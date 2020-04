Geschäftsführer und Leichtathletik-Trainer Jens Ellrott gibt einen Überblick über die Aktivitäten des TuS Komet Arsten in der Corona-Krise. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Kein Sport mehr in Gruppen und Mannschaften auf den beiden Sportanlagen, Kurzarbeit bei den Festangestellten und kreative Übungsleiter in Videoclips – trotz gesperrter Sportanlagen sind Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Trainer TuS Komet Arsten stundenweise vor Ort, um den Betrieb am Laufen zu halten, Projekte für die Nach-Corona-Zeit zu entwickeln und aus der Not eine Tugend zu machen, um möglichst viele Mitglieder bei Laune und in Bewegung zu halten.

Geschäftsführer und Leichtathletik-Trainer Jens Ellrott gibt dafür ein paar Beispiele. So hat Geschäftsstellenleiterin Petra Fehsenfeld hat die Aktion „Mitglieder helfen Mitgliedern“ ins Leben gerufen. Zunächst hat sie in einem Aufruf über die Vereins-App ein Helferteam um sich geschart, dann hat sie fast 80 Telefonate mit der Generation 75+ geführt und ihnen Unterstützung beim Einkaufen und ähnlichem angeboten, was bei den Senioren sehr gut ankommt.

Das Reinigungspersonal hat eine Grundreinigung bis in die kleinsten Ecken durchgeführt. Und das Hausmeisterteam hat alle Geräteräume aus- und aufgeräumt und sämtliche Geräte auf Vordermann gebracht. Unabhängig von den gesperrten Sportanlagen haben die für den Außenbereich verantwortlichen Mitarbeiter zurzeit alle Hände voll zu tun. Mitglieder der Fußballabteilung haben mit Unterstützung des Hausmeisterteams ihre Kabinen in der Egon-Kähler-Straße gestrichen und den Durchgang vor ihrem Büro renoviert. Die Ü 60 hat die Außenfassade des Partyraums am Korbhauser Weg gestrichen und drinnen Frühjahrsputz gemacht.

Die Wandergruppe hat von ihrem Wanderführer Anregungen inklusive Karte zu „Partnerwanderungen“ erhalten, bewusst im Bremer Umland, wo man weniger Mitmenschen antrifft. Da ist zum Beispiel der „Scheunenweg“ in Neubruchhausen, etwa 5,5 Kilometer (60 bis 70 Minuten), ausgeschildert, „mit fünf guten Bänken, auf denen man gut rasten und pausieren kann, sodass sich der Gang auf zwei Stunden ausdehnt“, so Rainer Guddat.

Für die 17-jährige Leichtathletin Jelena Gojnic, Teilnehmerin an den deutschen Jugendhallenmeisterschaften über 60 Meter Hürden im Februar in Neubrandenburg, hat ihr Trainer Jens Ellrott ein „geländegängiges“ Programm mit Sprint-, Sprung-, Kraft- und Ausdauerelementen zusammengestellt. „Jelena ist nach jahrelangen Verletzungen endlich wieder gesund und lebt ihren Traum, Ende Juli bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm ins Finale zu laufen, trotz Corona weiter“, so Ellrott. Dafür trainiert sie zurzeit bis zu sechs Mal pro Woche, zwar nicht im Trainingslager in Südeuropa, wie ursprünglich geplant, dafür in der heimischen Natur.

Wie hart die Schließung der Sportanlagen die Aktiven betrifft, zeigt ein Beispiel aus der Handballabteilung: Die weibliche C-Jugend führte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs die Oberliga Nord ungeschlagen an. Das Rückspiel gegen den Tabellenzweiten, das Derby gegen Werder Bremen, das über die Teilnahme an den norddeutschen Meisterschaften in Berlin entschieden hätte, stand unmittelbar bevor, die Teilnahme an der Verbandsmeisterschaft war bereits gesichert. Die Enttäuschung nach der Absage aller Punktspiele bei den Mädels war riesengroß, die Tränen flossen. Keine Meisterschaft, totale Leere – im Kopf und in den Beinen. Da es aber im Mai für die Handballjugend mit Relegationsspielen für die neue Saison weitergehen könnte, hat nicht nur Trainerin Tanja Theilig ihren Mädels ein Trainingsprogramm an die Hand gegeben. Auch Sandra Gräfe, die die männliche C-Jugend Oberligamannschaft trainiert, und Marc und Marina Albers, die alle drei weiblichen B-Jugendteams unter ihren Fittichen haben, sind so verfahren.

Viele Trainer schicken ihren Schützlingen auch Herausforderungen, sogenannte „Challenges“ zum Nachmachen, zum Beispiel die „Klopapier-Challenge“ (Klopapier möglichst lange mit dem Fuß hochhalten), die „Plank-Challenge“ (Unterarmstütz auf Zeit). Besonders aktiv ist die Abteilung Turnen/Fitness/Kurse. Mehrere Übungsleiter haben ihren mehr als 30 Gruppen Übungsfolgen in Form von Textnachrichten und Videos zur Verfügung gestellt. Je nach Alter und Fitnessgrad können die Mitglieder zwischen den Videosequenzen „Wohnzimmergymnastik“, „Stabilisationsübungen“, „Pilates“, „Vitalgymnastik“ und einem „Rumpf- und Bein-Work-out“ für ambitionierte Sportler auswählen. Eine „Tabata-Session“ ist in Planung. Als passionierter Kameramann fungiert hierbei der 2. Vorsitzende Bernd Nehrhoff. Der Vorstand ist übrigens auch über den Verein hinaus aktiv. So hilft der 2. Vorsitzende Bernward Fröhlingsdorf an fünf Nachmittagen in der Corona-Ambulanz in den Messehallen.

„Na klar machen wir uns neben all diesen Positivbeispielen Gedanken darüber, wann und wie es weitergeht“, sagt Jens Ellrott, der mit seinen Angestellten selbst in Kurzarbeit ist. So gehen in der Geschäftsstelle gerade mehr fristgemäße Kündigungen ein als normalerweise in dieser Jahreszeit, denn auch die Mitglieder wissen nicht, wie es weiter geht. „Es ist auch der ein oder andere darunter, der nicht nachvollziehen kann, warum wir noch Mitgliedsbeiträge einziehen, ohne eine Leistung zu erbringen, dabei zahlt man für die Mitgliedschaft im Verein. Die Gelder sind für die laufenden Kosten des Vereins gedacht, und die fallen ja nicht weg. Das versuchen wir den Anrufern auch zu erklären. Aber die überwältigende Mehrheit der Mitglieder solidarisiert sich mit ihrem Verein“, sagt der Geschäftsführer. “

Der Verein beschäftigt etwa 130 Übungsleiter, die kein Training geben dürfen, die sich aber normalerweise ein wenig oder auch mehr dazu verdienen. „Während viele Abteilungen trotz Einstellung des Trainingsbetriebs zum 16. März den März durch gezahlt haben, gibt es für den April, schon wegen der Osterferien, individuellere Lösungen“, sagt Ellrott. Die Leichtathletik- Abteilungsleitung zahlt auch den April. „Zwei Übungsleiter gehen noch zur Schule, sind selbst Athleten und trainieren zusätzlich eine Gruppe, zwei haben weite Anfahrtswege, die nicht vergütet werden. Das wollen wir honorieren, denn wir benötigen jeden Einzelnen von ihnen“, sagt Abteilungsleiterin Sandra Schwenke. Bei den Fußballern verzichten die Trainer auf einen Teil ihres Gehaltes, sodass etwa die Hälfte der April-Gehälter eingespart wird.

„Der Sport kann sogar gestärkt aus dieser Herausforderung hervorgehen“, glaubt Ellrott, „nämlich dann, wenn es uns gelingt, diejenigen, die in diesen Zeiten den Sport für sich wieder entdeckt haben zu uns in die Vereine zu holen.“