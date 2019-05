Voll motiviert: Sönke Beiroth, Trainer beim BSV-Gegner Heider SV. (Olaf Jensen)

In Heide sprechen sie von einem „altehrwürdigen Stadion“. 11 000 Zuschauer soll es noch fassen, aber das ist mehr eine statistische und weniger offizielle Angabe. „Ich würde das Stadion eher alt und würdig nennen“, sagt Wolfgang Ehlers. Das soll nicht despektierlich klingen, sondern liebevoll. Ehlers ist Sportredakteur bei der Dithmarscher Landeszeitung und schreibt regelmäßig über den Heider SV, der am Mittwoch (Anpfiff 19.30 Uhr) den Bremer SV im Kampf um die Regionalliga hinter sich lassen will.

Das Spiel ist Gesprächsthema Nummer eins in der der Stadt, in der knapp 22 000 Menschen leben. Und die Ausgangssituation ist auch klar: Der BSV muss gewinnen, sonst ist Heide nach dem 1:1 bei Altona 93 am Sonntag als zweites Team aus der Dreier-Gruppe aufgestiegen. Ins Stadion an der Meldorfer Straße kommen in der Oberliga Schleswig-Holstein im Schnitt 300 Zuschauer, bei Spitzenspielen sind es auch schon mal 600. „Am Mittwoch aber werden es über 2500 Zuschauer“, sagt Ehlers. Denn jetzt sei in der Stadt plötzlich ein richtiger Hype um die Fußballmannschaft entstanden. Diese Unterstützung will die Mannschaft mitnehmen.

Das war nicht immer so in den vergangenen Jahren. Der Heider SV krebste meist in unteren Tabellenregionen der Oberliga rum, „es ging oft auch gegen den Abstieg“, sagt Trainer Sönke Beiroth. In dieser Saison aber hat alles gepasst. Am Ende wurde Heide Vierter. Und auch das nur, weil dem Klub drei Punkte abgezogen wurden, da er für den Schleswig-Holsteinischen Fußballverband zu wenig Schiedsrichter stellte. Sonst wäre Heide immerhin Dritter geworden. Weil die ersten drei Teams der Tabelle aus finanziellen Gründen aber keine Lizenz für die Regionalliga beantragten, steht jetzt der Heider SV in der Relegation.

Damit hatte vor der Saison keiner gerechnet, Trainer Beiroth schon gar nicht. Er formte eine Mannschaft, die fast durchgängig mit Spielern aus der eigenen Jugend besetzt ist. „Einige sind schon seit 1998 bei uns“, sagt der Heider Coach. Das schweiße zusammen, „die Jungs sind auch ohne Fußball oft zusammen und feiern miteinander“. Am Mittwoch werden die meisten Spieler von der Arbeit direkt zum Stadion fahren. „Da geht es sozusagen von der Schicht in die Relegation“, sagt Beiroth lachend. Er hoffe deshalb nur, dass die Jungs an dem Tag keinen Ärger auf der Arbeit bekämen.

Der Etat für die Oberliga soll bei rund 80 000 Euro liegen, für die Regionalliga wären, so rechnen sie in der Vereinsführung, wohl noch mal 40 000 Euro mehr nötig. Klar ist allen Beteiligten, dass der Klub an einem Aufstieg niemals zerbrechen dürfe. Finanzielle Hauruck-Aktionen sind nicht geplant, man würde mit dem derzeitigen Kader auch das Abenteuer Regionalliga angehen. Sportliche Erfolge sollen durch Teamgeist und nicht mit Geld zustande kommen.

Strukturell müsste der Heider SV allerdings dann doch etwas zulegen. „Das Stadion hat eine tolle Atmosphäre, aber da ist eben auch seit 50 Jahren nix passiert“, weiß Sportredakteur Ehlers. Die Kommission des Norddeutschen Fußball-Verbandes hat bei der Stadionbesichtigung dann auch schon ein paar bauliche Veränderungen für den Fall angemahnt, dass der Klub den Aufstieg tatsächlich schaffen sollte.