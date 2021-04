Treibende Kraft: Vor fast 30 Jahren ist Nina Corda zum Rugby gekommen. Dank ihres Engagements hat sich die Sportart für Frauen in Bremen längst etabliert. (Christina Kuhaupt)

Der Mann auf dem Bahnsteig war etwas irritiert. Eben noch hatte er vier Dosen Bier unterm Arm gehabt. Halbe Liter. Nun waren die Dosen weg. Eine Horde Frauen, so die Wahrnehmung, hatte ihn regelrecht bestürmt, ihm das Dosenbier entrissen und war wieder im Zug verschwunden. Stattdessen hielt er nun einen 20-Euro-Schein in der Hand. „Fürstlich entlohnt“ habe man den armen Kerl auf dem Bahnsteig, so heißt es, wenn das Gespräch mal wieder auf dieses Ereignis kommt.

Die „Horde Frauen“ war damals auf dem Rückweg von einem Eintagesturnier in Berlin. Morgens los ab Bremer Hauptbahnhof mit einem Wochenendticket, abends zurück. So lief das Anfang der 2000er-Jahre. Immerhin hatten sie diesmal noch fix duschen können, bevor sie zum Zug hechten und den Rückweg antreten mussten. Das war nicht immer der Fall. Die Zeit hatte an jenem Abend indes nicht mehr ausgereicht, um sich für den Rückweg noch mit Proviant einzudecken. Die Frauen hatten Durst, sie hatten Hunger. Und beim Zwischenstopp in Stendal sahen sie dann den Mann mit den vier Dosen Bier auf dem Bahnsteig stehen – der Rest ist Legende. Eine Dose Bier und 'ne Bratwurst: Nach einem harten Turniertag war bei den Spielerinnen oft genau diese Kombination gefragt. Rustikal eben, so wie ihre Sportart: Bei der „Horde“ handelte es sich nämlich um das Frauen-Rugbyteam von Union 60.

Es war im Herbst 1991, als Nina Corda in Bremen ihre erste eigene Wohnung bezog. Das Besondere daran: Die Wohnung hatte Kabelfernsehen, was zu der Zeit nicht selbstverständlich war. Gemeinsam mit ihrer Freundin Julie Boschen schleppte Nina Corda also Möbel und Kartons in die Wohnung, dazu den Fernseher. Und der wurde dann auch umgehend angeschlossen. Die damals 20-jährige Corda zappte durch die Kanäle – und blieb auf Eurosport hängen. Dort lief eine Übertragung von der Rugby-Weltmeisterschaft. Es war die zweite offizielle WM, die erste in Europa. Ausrichter war England, gespielt wurde aber auch in Irland, Wales, Schottland und Frankreich.

Nina Corda und Julie Boschen waren fasziniert. Die Kisten konnten erst mal warten, die beiden jungen Frauen verfolgten interessiert die Übertragung. Die WM ging über mehrere Wochen, konkret vom 3. Oktober bis zum Finale am 2. November 1991, in dem sich Australien durch einen 12:6-Erfolg über Gastgeber England zum Weltmeister krönte. „Ich habe mit meiner Freundin zusammen alles geguckt, was ich gucken konnte“, sagt Nina Corda. Und danach stand für Corda und Boschen fest: „Das wollen wir auch!“

Nur wo? Nina Corda, geboren in der Schweiz, halb Italienerin, halb Deutsche und aufgewachsen in Bremen-Walle, machte sich schlau. Stellte Kontakt zu Bremen 1860 her und telefonierte dort mit dem damaligen Trainer Udo Rediske. Noch vorm Winter ging es los. „Ein harter Einstieg“, erinnert sich Nina Corda. „Da waren zum Teil Eisplacken auf dem Platz. Das war echt ein bisschen abenteuerlich.“

Nina Corda und Julie Boschen hatten anfänglich keine richtige Ausrüstung und auch keine Stollenschuhe, zudem mussten sie mit den Herren trainieren. Als Frauen standen die beiden zunächst noch allein auf weiter Flur. Doch sie machten eifrig Werbung für die Sportart. Sie sprachen Freundinnen an, Bekannte. Und siehe da: Es gab Zulauf. Für einen geregelten Spielbetrieb reichte es damals noch nicht, aber zumindest mal für das eine oder andere Freundschaftsspiel etwa gegen St. Pauli oder Hannover.

Der erste Hype hielt indes nicht lange an. Nach gut eineinhalb Jahren schlief Frauenrugby bei Bremen 1860 wieder ein – und Nina Corda suchte sich ein neues Hobby. Sie landete beim American Football, bei den Buccaneers in Woltmershausen. Corda war zwischenzeitlich erneut umgezogen, der Trainingsplatz war keine fünf Minuten entfernt. Die „Bucs Ladies“, fünf an der Zahl, nahmen als Spielgemeinschaft mit den Hannover Stampeders am Spielbetrieb teil. „Eine schöne Zeit, aber auch mit viel Aufwand verbunden“, sagt Corda, die als Runningback oder Tight End im Einsatz war. Und eigentlich, sagt sie, habe sie doch lieber Rugby gespielt.

Die junge Mutter widmete sich fortan der Selbstverteidigung – und kam dann doch wieder mit Rugby in Kontakt, als sie ihre Tochter zu einem Nachwuchsangebot bei 1860 begleitete. Das Hallo war riesig. Nina Corda kannte noch viele der aktiven Personen und kehrte selbst nur wenige Tage danach auf den Trainingsplatz zurück. „Wenn ich aber schon meine Zeit dafür aufwende, dann soll es auch vorangehen“, sagte sie sich. Wieder machte sie Werbung, trommelte interessierte Frauen zusammen und organisierte eine Spielgemeinschaft mit Braunschweig. Nina Corda war fortan so etwas wie die Teammanagerin. Weil die Voraussetzungen bei 1860 eher schlecht gewesen seien, wechselte das neu formierte Frauenteam 2001 geschlossen zum Stadtrivalen Union 60 in die Pauliner Marsch. „Dort hat es sich dann richtig gut entwickelt, und es hat auch von den Leuten her gut gepasst“, sagt sie.

Nina Corda gilt heute als Pionierin des Bremer Frauenrugbys, der sich bei Union 60 inzwischen voll etabliert hat. Immer wieder war sie vorne dabei, wenn es galt, etwas Neues aufzubauen. Neue Mitspielerinnen zu gewinnen. Oder Partnerklubs für eine Spielgemeinschaft. „Geschenkt wird einem nichts, nicht auf dem Platz und nicht im Vereinsleben“, sagt sie. Der größte Erfolg? Unbestritten die Meisterschaft in der Regionalliga im Jahr 2005. Das Besondere daran? Der Titel wurde mit einer reinen Union-Mannschaft gewonnen, nicht als Spielgemeinschaft. „Großartige Zeiten“ seien das gewesen, „sensationell“, da könne sie später ihren Enkeln von erzählen.

50 Jahre alt ist Nina Corda inzwischen, zweifache Mutter und Oma. Inklusive der anfänglichen Pause war sie rund 25 Jahre als Rugbyspielerin aktiv. „Das ist ein großer Teil meines Lebens“, sagt Nina Corda. „Blut, Schweiß und Tränen“ habe sie geopfert, missen möchte sie all das aber nicht. „In jedem Jahr gab es ein Highlight, zu jeder Person gibt es eine Anekdote.“ Zum Ende ihrer aktiven Laufbahn hin habe sie allerdings zunehmend die „Mutti-Position“ im Team innegehabt. Sie war diejenige, die für Ersatzsocken oder eine zusätzliche Rugbyhose sorgte. Von Anfang 20 bis Mitte 40 war alles dabei im Team, und da habe sie körperlich dann auch nicht mehr mithalten können. Vor gut vier Jahren hat sie schließlich einen Schlussstrich gezogen. Sie musste lernen, loszulassen. Eine Laufbahn als Trainerin kam und kommt für Nina Corda nicht infrage. „Dafür bin ich viel zu nah dran. Ich träume ja heute noch hin und wieder davon, dass ich auf dem Rugbyfeld stehe – als Spielerin.“

Zur Sache

Rugby-Erinnerungen

„Rugby Memories – wie der ovale Ball in Bremen heimisch wurde“, heißt ein 198 Seiten starkes Buch, das kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres erschienen ist. Der aus Bremen kommende Autor Bernd Hünerkoch (80), kurz „Hüko“ gerufen, hat gut zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet. Er hat Themen recherchiert, Gespräche geführt und Material gesammelt. Hünerkoch, selbst Rugby-Ikone in Bremen und Umgebung, hat in seinem Werk auch Nina Corda als treibende Kraft im Frauenrugby ein Kapitel gewidmet, er nennt sie die „Grande Dame des Bremer Rugby“. „Es ist schön, dass Hüko dieses Buch geschrieben hat“, sagt Corda. „Es ist schön, diese Erinnerungen mit anderen zu teilen.“ Erhältlich ist das Buch im Isensee-Verlag in Oldenburg unter der ISBN 978-3-7308-1730-8 zum Preis von 17,50 Euro.