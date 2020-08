Als Physiotherapeutin und Athletiktrainerin bleibt Anke Eyink beim TV Eiche Horn Bremen ganz nah dran an ihrem Sport. (Frank Thomas Koch)

Wenn die Saison im September tatsächlich wieder beginnen sollte, sehen wir Sie dann wieder aktiv auf dem Volleyballfeld?

Anke Eyink: Das ist noch ziemlich offen. In der ersten Mannschaft natürlich schon lange nicht mehr. In der zweiten Mannschaft hab ich drei Jahre lang mitgespielt und dabei vor allem die letzten beiden Jahre immer wieder gesundheitlich zu kämpfen. Unterschiedlichste Baustellen, sodass ich die Serien nie so richtig durchspielen konnte. Das nervt, und deswegen stehe ich in der Zweiten zwar auf der Liste, aber die haben in dieser Saison einen großen Kader und viele junge Spielerinnen, die integriert werden sollen. Was ich im Übrigen total gut finde. Also mal gucken.

Ich war bisher nur beim Beachvolleyball im Sand, aber das Hallentraining beginnt jetzt wieder und ich muss sehen, was mein Körper dazu sagt. Ob es überhaupt funktioniert. Wenn es passt, kann ich in der Zweiten auflaufen, muss es aber nicht. Aber ich glaube, dass es dazu eher nicht kommen wird, weil wir auch nur sehr wenige Spiele haben werden. Die Ligen sind geschrumpft, wir sind nur noch sieben Teams in der Oberliga, das heißt sechs Auswärtsspiele und drei Doppel-Heimspieltage. Ich lasse das alles auf mich zukommen und empfinde es als Luxus, dies tun zu können.

Ja, am Anfang war es nicht so leicht, das zu akzeptieren. Ich war ja verletzungsbedingt ausgestiegen und dachte, das ist jetzt der Schlusspunkt. Nach über einem Jahr Pause habe ich mich dann langsam wieder reingearbeitet, habe mittrainiert und es ging. Aber ehrlich gesagt, so ganz richtig hat es nicht mehr funktioniert. Am Anfang war das schon ein blödes Gefühl, das alles nicht mehr so zu können, was vor ein paar Jahren noch möglich war. Das war dann schon ein doofer Cut, aber auf der anderen Seite bin ich ja trotzdem immer wieder irgendwie dabei geblieben.

Ich war immer noch mit im Training, habe dann angefangen, bei der ersten Damenmannschaft das Athletik-Training zu übernehmen. So konnte ich nebenbei noch mitmischen. Ich durfte dann – und ich sage bewusst „durfte“ – immer mal mittrainieren. Das wurde dann aber von Saison zu Saison weniger.

Zum einen, weil ich das körperlich einfach nicht mehr schaffe. Mittlerweile ist mir das einfach alles zu hoch, zu schnell und zu hart. Zum anderen hatten wir die letzten Jahre immer einen großen Kader. Wenn du eh schon 14 Leute in der Halle hast, mache ich natürlich nicht auch noch mit.

Ich bin ja immer noch dabei, aber eben immer ein bisschen weniger. Und das ist auch in Ordnung. Weil ich das mein Leben lang gemacht habe, und da bleiben natürlich andere Dinge auf der Strecke. Das merkt man manchmal erst jetzt. Corona hat das Übrige dazu beigetragen, dass auf einmal alles auf Null war und ich Dinge getan habe, im Garten oder so, die ich mein Leben lang noch nie gemacht habe, für die ich auch einfach keine Zeit und vor allem keine Muße hatte.

Die Familie steht natürlich ganz oben. Früher wurde immer alles um mein Volleyball herum gestrickt. Mittlerweile orientiert sich das schon seit langem immer mehr Richtung Kinder. Jetzt verzichte ich mehr. Früher war es undenkbar zu verzichten oder irgendwo nicht daran teilzunehmen. Dass Volleyball an erster Stelle stand, war einfach gesetzt. Daran hat sich alles orientiert. Nicht nur ich, sondern vor allem auch meine Familie. Seit ein paar Jahren löst sich das immer mehr auf.

Ich kann jetzt, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ein Training absagen. Oder wie zum Beispiel in den letzten zwei Jahren zu den Auswärtsspielen der Ersten gar nicht mehr mitfahren. So etwas konnte ich früher mit mir gar nicht vereinbaren. Das kann ich inzwischen ganz gut.

Genau, es ist eine ganz nette Verknüpfung und es macht mir Spaß, mich entsprechend zu engagieren und das zu verbinden. Ich habe nie so die klassische Rolle als Team-Physio übernommen, der die Spielerinnen vor und nach dem Training behandelt. Aber natürlich kümmere ich mich, wenn es notwendig ist und versorge sie vor Ort oder in unserer Praxis. Mein eigentlicher Schwerpunkt liegt aber im Athletikbereich.

Das mache ich diese Saison auf jeden Fall weiter, aber das ist von drei verlässlichen Trainingseinheiten in der Woche bis auf ein bis zwei Einheiten geschrumpft.

Entstanden ist das wie wohl bei vielen Physios, dass sie mal selber bei der Therapie waren. Damals wohnte ich noch in Itzehoe und spielte in Hamburg Volleyball. Ich war gerade verletzt, wahrscheinlich auch schon das Knie, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich war dann bei Dr. Wessinghage in der Reha Nord. Die hatten eine Physiotherapie mit einem Trainingsraum, so wie ich jetzt im Prinzip auch arbeite, das fand ich spannend. Die eigene Erfahrung und die Tatsache, dass dort aktiv in der Trainingstherapie mit Geräten et cetera gearbeitet wurde, haben mich beeindruckt.

Ich finde, es hilft, weil ich natürlich ein gutes Verständnis dafür habe, dass alle zügig wieder auf den Platz oder in die Halle wollen. Aber ich will allen anderen Physios nicht absprechen, dass sie sich nicht genauso gut da hineinversetzen können. Man hat einfach einen besonderen Bezug zu Leistung, sich zu fordern, an seine Grenzen zu gehen, zu Pflichtbewusstsein.

Es macht halt viel Spaß, mit den Kindern Dinge zu erleben, die man selber mal erlebt hat. Alle stecken ja irgendwie im Sport. Juli und Lisa spielen Volleyball, Lene Fußball. Alle haben ihre Mannschaften und ihre Geschichten. Das ist schon spannend und macht Spaß, zuzugucken. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen und nutze jede Gelegenheit.

Oh ja. Das war schon etwas Besonderes für mich. Das war vorletzte Saison, da sind wir mit Eiche II in die Regionalliga aufgestiegen. Juli spielt eigentlich bei Bremen 1860, hat aber als Jugendspielerin in der Landesauswahl ein Zweitspielrecht. Daher war sie ein paarmal dabei, und ich habe tatsächlich einmal gemeinsam mit ihr in einem Punktspiel auf dem Feld gestanden. Jetzt wird sie künftig bei der Ersten in der Dritten Liga einmal in der Woche mittrainieren.

Ich freue mich einfach darüber. Ich möchte, dass sie Sport machen. Sie haben einiges probiert, und dann hat sich das einfach so ergeben. Wenn es etwas anderes gewesen wäre, auch gut. Eine Mannschaftssportart finde ich gut. Klar ist es jetzt schön, weil ich mich im Volleyball auskenne und man Dinge teilt und sich darüber austauschen kann.

Nicht schwer. Es macht Spaß, zuzugucken. Ich finde, das ist großer Sport, und manchmal kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das auch mal so konnte. Das ist schon beeindruckend, wie schnell und unheimlich athletisch sie spielen. Das macht mir Spaß, in dem Rahmen dabei zu sein. Manchmal finde ich es sogar ganz gut, dass ich bei dem Programm, das ich mit den Spielerinnen mache, nicht mitmachen muss und daneben stehen darf.

Ich musste mich schon erst einmal dran gewöhnen, was nicht einfach war. Anfangs habe ich ja noch mittrainiert und immer noch versucht, meine Grenzen auszuloten. Das hat schon ein paar Jahre gedauert. Das war ein Prozess. Jetzt kann ich sagen, es ist gut so wie es gelaufen ist.

Zur Person

Anke Eyink (47)

Anke Eyink wurde in Itzehoe geboren. Von 1992 bis 1995 spielte sie bei der Volleyball-Gemeinschaft Alstertal-Harksheide (Regionalliga, 1. Bundesliga, 2. Bundesliga). 1996 wechselte sie zum USC Münster in die 2. Liga, beendete ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin dann in Bremen. Im gleichen Jahr kam sie zum TvdB nach Bremen (1. Liga, 2. Liga, 1. Liga), bevor sie nach Auflösung der Mannschaft zum TV Eiche Horn kam. Dort spielte sie mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga, 2. Liga und 3. Liga. Eine langwierige Knieverletzung zwang sie 2012, sich allmählich aus dem Leistungsvolleyball zurückzuziehen. Eiche blieb sie als Physiotherapeutin und Athletiktrainerin der ersten Damenmannschaft weiter treu. Mit dem TV Eiche Horn II gelang ihr 2018 der Aufstieg in die Regionalliga, 2019 ging es wieder zurück in die Oberliga. Anke Eyink lebt mit ihrem Partner Sören Dreyer in Findorff mit ihren gemeinsamen Kindern, den 15-jährigen Zwillingen Juli und Lene sowie der 18-jährigen Lisa. Lisa und Juli traten sportlich in die Fußstapfen ihrer Mutter und spielen Volleyball, Lene spielt Fußball beim ATS Buntentor II.

Zur Sache

Neuer Anlauf in Richtung 2. Bundesliga

Die erste Mannschaft des TV Eiche Horn bleibt in der 3. Liga das Bremer Aushängeschild in Sachen Frauen-Volleyball. Die Trainer Marcus Lentz und Britta Richter sowie Physiotherapeutin und Athletiktrainerin Anke Eyink hätten das Team von der Berckstraße beinahe noch in die 2. Liga geführt. Trainer, Spielerinnen und der Verein sprachen sich jedoch dagegen aus, die Aufstiegschance wahrzunehmen, die sich aufgrund des coronabedingten vorzeitigen Saisonendes ergeben hatte. Gemeinsam wurde entschieden, dass der gute dritte Tabellenplatz in der kommenden Drittliga-Saison mit einer ähnlich starken Leistung bestätigt werden soll. „Wir wollen beweisen, dass wir auch tatsächlich dahin gehören. Das würde auch die Akzeptanz innerhalb des Vereins, eine Zweitliga-Saison mitzutragen, deutlich erhöhen“, sagte Marcus Lentz.

Das zweite Horner Team wird wieder in der Oberliga an den Start gehen. Dabei steht den Volleyballerinnen um Trainer Matthias Gilch in der geschrumpften Siebener-Staffel eine kürzere Saison bevor. Erstmals treten dabei alle drei Bremer Oberliga-Vertreter in einer Staffel an, denn auch Bremen 1860 und die BTS Neustadt gehören der neu zusammengefassten Oberliga 2 an. Die Saison soll am 19. September beginnen und am 13. März 2021 enden.