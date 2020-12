Sportliches Familienquartett: Janny, Greta, Emma und Marc Strauß (von links). Und nicht zu vergessen: Hund Motje. (Frank Thomas Koch)

Um acht muss der Hund raus. Motje heißt er. Motje braucht viel Auslauf und bekommt viel Auslauf. „Wir sind halt immer in Bewegung“, sagt Marc Strauß, damit hat er schon viel gesagt über die Familie Strauß vom Peterswerder. Über Vater Marc, Mutter Janny, die Kinder Emma und Greta. Und, nun ja, Motje. Das mit dem Bewegungsdrang stecke irgendwie in den Genen, vermutet Janny Strauß. Idealerweise sollte es in jeder Familie so eine Art Band geben, das sie verbindet. Hier ist es der Sport. Ohne Sport wäre es bestimmt immer noch die zusammenhaltende Familie Strauß. Ganz bestimmt wäre sie dann aber eine sehr andere Familie Strauß. Immerhin scheut sich der Familienvater nicht zu sagen: „Der Sport gibt uns ein Gerüst. Er ist das, was uns zusammenhält.“

Das war schon immer so, das war praktisch schon so, als es diese Familie noch gar nicht gab und sich alles erst anbahnte. Vater Marc, 45, lernte einst seine Janny, 43, Überraschung: über den Sport kennen. Zumindest indirekt, bei einem Vortreffen für eine Surfer-Freizeit. Er: früher mal Handballer in Bremen-Nord, mal Tennis, mal dieses, mal jenes ausprobiert. Sportbegeistert halt. Sie: auch sportbegeistert. Hat in Bremen Sport studiert, wenn auch nicht bis zum Abschluss.

Rund zwei Jahrzehnte später sind sie, so wie ihre Mädchen Emma, 16, und Greta, die an diesem ersten Weihnachtstag 13 Jahre alt wird, Mitglieder der Leichtathletik-Abteilung des SV Werder. Eine Familie in der Familie. Der SV Werder wird ja als gern als eine solche wahrgenommen, die ganze Leichtathletik-Szene erst recht. Versucht jemand, die Atmosphäre auf den Wettkämpfen fürs Springen, Rennen, Werfen zu beschreiben, landet er fast zuverlässig beim Vergleich mit einem großen Familientreffen. Alle vier vom Strauß-Quartett bestätigen das so.

Die Wettkämpfe. Es sind quasi die Magneten. Die Kinder machen sie gerne, die Eltern helfen gerne. „Es gibt doch nichts Schöneres, als in strahlende Kinderaugen zu schauen“, sagt Marc Strauß. Er ist beim Verein nicht nur aktives Mitglied des sogenannten Laufteams B, er packt wie seine Frau bei den Wettkämpfen und deren Organisation mit an. Tochter Emma probiert sich wie ihre Schwester in diversen Disziplinen aus, vielleicht schafft sie es im Mehrkampf mal zu deutschen Meisterschaften. Das sei auf jeden Fall ein Ziel, sagt sie.

Greta Strauß hat sich in der Trainingsgruppe von Leszek Kass auch an die hochkomplexe Disziplin Stabhochsprung herangewagt. Auch in der Gruppe von Sigrid Schwarting macht sie mit. Emma Strauß trainiert beim früheren Weltklasse-Hochspringer Roman Fricke. Der ist selbst so ein Sportfamilienvater, auch dessen Töchter betreiben Leichtathletik. Es gibt, gerade auch in der Leichtathletik, viele wie die Frickes und die Straußens. Sport als Familienkitt.

Sport auch als Ausgleich, auch das bestätigen sie allesamt in der Familie Strauß. Die Mutter, als pädagogische Mitarbeiterin an einer Bremer Grundschule beschäftigt, findet, dass ihre Kinder nach dem Training lernbereiter seien für Schulhausaufgaben. „Man fühlt sich klarer im Kopf“, sagt Tochter Greta. „Nach der Schule brauche ich erst mal etwas, um mich auszupowern“, sagt Tochter Emma. Der Vater spricht ebenfalls davon, wie er das brauche: Joggen mit seiner Laufgruppe, als Ausgleich zu seiner Arbeit als Gleisbauingenieur bei der BSAG. Um den Kopf frei zu kriegen, wie man so gerne sagt.

Das Faible für Sport – es ist hier primär nicht dafür da, damit man etwas wird im Sport. Sich steigern, sich messen, sich autesten und beweisen, na, klar: ist ein Antrieb. Aber nicht der alleinige. Tunnelblick auf Leistungsebene und Bestenlisten ist bisweilen der Schlüssel zu Erfolg und Erfüllung. In dieser Sportfamilie vom Peterswerder ist diese Perspektive eher nicht so ausgeprägt. Olympia: Wäre ein Traum. Die Wahrscheinlichkeit? Eher gering. Kein Problem, das so zu benennen. Ein Leben ohne Sport will sich hier auch ohne Olympiapläne niemand so gerne vorstellen. Ihre besten Freunde, erzählt Mutter Janny, hätten ihre Töchter über den Sport gefunden.

In diesen übersichtlich bunten Corona-Zeiten sei der Sport auch ein Ventil, sagt Marc Strauß. Wenn das Ventil denn geöffnet werden kann. Tochter Greta erzählt, wie sie zuletzt noch an Vormittagen zusammen mit den 28 anderen Schülerinnen und Schülern aus ihrer Klasse zum Sportunterricht in die Leichtathletikhalle des Weserstadions durfte. Am Nachmittag zum Training mit den anderen sieben, acht Kindern aus ihrer Trainingsgruppe durfte sie nicht. Wegen der erst spät in Gang gekommenen Sommersaison und diversen Hygieneauflagen waren 2020 Wettkampfreisen gemeinsam mit der ganzen Familie ohnehin nur selten möglich. Die Hallensaison wird zusammengestrichen. Schlimmstenfalls ganz gekippt.

Im Juni habe die Familie Strauß einen Camper angeschafft, erzählt Mutter Janny. Campingurlaube seien beliebt bei ihnen, und nun könnten auch die beliebten Familienreisen zu Wettkämpfen mit einem Nebeneffekt versehen werden. Unterbringung und Übernachtung bräuchten nicht erst groß organisiert zu werden. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Camper für die Reisen und Wettkämpfe bereitstand, landeten Reisen und Wettkämpfe auf Streichlisten. Doch aufgeschoben ist nicht aufge. . . und so weiter. Man darf ruhig davon ausgehen, dass das auch in der Familie Strauß alle so sehen.