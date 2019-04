OSC-Coach Björn Böning mit klarer Ansage gegenüber seinem Kapitän Peter Lazik. (Olaf Adebahr)

Bremen. Es ging nicht alles gut, aber eine ganze Menge. Insgesamt 13 Punkte gewannen die Fußballer des OSC Bremerhaven in den sieben Spielen dieses Jahres. Eine Spitzenmannschaft sind sie angesichts dieser Bilanz noch nicht. Aber der OSC ist jetzt weit entfernt von jenem Team, das in den 15 Partien der Hinrunde in der Bremen-Liga ganze sechs Punkte geholt hatte. „Wir haben deutlich mehr Qualität“, sagt Trainer Björn Böning.

Und dieses Mehr an Qualität verschafften die Olympischen sich nicht ganz zufällig. Im Gegenteil. Gleich elf Spieler mussten gehen in der Winterpause, 14 neue kamen. „Und das hat dann viel besser und schneller geklappt als gedacht“, sagt Böning. Sein Team ist bereits eine Einheit, mittlerweile gespickt mit einigen bekannten Namen. Vom Bremer SV etwa kam in Danny Radke ein Torjäger, der in seinen sieben Einsätzen bereits neun Treffer erzielte. Vom ESC Geestemünde hatte der OSC im Winter Fußballer wie Egzon Sula und Torhüter Muharrem Gülec angelockt. Was beim Nachbarn für Zornesfalten sorgte, hob den Kader des einstigen Schlusslichts auf ein anderes Niveau. „Es sind viele gute Spieler gekommen“, sagt Danny Radke.

Bessere Bedingungen

Der 25-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er eigentlich ohne allzu große Erwartungen nach Bremerhaven gewechselt war: „Ich bin ja vom Ersten zum Letzten gegangen und hatte mir das Niveau schlechter vorgestellt.“ Nun läuft es besser als gedacht. „Den Klassenerhalt schaffen wir“, sagt Radke überzeugt. Eine Einschätzung, die angesichts der aktuellen Form und Platz 14 in der Tabelle durchaus realistisch erscheint.

Aber wie haben sie das eigentlich hinbekommen? Wie wurde aus dem Schlusslicht eine Mannschaft, die es mit den meisten Konkurrenten aufnehmen kann? Auch in dieser Hinsicht ist Danny Radke ein gutes Beispiel. Es war zwar nicht so gut für ihn gelaufen beim Bremer SV, da sich die Trainingstermine und seine berufliche Situation im Außendienst nicht immer vereinbaren ließen. Aber zum OSC war der Stürmer aus einem ganz anderen Grund gewechselt. „Ich bin ehrlich: Nur wegen Bernd Günther“, sagt Danny Radke.

Lange war es ruhig geworden um den Mäzen, der einst auch den FC Bremerhaven unterstützt hatte. Im Winter stieg Günther dann beim OSC ein – und seitdem verfügt der Verein über ganz andere Möglichkeiten, auch finanzieller Art. Denn um den in Bremen lebenden Danny Radke mehrfach in der Woche zur Fahrt nach Bremerhaven zu bewegen, ist schon ein gewisser Aufwand notwendig. „Ich würde die Strecke nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde“, bestätigt der Torjäger. Für ihn ist deshalb klar, dass die Wende erst durch den Einstieg des zudem sehr gut vernetzten Bernd Günther ermöglicht wurde: „Ohne ihn wäre der Abstieg besiegelt.“

Auch Björn Böning weiß natürlich, welche Rolle der neue Mann im Hintergrund spielt. „Aber er musste gar nicht so mörderisch ins Portemonnaie greifen“, betont der Trainer. Dank der Unterstützung Bernd Günthers habe der Verein nämlich noch einen viel stärkeren Anreiz bieten können. „Er hat einigen Spielern Jobs besorgt, und die sind heutzutage wichtiger als 200 Euro im Monat“, so Böning. Er legt dabei Wert auf die Feststellung, dass ein Großteil des Kaders nun wieder aus Bremerhaven und dem Umland stammt. Es ginge jetzt um eine „längerfristige Sache“.

Vorbei also die Zeiten des Sonderweges, den der OSC im vergangenen Sommer eingeschlagen hatte. „Das war ein Griff ins Klo“, sagt Björn Böning. Mithilfe einer Agentur wurden reihenweise Spieler aus dem europäischen Umland nach Bremerhaven gelockt. „Wir hatten tolle Profile von Leuten aus der 2. und 3. Liga in Tschechien und der Slowakei“, erinnert sich Böning. Als echte Verstärkung hätten sich aber längst nicht alle erwiesen. „Viele haben gefeiert und ein bisschen Fußball gespielt“, so der Trainer. Letztlich sei im Rumänen Valentin Rogojan lediglich ein Stammspieler übrig geblieben; die meisten anderen hätten längst wieder den Weg in die Heimat angetreten.

„Die Mannschaft ist motiviert und reißt sich den Arsch auf“, findet Björn Böning. Aber der Trainer will sich mit dem Klassenerhalt allein nicht zufrieden geben. Im Sommer wird Böning zum Sportlichen Leiter aufsteigen und sich als frischgebackener Vizepräsident des OSC um die Sanierung des Nordseestadions kümmern. Sein Nachfolger wird dann Co-Trainer Yusuf Sahin, und dessen Auftrag ist klar. Mit Bernd Günther im Rücken denken die Olympischen größer. Sie wollen an die Spitze der Bremen-Liga. Mindestens. „Wir haben bereits vier, fünf Zusagen für die kommende Saison, es macht sich alles ganz gut“, sagt Björn Böning. Nachdem man in Bremerhaven „seit 20 Jahren davon redet, wie mau es ist“, sollen nun andere Zeiten anbrechen. „Vielleicht denken wir dann auch mal an den Aufstieg.“

Zur Sache

Defensivarbeit ist gefragt

Die aktuelle Lage hat sich entspannt. Aber nun steht der OSC Bremerhaven vor ganz besonderen Herausforderungen – es folgen die Spiele gegen den FC Oberneuland und den Bremer SV. „Zwei ganz dicke Brocken“, sagt Trainer Björn Böning. Der Coach bezieht sich dabei nicht nur auf die Qualitäten der Gegner in der Bremen-Liga. Bereits im Heimspiel gegen den FC Oberneuland an diesem Sonnabend (15 Uhr) sei von seiner Mannschaft eine ganz andere, nämlich deutlich defensivere Spielweise gefordert. „Wir müssen so gut wie möglich verteidigen und immer wieder Nadelstiche setzen, aber das können wir eigentlich nicht“, erklärt der Trainer. Andernfalls drohe seinem Team aber ein Debakel: „Wenn du gegen den FCO offensiv spielst, kriegst du zehn Gegentore.“ Um das zu verhindern, ist der OSC gefordert.