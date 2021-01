Mit der "Seaexplorer – Yacht Club de Monaco" ist der Oldenburger Boris Herrmann allein und rund um die Welt unterwegs. (Jean-Marie Liot/dpa)

Alexander Beilkens Augen funkeln. Vielleicht funkeln sie immer so, das weiß man nicht, aber seit einigen Minuten funkeln sie halt. Seit einigen Minuten lässt er sich ausfragen über diese Vendée Globe, und warum die als härtestes Segelrennen der Welt gilt. Eine Non-Stop-Regatta rund um die Welt entlang der Südpolarmeer-Route. Für Einhandsegler. Ein Boot, ein Mensch, ein Globus, keine Hilfe. Einer gegen alles quasi. Gegen die Kräfte der Natur, Defekte oder Havarien auf hoher See. Gegen den Hunger, die Müdigkeit, die Einsamkeit, die Angst. Plus der Wettkampf gegen die anderen.

Anfang November waren 33 Yachten in Les Sables-d’Olonne im französischen Département Vendée gestartet. Ende Januar werden sie zurückerwartet. Erstmals ist beim Rennen der Superlative ein Deutscher dabei: Boris Herrmann mit der „Seaexplorer – Yacht Club de Monaco.“ Auch Isabelle Joschke ist dabei, eine Deutsch-Französin. Einem breiteren Publikum als nur der Segelszene sagt der Name Boris Herrmann inzwischen etwas. Er hatte 2019 die Klima-Kämpferin Greta Thunberg über den Atlantik und nach New York befördert. Herrmann stammt aus Oldenburg, er wuchs praktisch auf in der Nähe der Familie Beilken. Einer Bremer Segelfamilie, um nicht zu sagen: DER Bremer Segelfamilie. Alexander Beilkens Vater ist Berend Beilken, eine Berühmtheit des Hochseesegelns. Drei Siege in unterschiedlichen Rollen beim Admiral's Cup.

Mit diesem speziellen Funkeln in den Augen sagt also Alexander Beilken, dass sich in Deutschland keine hundert Leute so etwas wie eine Vendée Globe antun würden. Mal beiseitegelassen den jahrelangen Zeitaufwand für die Vorbereitung inklusive des notwendigen Millionen-Etats. Allein schon wenn sie wüssten, was da auf sie zukommen würde. Beilken weiß das ganz gut. Er zählt nicht nur zur stetig wachsenden Gemeinschaft, die das waghalsige Rennen rund um die Welt verfolgt. Durch die rasante technische Entwicklung reichen heutzutage ein paar Clicks im Internet, um spektakuläre Bilder, lebendige Videobotschaften und umfassende Informationen zu bekommen.

Nicht immer ist es so ruhig auf dem Ozean: Boris Herrmann. (Boris Herrmann/dpa)

Alexander Beilken ist selbst ein Hochseesegler. Er hat 2017 für die Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen (SKWB), in der er Sportwart ist, als Skipper eine Crew über den Atlantik geführt. Er ist erst 32, aber seit ewigen Zeiten immer wieder an Deck. Er kann abschätzen, was Boris Herrmann, Isabelle Joschke und die anderen seit Wochen aushalten müssen. Bei seiner Atlantik-Überquerung hatte er sich 15 Tage lang rund um die Uhr in Habacht-Stellung befunden, die letzten 48 Stunden überhaupt nicht mehr geschlafen und sechs Kilo abgenommen. Im Vergleich zu einer Vendée Globe ist der Atlantik-Törn, sagen wir mal: etwas Kleines. „Man kann da nur den Hut ziehen“, sagt er über Herrmann und die anderen.

„Die größte Herausforderung“, sagt Beilken über die Vendée Globe, „ist die Einsamkeit.“ Die Einsamkeit vor dem Hintergrund der permanenten Beanspruchung. Im Südpolarmeer, in den sogenannten „Roaring Forties“, wie die tosende Westwindzone zwischen 40. und 50. Breitengrad bezeichnet wird, drückt der Wind oft mit 40 Knoten. Fast 80 km/h. „Es ist laut, es ist kalt, man ist der puren Natur ausgesetzt“, sagt Alexander Beilken. Laut heiße in diesem Fall: Rund 100 Dezibel, wenn die Hightech-Yachten durch Wind und Wellen schnellen. Es ist ungefähr so, als würde man am Rand eines Rollfeldes stehen, und ein Düsenjet startet. Kalt heißt: rund sechs, sieben Grad. Schlafen heißt: ganz, ganz wenig und nur stundenweise. Muss man richtig trainieren vorher, sonst kriegt man das nicht hin. Wasser hat man nur für ein paar Tage im Voraus, man muss es mithilfe eines Osmosefilters ständig selbst aus Meerwasser gewinnen. Nahrung: überschaubar. Trockenfutter.

Und dann das Material. Boris Herrman ist schon zweimal ein Segel gerissen. Vor Kap Hoorn, das er als Zehntplatzierter passierte, fiel ein Generator aus, den er reparieren musste. Schnelle Hilfe kommt eher selten im Südpolarmeer, der nächste Landzipfel ist manchmal tausend Meilen weit weg. „Im Südmeer“, sagt Beilken, „gibt es so ein Motto: Do or die.“ Frei übersetzt: Hilf dir selbst oder geh unter.

Hochseeseglerabend im Bremer Rathaus: Preisübergabe Silberner Globus. Segler Alexander Beilken (links) von der Bank von Bremen und Max Gärtner von der Haspa Hamburg. (Karsten Klama)

All die mentalen, körperlichen, handwerklichen Herausforderungen sind beim Wahnsinn auf den Ozeanen nur so etwas wie die Grundvoraussetzungen für den eigentlichen Wettbewerb. Als Erster wieder im Vendée ankommen. Stundenlang sitzen die Segel-Wettkämpfer unter Deck vor dem Computer und lassen sich anhand der Wetterdaten die Route der nächsten Tage berechnen. Links vorbei oder rechts vorbei am Tiefdruckgebiet? Was, wenn ich erst später bei Punkt xy und dann in einem ganz anderen Wetter als erwartet bin? Die Computer rechnen schnell und zuverlässig. Problem: Kleinste Abweichungen vom Kurs können riesige Auswirkungen haben und einen neuen Plan erfordern. „Es ist wie Schachspielen auf den Weltmeeren“, sagt Alexander Beilken.

Zudem sind die hochgezüchteten Boote, die mittels der sogenannten Foils fast schon übers Wasser schweben können, unter den extremen Bedingungen extrem beansprucht. Und auf eine nahezu experimentelle Art und Weise unterwegs im Rennen. Man segele ja nicht zu Trainingszwecken mal eben durchs Südpolarmeer, sagt Alexander Beilken. So beansprucht, so anfällig: Etliche Vendée-Abenteurer hätten bereits Schiffbruch erlitten auf der Tour, teilweise im Wortsinn. Dem Franzosen Kevin Escoffier zerbrach seine „PRB“ in tosender See in zwei Teile, er verbrachte viele Stunden in Seenot, die Rettung durch einen Konkurrenten gestaltete sich als Drama. Auch die Mitfavoriten Jérémie Beyou und Alex Thomson seien nach schweren Schäden ausgeschieden beziehungsweise weit zurückgefallen, erzählt Alexander Beilken.

Er selbst hatte sich einst statt für eine Karriere als Segelprofi für Studium, Berufsweg und die Firma Procedes entschieden, die sein Vater vor 30 Jahren gründete. Was an der Faszination Hochseesegeln nichts geändert hat. Konkret gefragt, ob er unter den 83 Millionen Einwohnern Deutschlands zu jenen weniger als 100 Leuten zählen würde, die sich in so ein Vendée-Abenteuer hineinwagen würden, sagt er: „Ja.“ Nur der Vollständigkeit halber: Die Augen haben gefunkelt dabei.