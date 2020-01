Bleibt Werder zwei weitere Jahre erhalten: Vizeweltmeister Mattias Falck. (Frank Koch)

Mattias Falck hat Ende vergangener Woche mit der schwedischen Tischtennis-Nationalmannschaft die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geschafft. Ein großer Erfolg für ihn – und ein doppelter dazu, denn damit wird der amtierende Vizeweltmeister in Japan sowohl im Einzel als auch im Team für sein Heimatland spielen. Fast zeitgleich hat aber auch sein derzeitiger Verein einen großartigen Erfolg gelandet: Der SV Werder hat den 28-Jährigen für zwei weitere Jahre an sich binden können. Der Vertrag mit Laufzeit bis 2022 ist inzwischen von beiden Seiten unterschrieben.

„Mattias ist unsere Königsverpflichtung“, sagt Werders Teamchef Sascha Greber. Warum der 50-Jährige das so sagt, belegen die aktuellen Bilanzen: Falck ist Nummer eins in Europa, Nummer acht in der Welt und mit 20 Siegen in 29 Einzelspielen die Nummer drei der laufenden Bundesliga-Saison. Doch für Greber sind nicht nur die Fakten wichtig, sondern auch die außergewöhnlichen Eigenschaften, die er an dem Profi schätzt. „Er ist ein Topteamplayer“, sagt Greber, „er ist aber auch die menschliche Bereicherung, die wir uns von ihm erhofft hatten.“

Mattias Falck wechselte im vergangenen Sommer zu Werder. Jetzt, ein halbes Jahr später, lässt sich also sagen, dass der Schwede gekommen ist, um länger zu bleiben. Angesichts seiner Qualität ist das keineswegs eine Selbstverständlichkeit, zumal der Skandinavier bei vielen Klubs Begehrlichkeiten geweckt hat. Der Schwede bestätigt, dass er von anderen Vereinen umworben war – auch von anderen Bundesligisten. Aber offensichtlich betrieb nicht nur Mattias Falck, sondern auch der SV Werder beste Eigenwerbung. „Ich bin glücklich in Bremen, spiele gut und fühle mich wohl“, sagt er. Das sei sehr wichtig für ihn, sodass er auch nicht lange hatte überlegen müssen, bis er Werders Frage nach einer möglichen Verlängerung mit Ja beantwortete. „Wir haben einen tollen Mannschaftsgeist, und Teammanager Sascha Greber und Trainer Cristian Tamas machen einen hervorragenden Job“, lobt der 28-Jährige Werders in sportlicher Hinsicht Hauptverantwortliche.

Zwischen Bremens Topklub und Schwedens Topspieler scheint eine innige Liebesbeziehung entstanden zu sein. Denn Falck schwärmt auch vom sportlichen Umfeld Werders in den höchsten Tönen. Nicht nur die Spieler würden gut zusammen arbeiten und sich gegenseitig prächtig unterstützen, auch die medizinische Versorgung mit Ärzten und Physiotherapeuten sei sehr gut. „Der Verein verfügt in allen Bereichen über ganz viel Wissen“, sagt Falck, der im südschwedischen Halmstad lebt und sich wohl nicht ganz zufällig den nördlichsten deutschen Bundesligisten als sportliche Wahlheimat ausgesucht hat.

Ihre langjährige Zusammenarbeit trägt lange schon Früchte: Werder-Trainer Cristian Tamas (links) und Teammanager Sascha Greber. (Christina Kuhaupt)

Der SV Werder wiederum durfte schon die Verpflichtung des Weltranglisten-Achten und darf erst recht die jetzige Vertragsverlängerung auch als Anerkennung seiner jahrelangen guten Arbeit verbuchen. Die unaufgeregte, stets verlässliche Art von Sascha Greber und Cristian Tamas hat sich längst international herumgesprochen. „Für mich als Trainer ist Mattias' Verbleib in Bremen herausragend“, sagt Tamas. Im Vorjahr habe der Klub auf Verjüngung gesetzt, als er neben Falck auch den inzwischen 23-jährigen Kirill Gerassimenko und den inzwischen 27-jährigen Marcelo Aguirre verpflichtete. Nur Hunor Szöcs (27) war aus dem alten Kader geblieben.

Jetzt möchten Tamas und Greber das Quartett zusammenhalten, um in der kommenden Saison noch besser zu werden. „Inzwischen ist das Potenzial der Mannschaft zu erkennen“, sagt der Trainer. Wohl wahr, denn der derzeitige vierte Platz in der Bundesliga macht Werder zu einem heißen Kandidaten für die Playoff-Runde um die deutsche Meisterschaft. Worüber sich Tamas außerdem sehr freut: Mit Hunor Szöcs und Marcelo Aguirre hat er ein Doppel entwickelt, das mit seiner 4:0-Bilanz aktuell die Liga-Rangliste anführt. Zur Erinnerung: Zur Spielzeit 2018/19 wurde das Abschlussdoppel wieder eingeführt, das bei unentschiedenem Spielstand von 2:2 die Entscheidung einer Partie herbeiführt. Siebenmal ging Werder in dieser Saison ins Doppel, sechsmal – übrigens stets mit Hunor Szöcs – behielt der Klub die Oberhand. Es ist nicht zu bestreiten, dass Werder auch wegen seiner Doppelstärke aktuell gut dasteht.

So wie sich die Mannschaft bislang entwickelt habe, sehen Tamas und Greber weitere Steigerungsmöglichkeiten. „Ich bin überzeugt, dass sich Mattias, wenn es ruhiger für ihn wird, noch besser präsentieren kann“, sagt der Teammanager. Er erinnert daran, welche Turbulenzen Mattias Falck in den vergangenen Monaten durchstehen musste. Erst die (Vize-)Weltmeisterschaft im April, dann Turnier auf Turnier, dann Saisonstart mit Werder im August, dann das erstmalige Vaterwerden im Oktober, schließlich die mehrmalige Pendelei zwischen Auftritten in Asien und Europa: Mattias Falck kam überhaupt nicht mehr dazu, vernünftig zu trainieren. Er saß nur noch im Flugzeug oder im Auto, geplagt vom ständigen Wechsel der Zeitzonen.

Bis zum Sommer, bis zu den Olympischen Spielen vom 24. Juli bis 9. August, dürfte es für die weltweit beschäftigten Profis kaum ruhiger werden. Und die Pause danach bis zum Beginn der kommenden Bundesliga-Saison wird auch nicht sehr lang werden. Was Werders Verantwortlichen jedoch nichts ausmacht, weil sie ja zwei weitere Jahre auf Mattias Falck bauen können. Das ist übrigens ein Erfolg auch des Zusammenspiels mit der Vereinsführung. „Ohne die Unterstützung des Präsidiums mit Hubertus Hess-Grunewald an der Spitze wäre die Verpflichtung nicht möglich gewesen“, sagt Sascha Greber, als Teammanager selbst ein Experte im Teamplaying.

Zur Sache

Playoff-Runde greifbar nahe

Schafft der SV Werder erstmals nach 2013 den Einzug in die Playoff-Runde der Tischtennis-Bundesliga? „Wenn wir unser Level halten können, sollten wir das schaffen“, sagt Topspieler Mattias Falck. Um nachzuschieben: „Und dann kann alles passieren.“ 2013 passierte das Unerwartete, als die Mannschaft von Trainer Cristian Tamas im Halbfinale Borussia Düsseldorf ausschaltete und auch das Finale gegen die TTF Ochsenhausen für sich entschied. „Als wir das eine Mal die Chance hatten, konnten wir sie auch gleich nutzen“, sagt Sascha Greber. Doch Werders Teamchef ist weit davon entfernt, Gedanken an die zweite Meisterschaft seines Klubs zu verschwenden. Schon die Qualifikation für die Playoff-Runde sei ein langer Weg.

Werders Chancen stehen allerdings so gut wie seit 2013 nicht mehr. Als aktueller Tabellenvierter – die ersten Vier der Bundesliga-Hauptrunde ziehen ins Halbfinale ein – haben die Bremer (26:10) derzeit vier Zähler Vorsprung vor den punktgleichen Post SV Mühlhausen und TTC Bergneustadt (je 22:14). Werders Gegner an den letzten vier Spieltagen heißen Mühlhausen (A=auswärts/16.2.), Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken (H=heim/23.2.), der Tabellenzehnte TTC Fulda-Maberzell (A/8.3.) und der Tabellenvorletzte TTC Grenzau (H/13.4.). Da sich auch Werders Konkurrenten noch gegenseitig Punkte abnehmen werden, scheint (mindestens) Platz vier für die Bremer realistisch.