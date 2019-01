Nach der Niederlage im Pokal-Finale ging die Manschaft des FC Bayern schnurstracks in die Kabine, anstatt, wie fairerweise üblich, für das Siegerteam Spalier zu stehen. (dpa)

Eigentlich schreibe ich in dieser Kolumne nicht über Fußball. In dieser Woche will ich da eine Ausnahme machen. Aber es geht nicht wirklich um Fußball, denn das Spiel ist nur Anlass, um über Anstand, Sportsgeist und Vorbildverhalten zu schreiben. Über Pfingsten hat in der Pauliner Marsch das traditionelle Jugendfußballturnier von Union 60 um den Bremer Bau Kontor Junior Cup 2018 stattgefunden mit Gästen aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland. Alles ist großartig gelaufen und ich möchte den vielen ehrenamtlichen Helfern (und Sponsoren) herzlich danken, dass sie diese Großveranstaltung erneut organisiert haben.

Nur eine Begebenheit am Rande hat für Ärger gesorgt und das zu Recht. Der Trainer einer Jugendmannschaft des FC Bayern München hatte sich so über eine Schiedsrichterentscheidung aufgeregt, dass er aufs Spielfeld lief und dem Schiedsrichter heftige Vorwürfe machte. Als der sich nicht darauf einließ und den Trainer vom Spielfeld schicken wollte, nahm dieser die gesamte Mannschaft vom Feld und brach so das Spiel ab. Das nennt man unsportliches Verhalten und es hat einen bösen Misston in diese großartige Sportveranstaltung gebracht, der da nicht hingehört. Der Mann hat für die Jugendlichen, die er anleitet, ein schlechtes Vorbild abgegeben.

Auch wenn dieser Trainer dem Verein angehört, der seit Jahren die mit Abstand beste Profi-Fußballmannschaft in Deutschland stellt, darf er sich einen solchen Ausraster nicht erlauben. Ja, ich bin sogar geneigt zu sagen, deshalb erst recht nicht. Aber leider ist die Realität schlimmer. Die beste deutsche Fußballmannschaft hat sich auch sehr unsportlich verhalten, wie sie am Samstag nach dem Pokalendspiel in Berlin bewiesen hat. Der FC Bayern München hat dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt verloren, wie Sie sicher alle wissen.

Sandro Wagner warf seine Medaille ins Publikum

Das war offenbar eine Erfahrung, die die erfolgsverwöhnten Spieler nicht verkraften konnten. Bevor die siegreiche Mannschaft aus Frankfurt vom Bundespräsidenten den Pokal überreicht bekam, verdrückten sich die Verlierer bis auf zwei Spieler aus dem Stadion. Einer, Sandro Wagner, warf noch verächtlich seine Medaille, die er wie alle seine Mitspieler zuvor als Wettbewerbszweiter vom Bundespräsidenten bekommen hatte, ins Publikum. Diese abfällige Geste im Besonderen, aber auch das Verhalten der Mannschaft insgesamt sind in hohem Maße ungehörig, unsportlich sowieso. Auch wenn der Trainer später umständlich versuchte, sich zu entschuldigen, kann man den Vorgang nicht einfach vom Tisch wischen.

Der FC Bayern München ist einer der am besten und professionellsten geführten und organisierten Fußballvereine in Europa. Dem darf so ein peinlicher Auftritt nicht passieren. Hier verkommt die "mia san mia"-Mentalität zur unerträglichen und nicht mehr zu duldenden Arroganz.

Dieser Verein und seine Repräsentanten, insbesondere die Spieler, sind, weil sie so erfolgreich sind, für Millionen junger Menschen Vorbilder. Als solche tragen sie eine Verantwortung für diesen Sport insgesamt und auch darüber hinaus. Alle diese jungen Menschen, die ihnen nachzueifern versuchen, müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen. Im Sport und im Leben. Es ist die große Qualität des Sports, dass man hier lernen kann, trotz hoher Leistungsbereitschaft und trotz enormen Siegeswillens dem Gegner mit Respekt gegenüberzutreten – im Sieg wie in der Niederlage. Für einen Spitzenverein, der den deutschen Fußball regelmäßig auf europäischer Ebene repräsentiert, sollte das eigentlich selbstverständliche Praxis sein.

Wenn aber der Trainer einer Jugendmannschaft und die Topmannschaft dieses FC Bayern an einem Wochenende gleichermaßen als unsportlich und ungemein respektlos auffallen, dann ist es höchste Zeit, dass in München das Einmaleins des sportlichen Benehmens neu einstudiert wird.

Zur Person

Willi Lemke (71) schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.