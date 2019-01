Und wieder ein Siegerfoto: Die Dart-Spieler des DC Vegesack sind kürzlich zum siebten Mal deutscher Mannschaftsmeister geworden. (Martin Hebecker)

Vegesack. Der Dart-Club Vegesack ist das, was der FC Bayern im Fußball ist: deutscher Rekordmeister. Mit dem siebten Mannschaftstitel, Ende Mai im Bürgerzentrum Neue Vahr errungen, wurde Mülheim überholt. Ein Ende der Erfolgsstory, die in ihren Anfängen eng mit dem Fußball verknüpft ist, ist nicht in Sicht. Teamkapitän Detlef Dolinski erinnert sich, dass der Weg zum ersten Mannschaftstitel nervenaufreibend war: „Wir galten schon als das Leverkusen des Dartsports.“ Viermal hatte der DC Vegesack das Finale verloren, ehe 2006 der Befreiungsschlag mit dem 7:6 gegen den Erzrivalen Bochum gelang. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 und 2018 folgten sechs weitere Titelgewinne, die den DC Vegesack schließlich zum Rekordmeister machten.

„Wenn wir noch ein paar Jahre so zusammenbleiben, sollte noch der eine oder andere Titel folgen“, meint Detlef Dolinski, der 1986 zu den Gründungsmitgliedern zählte. Bevor Dart eine immer größere Rolle spielte, hatte Dolinski bei der SG Aumund-Vegesack Fußball gespielt und sich nach dem Training in der Vereinsgaststätte mit Vereins- und Teamkollegen am Dart-Board gemessen. Nach und nach entwickelte sich Dart zum Vereinssport.

Dart wird in Bremen aber nicht nur vom DC Vegesack auf Bundesliga-Niveau betrieben. Die Ratten Bremen sind dabei, sich aus dem Schatten der Nordbremer ins Rampenlicht zu begeben. Die Ratten haben als Aufsteiger einen starken fünften Rang in der Bundesliga-Nord erreicht und die Endrundenteilnahme mit den jeweils besten vier Teams aus dem Norden und dem Süden der Republik nur knapp verfehlt.

Heidkuhle, La Tortuga, Zum Zum, Malheur, Roadhouse und Check Out – in diesen Spielstätten gastierte der DC Vegesacks anfangs und beschritt den Weg aus der untersten Spielklasse ins Oberhaus. „Wir haben jeden Tag gespielt. Dart hat uns nicht mehr losgelassen“, erzählt Michael Klönhammer, der ebenfalls ein Mann der ersten Stunde ist und an allen Titelgewinnen beteiligt war. „In unserer ersten Saison haben wir in der Hinrunde alle Spiele verloren, aber schon in der Rückrunde alle gewonnen“, erzählt er.

"Kein Gezicke, kein Geärgere"

Schon bald ging es steil bergauf. Da in der Bundesliga Räumlichkeiten mit mindestens 30 Sitzplätzen und vier Boards gefordert wurden, musste der DC umziehen und spielte im Waller Tor, Meisenfrei, Dartpalast Habenhausen und im Jugendfreizeitheim Rablinghausen. Dann ging es zurück ins umgebaute Nigtfly (ehemals Malheur), wo heute in den Heimspielen der Bundesliga Nord die Voraussetzungen für die Endrundenteilnahmen geschaffen werden. Der Weg nach oben begann laut Detlef Dolinski nach der zweiten oder dritten Saison: „Einen Teil von uns hatte der Ehrgeiz gepackt. Wir spielten viele Turniere. Am liebsten, wenn wir wussten, dass dort starke Spieler am Start waren. Das erhöhte unsere Spielstärke.“ Schnell wurden die Vegesacker ein gefürchteter Gegner, der sich gerade in Pokalpartien unheimlich pushen und die Konkurrenz damit beeindrucken konnte. „Das kannten wir vom Fußball“, erklärt Detlef Dolinski.

Dieser Teamgeist wirkte wie ein Magnet, der Club wuchs quantitativ und qualitativ. „Wir nahmen nie Leute auf nur wegen der Spielstärke. Es musste einfach alles passen. Wir haben auch schon Nationalspieler, die zu uns wollten, abgelehnt“, lautet Dolinskis Credo. Er führt es auf die Kontinuität im personellen Bereich zurück. Wer einmal beim DC Vegesack ist, bleibt praktisch für immer. So blieben auch Spieler wie Andree Welge und Tomas Seyler, die lange die deutsche Szene dominierten und auf den großen Dart-Bühnen dieser Welt standen. Welge und Seyler waren die ersten Deutschen, die bei der Profi-WM antraten. „Es ist eine gewachsene Mannschaft, es gibt keine Söldner. Wir haben nur Leute, die bei uns reinpassen. Es gibt kein Gezicke, kein Geärgere, jeder ist austauschbar“, sagt Tomas Seyler. der auch als Kommentator beim TV-Sender Sport1 tätig ist. Wer aufgestellt wird, der gibt sein Bestes. Wer nicht, der unterstützt. Keiner drängt sich in die erste Reihe.

Auch nicht bei der Medaillenvergabe nach dem siebten Titelgewinn im Bürgerzentrum Neue Vahr. Da hatte die Crew um Johann Peltzer, dem Präsidenten des Deutschen Dart-Verbandes (DDV), nicht für jeden Spieler des üppigen Vegesacker Kaders eine Medaille zur Hand. Ausgerechnet Matchwinner Andree Welge ging leer aus. Kein Problem für ihn, mit einem Lächeln sah er darüber hinweg. Verschmitzt gelächelt hatte er zehn Minuten zuvor. Da hatte er im Doppel an der Seite von Robert Allenstein drei Legs nach einem 0:1-Rückstand mit einem Double (20/20/10) im ersten Versuch beendet und den Schlusspunkt zum 7:5 gegen Kelheim gesetzt.

Der Kader wird noch stärker

Aber nicht nur Welge und Seyler bürgen dafür, dass der DC Vegesack auch in den kommenden Jahren zu den heißen Titelanwärtern zählen wird. Auch die Lokalmatadoren René Berndt, Alexander Patz und Michael Klönhammer, die Hamburger Robert Alleinstein und Torsten Wöhlk oder der Düsseldorfer Olaf Tupuschis sind absolute Spitzenleute. Und nicht nur sie, sondern auch alle anderen des 18-köpfigen Kaders treten auch in der Saison 2018/19 wieder für den DC an. Die Kadergröße und die Qualität lassen Andree Welge von einem „Luxusproblem“ sprechen. Auch diesbezüglich gibt es eine Parallele zum FC Bayern. Der Umgang mit diesem Luxusproblem wirkt in Vegesack deutlich entspannte.

Zwei Veränderungen gibt es aber schließlich doch. Detlef Dolinski wird sich künftig ausschließlich der Rolle als Teamkapitän widmen, und mit Raoul Kanitz kommt ein Neuer hinzu. Kanitz lebt in Lilienthal, ist Bremer Meister und die Nummer zehn der deutschen Rangliste. Damit wird der Kader sogar noch stärker und der Erfolgshunger keineswegs geringer. „Die Titelverteidigung ist das Ziel“, sagt Detlef Dolinski. Er träumt schon jetzt davon, den Pott zum achten Mal in Empfang nehmen zu dürfen.