei auf einen Nicht-Abstiegsplatz hochgespielt hat.

In der vergangenen Woche hatten die Bremer Hockey-Damen den Rechenstab endgültig aus der Hand gelegt und sich damit abgefunden, dass ein Verbleib in der 1. Bundesliga abzuschreiben sei. Nach der Partie gegen die Zehlendorfer Wespen hat sich die missliche Lage nun verfestigt. Mit noch immer nur vier Punkten bleiben die Bremerinnen Schlusslicht in der Damen-Bundesliga. Zehn Punkte Rückstand sind es nun bis zu einem Nicht-Abstiegsplatz bei noch vier ausstehenden Partien.

Dabei hätte es an diesem Sonnabend fast noch einen Hauch von Hoffnung gegeben. Es war immerhin die Partie zwischen dem Letzten und Vorletzten, und da konnten sich die Bremer immerhin etwas ausrechnen. „Aber nur, wenn wir besser gespielt hätten“, resümierte BHC-Trainer Martin Schultze nach der Niederlage.

Zumindest zu Beginn der Partie hatten die Bremer Hockey-Damen einen ordentlichen Start hingelegt. Sie erkämpften sich einige Torchancen, die jedoch von der Berliner Torhüterin vereitelt wurden. Trotzdem war beiden Mannschaften ihre Nervosität anzumerken und so betonte Schultze auch, dass die Partie nicht wirklich hochklassig gewesen sei. Umso ärgerlicher sei es dann, dass man diese Begegnung verloren habe. „Die Niederlage war vermeidbar gewesen.“ Zustimmung erhielt Schultze vom Trainer der Gäste, „Das war sicher nicht schön, was wir heute gezeigt haben, aber effektiv. Wir hatten das glückliche Ende für uns“, sagte Carsten Vahle.

Erst durch eine Standardsituation gelang Saskia Chelmowski in der zehnten Minute der Führungstreffer für die Spielerinnen aus Zehlendorf. Allerdings ließen sich die Bremerinnen davon nicht schocken und konnten bereits zwei Minuten später zum 1:1 durch Juliane Grashoff ausgleichen. Im zweiten Durchgang wurden die Gäste dann etwas spielbestimmender, und sie versuchten den HC Bremen mehr in die Defensive zu drängen. Am Ende war es Daniela Dallmann, die schließlich in der 38. Minute zum 2:1 für die Gäste aus Berlin traf.

„Im zweiten und dritten Viertel waren sie besser im Spiel. Beim Siegtreffer hatte Zehlendorf auch ein wenig Glück, denn wir haben mitgeholfen“, erklärte Bremens Trainer Martin Schultze nach dem Spiel. „Wir hätten den Treffer einfach nicht zulassen dürfen.“ Am Ende hatte Juliane Grashoff noch zwei, drei Chancen zum Ausgleich, doch richtig gefährlich seien diese Versuche nicht gewesen, erklärte Schultze. Die Schüsse bedeuteten keine wirkliche Herausforderung für die Berliner Torhüterin. Schlussendlich blieb es so beim knappen Sieg der Gäste aus Zehlendorf.