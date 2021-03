Sie starten bei Let's Dance Kids: Jana Lembersky und Tizio Tiago Domingues da Silva, hier mit Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese. (Lea Lembersky)

Bremen. Mehr als vier Millionen Zuschauer schalten derzeit regelmäßig am Freitagabend den Fernseher ein, um die Tanzshow „Let's Dance“ zu verfolgen. Es ist bereits die 14. Staffel dieses Unterhaltungsformats, bei dem Prominente gemeinsam mit einem Profitänzer als Partner noch bis zum Finale Ende Mai ums Weiterkommen und den Titel „Dancing Star“ kämpfen. Doch jetzt bekommen die Großen Konkurrenz, jetzt wird neben dem Star auch das Sternchen gesucht. In vier Mottoshows treten fünf prominente Kinder beziehungsweise Kinder von Prominenten gegeneinander an. Und wie beim Original, bei dem derzeit die Grün-Gold-Tänzer Malika Dzumaev (mit Schlagersänger Mickie Krause) und Evgeny Vinokurov (mit Countrysängerin Ilse DeLange) für Lokalkolorit sorgen, ist der Bremer Klub auch bei der Kids-Variante gleich doppelt, ja sogar dreifach vertreten.

Jana Lembersky und Tizio Tiago Domingues da Silva gehören zu den fünf Tänzern, die den Promi-Kids zur Seite gestellt werden. Jana und Tizio sind beide zehn Jahre jung, aber auf dem Parkett schon sehr erfahren. Beide haben im Alter von fünf Jahren mit dem Tanzen begonnen, Jana in ihrer Heimatstadt Berlin, Tizio beim Grün-Gold-Club in Bremen. Seit gut zwei Jahren tanzt dieses Nachwuchspaar inzwischen gemeinsam für Grün-Gold, für das Training unter der Leitung von Uta und Roberto Albanese sowie Daniel Dingis reist Jana Lembersky an den Wochenenden regelmäßig aus Berlin an. „Als Paar haben die beiden sehr viel Potenzial, doch leider haben sie Corona-bedingt bisher noch keinen gemeinsamen Wettkampf bestreiten können“, schildert Roberto Albanese. Die Premiere in der Klasse Latein Kinder II sei nun bei der deutschen Meisterschaft im August dieses Jahres geplant.

Zuvor aber gilt die Konzentration der beiden Nachwuchstalente dieser Herausforderung bei „Let's Dance Kids“. An diesem Sonnabend findet in Köln die Aufzeichnung der ersten Show statt, die am 9. April auf TV Now, dem Streamingportal der Mediengruppe RTL, ausgestrahlt wird. Als Promi-Kids beziehungsweise prominente Kinder sind Jona Valentina Szewczenko (10), Tochter der früheren deutschen Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko, Schauspieler Spencer König (10/„Pfefferkörner“), Angelina Stecher-Williams (12), Tochter der Fernsehmoderatorin Judith Williams, Maris Ohneck (8), Sohn des Schauspielers Erdoğan Atalay („Alarm für Cobra 11“) und Schauspielerin Zoé Baillieu (9/„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) am Start. Moderiert werden die einzelnen Folgen wie beim Original von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, als Juroren sitzen auch hier Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González in der Jury und bewerten die Leistungen der Paare.

Inzwischen ist Jana Lembersky und Tizio Tiago Domingues da Silva auch bekannt, wie welchem prominenten Partner sie in den Wettbewerb starten. „Das ist aber bis zur ersten Sendung noch geheim“, sagt Roberto Albanese, der selbst als Coach für Viertklässler Tizio und dessen Partnerin zuständig ist, um sie tänzerisch, aber auch mental zu unterstützen und bei der Entwicklung einer Choreografie zu helfen. Die ersten drei Übungseinheiten hat das Albanese-Paar bereits absolviert, an diesem Freitag steht noch einmal Training an, dann wird es ernst. „Es passt ganz gut, wir haben sehr viel Spaß miteinander“, sagt Roberto Albanese. Der Erfolgstrainer der Bremer Grün-Gold-Formation mag dieses Showformat. Er selbst war auch schon zweimal bei „Let's Dance“ dabei und belegte jeweils Platz drei – 2006 mit Sandy Mölling und 2009 mit Nina Bott. „Das ist außerdem eine tolle Werbung für die Nachwuchsarbeit in unserem Klub“, sagt Albanese. „Da mache ich gerne mit!“