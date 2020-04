BSV-LateNight-Moderator Bastian Fritsch war einer der Initiatoren des virtuellen Topspiels. (Christina Kuhaupt)

Torsten Bobrink musste erst mal einen großen Schluck aus seiner Bierflasche nehmen. Der Fußball-Fan des Bremer SV ist am Panzenberg für die Anzeigetafel zuständig. Die zeigte noch eine komfortable 3:1-Führung der Blau-Weißen an, doch gerade hatte Lars Tyca per Abstauber den 2:3-Anschlusstreffer für den FC Oberneuland erzielt. Höchst widerwillig tauschte Bobrink also die Zahlen aus und sorgte so für viele Lacher. Was sich nach einem typischen Vorgang auf einem Sportplatz am Sonntagnachmittag anhört, spielte sich allerdings nur zum Teil in der Realität ab.

Unter dem Motto „Digital statt Analog“ hatten der Bremer SV und der FC Oberneuland am Mittwochabend zum virtuellen Topspiel geladen. Auf der Playstation wurde das Bremen-Liga-Duell mithilfe des Spiels „Pro Evolution Soccer“ ausgetragen. Eigentlich sollten sich beide Vereine zu dieser Zeit auf dem Fußballplatz gegenüber stehen, doch der Spielbetrieb ist bekanntlich ausgesetzt. Also tüftelten die beiden Bremen-Ligisten gemeinsam mit dem Talkshow-Team von BSV LateNight an einer Alternative. Der Plan: Das virtuelle Spiel sollte auf Youtube übertragen und mit Live-Kommentaren begleitet werden.

Mit viel Liebe zum Detail hatte BSV-Fan Sorin Lemke die beiden Mannschaften in der Fußball-Simulation erstellt. Neben den Spielern hatte er auch die Trikots, Logos, Choreografien sowie die Fangesänge des Bremer SV eingepflegt. Das Spiel, das bereits vor dem Livestream auf Youtube absolviert worden war, endete mit einem 3:3 (3:1)-Unentschieden. „Das war so aber vorher nicht geplant. Er kann es wohl einfach nicht besser“, sagte Moderator Bastian Fritsch, der sich bei BSV LateNight den Namen „Herr Bastorra“ gegeben hat, mit einem Augenzwinkern über Sorin Lemke. Der Fan hatte mit seinem Bremer SV in der Simulation gegen den computergesteuerten FC Oberneuland gespielt. Begleitet wurde die Partie dabei von zahlreichen Einspielern. Sie waren der Grund, warum das Spiel bereits im Vorfeld durchgeführt worden war. „Seit ungefähr zwei Wochen haben wir im Hintergrund an unserem Projekt gearbeitet“, sagte Fritsch.

BFV-Präsident wartet an der Kasse

Die Übertragung war gegen 18.15 Uhr mit einigen Impressionen aus dem Panzenberg-­Stadion gestartet. In der Folge äußerten sich mehrere Funktionäre in den Einspielern. „Ich freue mich über das heutige Zusammentreffen. Der Panzenberg sieht fantastisch aus“, sagte zum Beispiel Peter Warnecke, Vorsitzender des Bremer SV, und fügte an: „Leider sind die Sportsenatorin Anja Stahmann und der Präsident des Bremer Fußball-Verbandes noch nicht da. Vielleicht schaffen sie es ja zur zweiten Halbzeit.“

Prompt meldete sich Björn Fecker in einem Einspieler zu Wort: „Doch, doch, ich bin dabei. Es war nur etwas voller an der Kasse“, sagte der BFV-Präsident mit einem Augenzwinkern. In einer Telefonkonferenz philosophierten neben Bastian Fritsch auch seine Late­Night-Kollegen „Herr Schlag“ (Stefan Mibs) und „Herr Palawan“ (Armin Eden) sowie die Trainer Maik Stolzenberger (BSV) und Kristian Arambasic (FCO) über das virtuelle Spiel. Nachdem die jeweiligen Stadionsprecher Franz Roskosch und Florian Dietrich die Aufstellungen der beiden Teams verkündet hatten, führte kein Geringerer als Sven Jablonski die beiden Mannschaften auf das Feld. Der Bundesliga-Schiedsrichter vom Blumenthaler SV ließ sich den Spaß in einem kurzen Einspieler nicht nehmen, bevor der Livestream in die virtuelle Welt wechselte.

Hier erspielte sich der Bremer SV bis zur Pause eine 3:1-Führung. Während sich Kristian Arambasic über die Schwäche seiner Mannschaft bei hohen Bällen echauffierte, lobte sein Gegenüber das vermeintliche Training der vergangenen Wochen. „Wir haben extra noch einmal Flanken und Eckbälle studiert“, sagte Maik Stolzenberger und lachte. Auch in der zweiten Halbzeit lieferten sich die beiden Teams ein offenes Spiel, doch erst die Einspieler und die Kommentare abseits des Platzes sorgten für die allgemeine Erheiterung. Mehrere Hundert Zuschauer verfolgten den Livestream im Internet und sahen, wie der FC Oberneuland nach der Pause sogar noch zum 3:3-Ausgleich kam. Bastian Fritsch war angesichts der Resonanz zufrieden: „Der Aufwand hat sich gelohnt.“