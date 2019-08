Juliani Binti Mohamad Din (links, im Zweikampf mit der Australierin Emily Smith) verstärkt in der kommenden Saison den Bremer HC. Die Malaysierin soll dabei helfen, den Klub wieder in die Bundesliga zurückzuführen. Unterstützung bekommt sie dabei von zwei Spielerinnen aus Malaysia, die ebenfalls für den BHC spielenwerden. (Paul Kane/Getty)

Neue Spielerinnen beim Bremer HC zu integrieren, ist für Martin Schultze eigentlich kein Problem mehr. Seit Jahren schon ist er quasi weltweit auf der Suche nach Verstärkungen für den Bremer Hockey-Club unterwegs, meist wird er dabei in Europa, Südafrika oder Südamerika fündig.

Doch in diesem Sommer ist alles anders. Der Klub ist in die zweite Liga abgestiegen, plant die sofortige Rückkehr ins Oberhaus. Und um das zu schaffen, geht Schultze auch mal ungewöhnliche Wege. Denn vor ein paar Tagen hat er

gleich ein Trio verpflichtet. Erstmals in der Vereinsgeschichte werden ab September drei Spielerinnen aus Malaysia das Trikot des BHC tragen. Ein Transfer, der auch viele Unabwägbarkeiten mit sich bringt. Denn Schultze sagt schon jetzt: „Die Integration wird sicherlich etwas komplizierter.“

Das Thema ist so groß, dass der 48-Jährige sogar eine Mannschaftssitzung anberaumte, um die Spielerinnen, die bereits beim BHC unter Vertrag stehen, auf die drei Neuzugänge aus Malaysia vorzubereiten. Es ging dabei um eine neue Kultur, mit der sich der ganze Hockey-­Club auseinandersetzen muss.

„Wir müssen ja auch schauen, wie wir unsere Verpflegung für die Mannschaft gegebenenfalls verändern“, sagt Schultze. „Eine Spielerin trägt auch auf dem Platz ein Kopftuch, alle drei spielen grundsätzlich langärmelig und mit Handschuhen, um die Haut zu überdecken.“ Auch darüber habe er mit der Mannschaft gesprochen. „Wir haben jetzt Spielerinnen im Kader, die komplett andere Gewohnheiten haben, als wir das gewöhnt sind.“

Aber der Trainer freut sich auf das Trio, das bald zum BHC-Kader stoßen wird. Denn erstens sei eine neue Kultur immer auch spannend und bereichernd. Und zweitens seien alle drei sportlich eine absolute Verstärkung. Besonders Juliani Binti Mohamad Din, die schon für die malaysische Nationalmannschaft im Einsatz war, 176 internationale Einsätze aufzuweisen hat und als Einzige aus dem Trio etwas Englisch spricht. Die 33-Jährige hat mehrfach an den Asien-Spielen teilgenommen und in der World League gespielt. „Von Juliani erhoffe ich mir viel“, sagt Schultze. Sie wird begleitet von Nuramirah Shakirah Binti Zulkfili, 18 Jahre jung, und Nurmaizatal Hanim Syafi Sheik Fuad, ebenfalls 18.

Der BHC hat nach längerer Suche eine Wohnung gefunden, in der das Trio für die Wochen in der Hinrunde wohnen wird. Man habe darauf geachtet, dass die Spielerinnen die Möglichkeit haben, auch selbstständig in Bremen zu leben. „Juliani hat einen internationalen Führerschein, es gibt also eine Mobilität“, erklärt Schultze. Denn es sei wichtig, dass die Spielerinnen selbst kochen und einkaufen könnten. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung wird der Klub also nicht leisten müssen. „Es war immer angedacht, dass wir mehrere Spielerinnen aus Malaysia holen. So können sie sich gegenseitig im Alltag helfen, das macht Sinn“, findet Schultze. Aber wie kommen drei malaysische Hockey-Spielerinnen überhaupt nach Bremen, um hier in der zweiten Liga zu spielen?

„Da habe ich meine Kontakte“, sagt der Trainer. In Berlin kennt Schultze seit vielen Jahren einen Hockey-Bundesligaspieler, der gute Verbindungen nach Asien pflegt. „Und in der vergangenen Saison hat bei Zehlendorf Berlin eine Malaysierin gespielt, das war sehr stark, was ich da gesehen habe.“ Schon damals sei er auf die Idee gekommen, den Radius für Verstärkungen Richtung Osten zu erweitern. Der erste Kontakt in Malaysia sei dann über den dortigen Nationaltrainer gelaufen. Direkte Gespräche hatte Schultze mit den drei Spielerinnen noch nicht, mit Juliani Binti Mohamad Din aber immerhin per Whatsapp Kontakt. Dank eines Europa-Aufenthalts spreche sie gutes Englisch. „Nuramirah und Nurmaizatal sind etwas schüchterner und zurückhaltender“, sagt Schultze.

Vom malaysischen Hockey-Verband bekam Schultze Videomaterial zur Verfügung gestellt, „da hat Juliani einen herausragenden Eindruck gemacht“. Malaysia, knapp 32 Millionen Einwohner, gilt nach Indien und Pakistan als dritte Kraft im Hockey in Asien. Der Verband ist laut Schultze total professionell aufgestellt und interessiert, talentierte Spielerinnen in Europa neue Erfahrungen sammeln zu lassen.

Das klappt jetzt ausgerechnet in Bremen. Finanziell geht der BHC laut Schultze kein Risiko ein. „Alle Spielerinnen sind weiter beim malaysischen Hockey-Verband angestellt und werden auch dort weiter bezahlt.“ Selbst die Flugkosten würde der Verband anteilig bezahlen. In Bremen werden dafür die Kosten für Kost und Logis übernommen, der BHC kann dabei auf seinen Sponsoren-Pool zurückgreifen.

„Ich bin gespannt, wie sich die ganze Zusammenarbeit entwickelt“, sagt der Coach. „Das ist für die Spielerinnen und auch für uns Neuland.“ Am Ankunftstag wird noch gebastelt, „aber spätestens am 15. August werden sie auf jeden Fall in Bremen sein und mit dem Training beginnen.“

Zur Sache

Das Saisonziel heißt sofortige Rückkehr in die Bundesliga

Der Traum vom Hockey-Oberhaus währte nur ein Jahr, aber beim Bremer HC wird längst schon wieder an der Rückkehr gearbeitet. Martin Schultze hat die Personalplanungen jetzt abgeschlossen.

Neun Spielerinnen haben den Klub verlassen, darunter die Leistungsträgerinnen Emma Davidsmeyer, Torfrau Mali Wichmann und Juliane Grashoff, die sich dem Ligaprimus Club an der Alster angeschlossen haben. Dafür hat der Trainer sechs Neuzugänge aus dem Ausland verpflichtet. Stürmerin Micaela Andrada und Mittelfeldakteurin Agostina Galimberti kommen aus Argentinien an die Weser.

Aus Südafrika stößt die 22-jährige Kaitlin Gouse Anfang September zum Kader hinzu, die drei Malaysierinnen komplettieren das Team. Schultze hat derzeit 20 Spielerinnen im Aufgebot. „Wir brauchen unbedingt Wettbewerb“, sagt er, „einige schalten gerne mal einen Gang zurück, wenn der Kader nicht groß genug ist.“ Start in die Saison ist am 7. September mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger Polo-Club. Der erste Auftritt in Bremen ist am 14. September, dann ist Blau-Weiß Köln zu Gast.