Zwangspause für Trey Davis (am Ball) und die Eisbären Bremerhaven. (Sven Peter/Hansepixx)

Bremerhaven. Corona hat nun auch die Eisbären Bremerhaven fest im Griff: Beim Basketballteam aus der Pro A wurden jetzt vier weitere Personen aus dem Spieler- und Trainerkreis positiv getestet, alle vier müssen sich nun in eine 14-tägige Quarantäne begeben. „Zwei Spieler hatten vorab schon über Beschwerden geklagt. Deshalb überrascht uns das Testergebnis nicht“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann gegenüber dem WESER-KURIER.

Ausgangspunkt für diese Infektionskette im Bremerhavener Team um Coach Michael Mai dürfte die Auswärtspartie in Nürnberg am 8. November gewesen sein. Dort waren im Nachgang alle zehn Nürnberger Spieler und kurz darauf auch zwei Eisbären-Spieler positiv getestet worden. Das jüngste Heimspiel der Bremerhavener gegen die Artland Dragons aus Quakenbrück war aus diesem Grund bereits verlegt worden, nun wurde auch die kommende Auswärtspartie am Sonnabend in Trier abgesagt. Da Bremerhaven mit Blick auf die mindestens bis einschließlich 1. Dezember andauernden Quarantänemaßnahmen und zwei langzeitverletzten Spielern (Marcel Keßen/Kevin Yebo) bis zum Monatsende absehbar keine acht gesunden Profis zur Verfügung hat, wird wohl auch die Heimpartie am 28. November gegen Jena verlegt werden müssen.