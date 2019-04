Auch Leon Craig Esso übt schon fleißig: Judo-Liebhaber Yannick Ntyame beim Training im Bremer JC Asahi. (Frank Thomas Koch)

Bremen. 763 Männer waren schneller als er. Auch 108 Frauen waren eher im Ziel. In seiner Altersklasse, der M 35, ist Yannick Ntyame auch nur bescheidener 99. geworden. Wenn man für die 21 Komma-ein-bisschen-noch-was Kilometer 1:45:45 Stunden benötigt, dann muss kein Weltklassefeld her, um einen Spitzenplatz zu verpassen. Trotzdem ist im vergangenen Herbst bei diesem Halbmarathon im Rahmen des 14. Bremen-Marathons der insgesamt 873-schnellste namens Ntyame als deutscher Vizemeister seiner Altersklasse angetreten. Und in diesem Frühjahr sogar deutscher Meister geworden.

Nun ja, man kann es sich denken: nicht im Laufen. Yannick Nytame ist Judoka. Was seine Lauf-Leistung erst recht ins rechte Licht rückt, ist allerdings nicht die andere Sportart. Es ist eher die Gewichtsklasse. Er ist 1,85 Meter groß, das ist okay fürs Laufen. Er ist aber 99 Kilogramm schwer, das ist fürs Laufen eher so: geht so. Es gibt keine umfassenden Erhebungen darüber, aber man darf wohl mit einiger Berechtigung vermuten: Unter Deutschlands Männern, die in diesem Jahr 40 werden und so um die 100 Kilo auf die Waage bringen, wird es nicht viele geben, die fitter sind als dieser Yannick Ntayme vom Bremer JC Asahi. Man könnte auch einfach sagen: ein Schwergewicht halt.

Seine Judo-Geschichte beginnt nicht in Kamerun, wo er geboren wurde. Da begann nur der Körper von Yannick Ntyame, ein Körper mit Wums zu werden. Aufgewachsen in einer Familie mit sechs jüngeren Schwestern, zog es ihn schon immer, so erzählt er es, in die Fitnessstudios. Oder er joggte. Oder machte etwas anderes, Hauptsache, etwas Sportliches. Und 2004 kam er nach Bremen, um an der Hochschule Elektrotechnik zu studieren. Um das nötige Geld zu verdienen, hatte er eine nicht eben abwegige, aber doch irgendwie unorthodoxe Idee. Könnte nicht sein kräftiger Körper sein Kapital sein? Er wurde Türsteher in einer Diskothek in Delmenhorst.

Der Traum des Hünen

Türsteher. Disko. Hm. „Ja“, sagt Ntyme, „ich wurde geschlagen, ich wurde angegriffen.“ Das Problem war nicht, dass er sich nicht wehren konnte. Er war zumeist ja doch der deutlich Kräftigere. Er ist wirklich ein Hüne. Das Problem war: die fehlende Technik. Wie den Provokateur beziehungsweise Angreifer fixieren? Sozusagen: Wie den Gegner vollkommen besiegen, ohne ihm sehr wehzutun. „Ich bin ein lieber Mensch“, sagt Yannick Ntyame, und damit hat er dann auch einen sehr zentralen Satz im Hinblick auf seine Judo-Karriere gesagt. Judo ist ja so etwas wie der sanfte Weg zum Sieg im Kampf. Unmissverständlich siegen, ohne heftig wehzutun. Ntyme suchte nach jemandem, der ihm die Techniken beibringt. Und fand Marcus Utzat.

Der in der Szene bestens bekannte Meister und Trainer mit seinem Judo-Club Asahi, erst am Schwarzen Meer, inzwischen in der Stresemannstraße, war allerdings sehr skeptisch, als dieser fast 30-jährige große Deutsch-Kameruner, der nie zuvor eine Judo-Matte betreten hatte, erstmals bei ihm auf der Matte stand. Utzat wettete mit einem Judo-Kollegen, dass Ntyame keine zwei Wochen durchhält. Judo mag der sanfte Weg sein, aber es ist ein harter Sport. Ein sehr anspruchsvoller. Die meisten Erwachsenen, die zu ihm kämen, sagt Utzat, würden schon bald wieder aussteigen.

Ntyame stieg nicht aus. Er nahm sich zwar eine Auszeit von mehr als zwei Jahren, über die er nicht allzu viel verraten mag. Nur soviel: „Privater Stress. Sagen wir mal so: Ich hatte keine Motivation mehr.“ Doch er kehrte zurück in Utzats Club. Und war motivierter denn je. Judo, das hatte ihn angefixt, sagt er. Lange, bevor er daran dachte, es mal mit Wettkämpfen zu versuchen.„Mir war schon nach zwei Trainingseinheiten klar, dass ich diese Sportart lieben werde“, sagt er. Ntyame, der mittlerweile als Elektriker und Elektrotechniker arbeitet, trainierte immer intensiver. Er machte die Gürtel, bis zum braunen, dem höchsten vor den schwarzen Meistergürteln. Er brachte vor zwei Jahren seinen damals achtjährigen Sohn Leon Craig Esso mit in den JC Asahi, er brachte auch andere Migrantenkinder aus Afrika zum Judotraining. Und gibt Übungsstunden für den Nachwuchs im JC Asahi.

Und darf sich seit Neuestem Deutscher Meister nennen. In seiner Alters-und Gewichtklasse waren in Maintal 16 Schwergewichtler angetreten. Er siegte sich bis ins Finale. Dort gewann er nach knapp zwei Minuten vorzeitig gegen den Hamburger Christopher Schwarz, durch einen Haltegriff. „Er kämpft manchmal ein bisschen unorthodox. Aber sehr souverän und ruhig“, sagt Utzat. Ruhe bewahren, das sei neben der Physis die große Stärke von Yannick Ntyame. Im Judo-Duell die Ruhe bewahren, das ist nicht so leicht. Wenn das Adrenalin hochschnelle, wenn man die Stärke des Gegners spüre, „da bleibt man nicht automatisch ganz ruhig“, sagt er. Bleib ruhig, das wurde eine Art Mantra im Coaching von Utzat. Der richtige Moment, eine überlegene Physis auszuspielen, will gefunden sein. Manchmal kommt er erst in den letzten Sekunden des Kampfes. Judo, das habe auch etwas von Schach, man müsse immer schon den nächsten Schritt vorausdenken, sagt Utzat. Ntyame gibt zu: Anfangs hätten ihn viele Gegner einfach ausgekontert.

Heute wird er eher selten ausgekontert. Er hat sein Standing in der Szene, er tritt für eine Kampfgemeinschaft von Judoka aus Oyten und Bremen in der Niedersachsenliga an. Seine Familie in Kamerun, erzählt er, sei stolz auf seine kleine späte Judo-Karriere. So stolz wie auf die eine Schwester, die auch nach Europa ging und inzwischen als Anwältin in Luxemburg arbeite. Und dann hat Hüne Ntyame, der laut Utzat zwar nie pünktlich, aber immer frohgelaunt im Judo-Club erscheint, noch einen Judo-Traum.

Judo sei in seiner Heimat ein sehr teurer Sport, den sich viele Kinder nicht leisten könnten. Er würde gerne Sponsoren finden, um Kindern zu ermöglichen, Judo zu erlernen. „Wissen Sie, wie weh das tut: Fall-Übungen auf einer Wiese?“, fragt er. Wenn die Kinder doch eine Judomatte hätten. Ein Quadratmeter Judomatte koste aber 50 Euro, und hundert Quadratmeter würden schon nötig sein für ein Training. Judo, das ist wirklich das Ding geworden für Yannick Ntyame.

Zur Sache

Heim-Kampftag in der Unihalle

Zum zweiten von insgesamt vier Kampftagen in der diesjährigen Saison der Niedersachsenliga soll es an diesem Sonnabend ab 14.45 Uhr in der Bremer Unihalle auf die Matten gehen. Die Niedersachsenliga ist die dritthöchste Judo-Liga in Deutschland. Die Startgemeinschaft Enjoy Judo Oyten sowie OT Bremen, für die - wie der Schwergewichtler Yannick Ntyame vom JC Asahi – Kämpfer aus verschiedenen Bremer Vereinen antreten können, will dabei seine ersten Saisonpunkte einsammeln. Die Enjoy-OT-Judoka bekommen es mit Tabellenführer SV Nienhagen, MTV Isenbüttel sowie KS Lüneburg zu tun. Am ersten Kampftag hatten die Athleten des Bremen-Oyten-Teams ihre Kämpfe gegen die Männer vom Judo-Team Hannover mit 3:4 verloren, gegen den SV Hambühren hieß es 1:5. In der vergangenen Saison war Enjoy/OT am Ende unter acht Vereinen auf Rang fünf gelandet, diesmal haben zehn Vereine gemeldet.