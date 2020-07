Cindy König erzielte 119 Tore für Werder. (Oliver Baumgart (hansepixx))

Verstärkung aus dem Ammerland: Tim van de Schepop wechselt vom Ligakonkurrenten SSV Jeddeloh zum Regionalliga-Team des SV Werder Bremen II. „Er hat in seiner Jugend eine sehr gute fußballerische Ausbildung bei Twente Enschede erhalten, zuletzt Erfahrungen im Herrenbereich sammeln können und gute Leistungen gezeigt", sagt Werder-Trainer Konrad Fünfstück. Van de Schepop war 2019 von Twente zum SSV gewechselt und hatte zwölf Tore in 22 Regionalliga-Einsätzen erzielt. Der 21-jährige Niederländer verbindet mit dem Wechsel zu Werder den „nächsten Schritt in meiner Karriere“.

Cindy König wechselt von den Bundesligakickerinnen des SV Werder zu Sporting Braga nach Portugal. Zwar wurde die Frauenfußballabteilung des Traditionsvereins erst 2016 gegründet. Gemeinsam mit Sporting Lissabon dominiert Braga seitdem aber den portugiesischen Frauenfußball, feierte den Meistertitel in 2019 und nahm an der Champions League teil. König über ihre Ambitionen: „Ich möchte dem Team helfen, weitere Titel zu gewinnen, einige Tore schießen und ein neues Land, neue Leute und eine neue Sprache kennenlernen“.

Boris Koweschnikow wird nicht mit dem FC Oberneuland in die Regionalliga aufsteigen, sondern zukünftig für den TB Uphusen in der Oberliga Niedersachsen antreten. „Ich bin zwar etwas traurig, dass es für mich nicht mehr weitergeht beim FCO, aber so öffnet sich eben auch eine neue spannende Tür beim TB Uphusen“, sagt der 29-jährige Mittelfeldspieler. Er war nach diversen Verletzungen zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. Kein Wunder, dass Koweschnikow „in erster Linie gesund bleiben“ möchte in den kommenden Jahren.

Er ist dabei nicht der einzige Abgang: Auch Cedrik Hertes wird nicht mehr zur Verfügung stehen, er wird pausieren. Der linke Außenbahnspieler hatte zunächst noch keine Zusage für die Regionalliga erhalten und zählte wie Boris Koweschnikow zu den Wackelkandidaten. Der Grund für die nun anstehende Auszeit liegt indes woanders. „Ich habe in den letzten Wochen Zeit gehabt über einige Dinge in Ruhe nachzudenken und kam dabei zu dem Entschluss, dass ich eine Pause einlegen möchte“, so Hertes. „Aber wenn ich gebraucht werde, weiß unser Trainer, dass er mich anrufen kann.“

Es geht Schlag auf Schlag von Vatan. Unlängst verständigte sich Trainer Necati Uluisik mit vier weiteren Spielern auf eine Zusammenarbeit mit dem Bremen-Liga-Aufsteiger: Andrei Muresan (SV Grohn), Arouna Joel (Heeslinger SC), Tolga Avci und Yasin Chaaban (beide SV Türkspor). „Das sind absolute Wunschspieler, die auch von Charakter her super in unser Konzept passen“, sagt Uluisik. Beim 29-jährigen Avci überzeugte den Trainer vor allem die Flexibilität und die Erfahrung, Yasin Chaaban habe dagegen ebenso wie Andrei Muresan „mehrere Angebote“ gehabt. Schließlich wusste Arouna Joel beim Probetraining zu überzeugen. „Er ist als Stürmer sehr gut in Bewegung und sucht schnell den Abschluss“, lobt Necati Uluisik den 24-Jährigen.

Christian Brand übernimmt die U 19 des SV Werder und tritt damit die Nachfolge von Marco Grote an. Sein Amt bei der U 17 wird zukünftig ausgeübt von Björn Dreyer, bisher Assistent von Konrad Fünfstück in der U 23. Aber damit ist das Stühlerücken noch nicht beendet: Die U 16 wird nun durch Cedrik Makiadi betreut. Er war bislang Co-Trainer von Brand und beerbt nun Frank Bender. Der 52-Jährige rückt nach 20 Jahren in unterschiedlichen Trainerämtern ins Scoutingteam der Grün-Weißen auf.